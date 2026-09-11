Lâm Đồng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I với 308 nội dung thi đấu

Tối 12/9, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 sẽ khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), với 23 môn, phân môn và 308 nội dung thi đấu.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Đại hội được tổ chức thành 2 giai đoạn, triển khai từ đầu năm đến tháng 9/2026. Các nội dung thi đấu quy tụ vận động viên đến từ 20 cụm thi đua xã, phường, đặc khu cùng các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, 124/124 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 100%. Đây là cơ sở để các địa phương tuyển chọn lực lượng tham dự Đại hội cấp tỉnh.

Đến trước thời điểm khai mạc, giai đoạn 1 đã hoàn thành 15 môn với 30 đơn vị và 646 vận động viên tham gia. Các môn gồm Việt dã - Leo núi, Pickleball, Golf, Xe đạp, Bóng bàn, Cờ tướng, Cờ vua, Bóng chuyền hơi nữ, Bơi, Cầu lông, Bóng đá nam 11 người, Bóng chuyền nam - nữ, Karate, Taekwondo và Võ thuật cổ truyền.

Qua các cuộc tranh tài, Ban Tổ chức đánh giá phong trào tập luyện thể dục thể thao tại các địa phương, đơn vị; đồng thời phát hiện những vận động viên có triển vọng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Rước đuốc từ Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt

Lễ khai mạc diễn ra từ 19h30 ngày 12/9 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao quốc gia (số 1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang - Đà Lạt) với nhiều nghi thức, chương trình nghệ thuật và đồng diễn.

Điểm nhấn là nghi thức lấy lửa và rước đuốc. Ngọn lửa được lấy từ Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt, sau đó rước qua các tuyến phố chính về Quảng trường Lâm Viên.

Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I tỉnh Lâm Đồng có 308 nội dung thi đấu.

Đoàn rước đuốc gồm một lãnh đạo và 21 vận động viên tiêu biểu, trong đó 3 vận động viên cầm đuốc và 18 vận động viên hộ tống, cùng lực lượng Cảnh sát giao thông và mô tô thể thao.

Tại quảng trường sẽ diễn ra các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, kiệu Bác, thắp đài lửa truyền thống, chào cờ và đánh trống khai mạc.

Phần diễu hành, biểu dương lực lượng có chủ đề “Lâm Đồng Hội tụ - Bứt phá Vươn tầm”, với 28 đoàn đại diện các cụm thi đua xã, phường, đặc khu, cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang và các đơn vị trên địa bàn.

Sau phần lễ, chương trình nghệ thuật và đồng diễn chào mừng diễn ra từ 21h đến 21h40, với sự tham gia của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Trường THPT Bùi Thị Xuân, Trường THCS&THPT Tây Sơn và Học viện Lục quân Đà Lạt. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp phục vụ Nhân dân.

Tiếp tục tranh tài sau lễ khai mạc

Sau lễ khai mạc, các môn thuộc giai đoạn 2 tiếp tục được tổ chức. Trong đó, Vovinam diễn ra từ ngày 9 đến 13/9 tại Nhà thi đấu tỉnh; Billiards từ ngày 10 đến 13/9 tại CLB Billiards 86 - Luxury Club (số 39 Lê Duẩn, phường Bình Thuận); Kéo co từ ngày 10 đến 13/9 và Đẩy gậy từ ngày 10 đến 14/9.

Trước đó, Điền kinh được tổ chức từ ngày 8 đến 10/9; chạy cà kheo ngày 8/9; bắn nỏ - Bắn ná từ ngày 9 đến 10/9.

Theo kế hoạch, lễ bế mạc Đại hội dự kiến diễn ra lúc 15h ngày 14/9 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia, phường Lang Biang - Đà Lạt.

Đại hội là dịp đánh giá phong trào thể dục thể thao tại cơ sở, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích nổi bật để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.