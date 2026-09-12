Nhận định Hà Nội vs SLNA, 19h15 ngày 12/9: Chủ nhà trút giận?

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs SLNA, LPBank V.League 1-2026/27 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận thua 1-3 trước Công an TPHCM, CLB Hà Nội cần đánh bại SLNA để lấy lại sự tự tin và tiếp tục tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu V.League mùa này.

Nhận định Hà Nội vs SLNA

Ở vòng trước, thầy trò HLV Harry Kewell thua sốc Công an TPHCM trên sân khách. Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn Công an TPHCM về lực lượng và phong độ. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô chỉ làm tốt ở việc kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ bế tắc trong những tình huống triển khai tấn công ở phần sân của Công an TPHCM, đồng thời để lộ quá nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự.

Binh đoàn áo tím trở lại sân nhà Hàng Đẫy, tiếp đón SLNA và phải làm mọi thứ để giành trọn 3 điểm. Hơn ai hết, HLV Kewell và các cộng sự hiểu rõ, thua SLNA trên sân nhà và hình thành chuỗi thất bại sẽ tác động lớn đến tâm lý cầu thủ.

SLNA khởi đầu không tệ ở V.League 2026/27. Họ thắng Bắc Ninh 1-0 trên sân nhà, qua đó khởi động mùa giải mới với sự tự tin. Ở V.League mùa này, mục tiêu của SLNA là nỗ lực qua từng trận, tích lũy điểm số để hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Cục diện trên sân Hàng Đẫy tối nay sẽ là thế trận áp đảo cho Hà Nội. Đội chủ nhà sẽ cầm bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công dồn dập. SLNA với lực lượng trẻ trung, ít kinh nghiệm không còn phương án nào khác ngoài việc kiên nhẫn phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.

Cùng chờ xem HLV Kewell làm gì trong một tuần qua để cải thiện hệ thống tấn công của Hà Nội. Đội chủ nhà cần Hoàng Hên trở lại phong độ tốt nhất. Bên cạnh đó, các ngoại binh của đội bóng áo tím như Andrew Jung, Yuval Sade phải chứng minh thực lực rõ ràng hơn.

Phong độ, thành tích đối đầu Hà Nội vs SLNA

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đại diện thủ đô. Trong 4 lần chạm trán gần nhất tại V.League, Hà Nội thể hiện sự áp đảo tuyệt đối với trọn vẹn 4 chiến thắng trước SLNA, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần (gồm các thắng lợi 3-0, 2-1 vào năm 2025 và 3-1, 3-0 hồi đầu năm 2026). Rộng hơn, đội bóng áo tím đã thắng 5 trong 6 lần đối đầu gần đây giữa hai đội.

Về mặt phong độ, Hà Nội vừa có khởi đầu mùa giải 2026/27 không như ý khi bất ngờ để thua CLB Công an TP.HCM 1-3. Trận thua chấm dứt chuỗi trận ấn tượng trước đó của thầy trò HLV Harry Kewell, đồng thời đẩy họ vào thế buộc thắng tại Hàng Đẫy để giải tỏa sức ép.

Ở bên kia chiến tuyến, SLNA bước vào trận với tâm lý thoải mái hơn nhờ 3 điểm giành được sau trận thắng tối thiểu 1-0 trước tân binh Bắc Ninh ở ngày ra quân. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thực sự thuyết phục khi hàng công còn thiếu sắc bén. Nhìn rộng ra 10 trận gần nhất, SLNA để thua tới 6 trận. Chuyến hành quân đến hiểm địa Hàng Đẫy vì thế sẽ là thử thách đầy cam go cho thầy trò đội khách.