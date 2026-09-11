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U23 Việt Nam thay thủ môn trước thềm Asiad 20

Vĩnh Xuân

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã triệu tập thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc lên đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản)

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Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc được gọi bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam thay cho Đình Hải bận nhiệm vụ ở CLB Hà Nội (ảnh Anh Đoàn)

Nguyễn Bảo Ngọc thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An, được triệu tập bổ sung thay thế cho thủ môn Phạm Đình Hải bận làm nhiệm vụ cho CLB Hà Nội trong giai đoạn thi đấu Cúp Quốc gia.

Nguyễn Bảo Ngọc từng được triệu tập và bắt chính cho U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á, đồng thời liên tục góp mặt trong danh sách các đội tuyển trẻ ở các cấp độ U19 và U20 Việt Nam.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9 để chuẩn bị cho các trận đấu tại ASIAD 2026.

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Trước đó, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết U23 Việt Nam gặp khó khăn về lực lượng, đồng thời chỉ có 2 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào Asiad 20. Đội do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt do HLV Kim Sang-sik bận ưu tiên cho đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia.

Mục tiêu của U23 Việt Nam tại Asiad 20 là vào tới tứ kết, đây đồng thời cũng là giải đấu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2027. Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam vì vậy gồm hầu hết là các gương mặt trẻ.

Vĩnh Xuân
#Asiad 20 #Nhật Bản #U23 Việt Nam #HLV Kim Sang-sik #Đinh Hồng Vinh #Nguyễn Bảo Ngọc

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