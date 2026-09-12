Chủ tịch FIFA đặt kỳ vọng lớn lao vào sân chơi mới của Đông Nam Á

TPO - Không chỉ là một giải đấu mới, FIFA ASEAN Cup còn được kỳ vọng trở thành bước tiến quan trọng của bóng đá Đông Nam Á. Sự xuất hiện của tuyển Việt Nam cùng tuyên bố đầy tham vọng từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino càng khiến sân chơi này nhận được nhiều sự chú ý.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

FIFA ASEAN Cup 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn khi trở thành giải đấu khu vực đầu tiên được tổ chức dưới sự điều hành trực tiếp của FIFA. Trước ngày khởi tranh, Chủ tịch Gianni Infantino đánh giá sân chơi này không chỉ tạo thêm cơ hội thi đấu cho các đội tuyển Đông Nam Á mà còn có thể trở thành động lực thúc đẩy bóng đá khu vực phát triển.

Theo người đứng đầu FIFA, giải đấu mới hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn và tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ. Infantino cũng kỳ vọng FIFA ASEAN Cup sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các đội tuyển cũng như cộng đồng bóng đá trong khu vực.

Điểm đáng chú ý của giải đấu là 14 đội tuyển được chia thành hai hạng đấu. Ở Division 1, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đây đều là những đối thủ mà thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể tận dụng để kiểm chứng sức mạnh và duy trì sự cạnh tranh ở cấp độ quốc tế.

Thể thức thi đấu cũng tạo nên nét mới cho FIFA ASEAN Cup. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng, sau đó đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào trận chung kết. Division 1 có thêm trận tranh hạng ba giữa hai đội đứng nhì bảng, trong khi Division 2 chỉ tổ chức trận chung kết.

Một lợi thế quan trọng khác nằm ở thời điểm tổ chức. FIFA ASEAN Cup diễn ra trong FIFA Days, qua đó giúp các đội tuyển thuận lợi hơn trong việc triệu tập cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Với tuyển Việt Nam, đây là điều kiện thuận lợi để HLV Kim Sang Sik có thể xây dựng lực lượng mạnh nhất cho hành trình tại giải đấu.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Infantino cho rằng một sân chơi như FIFA ASEAN Cup có ý nghĩa quan trọng với bóng đá Đông Nam Á bởi các đội tuyển cần thêm những trận đấu chất lượng để nâng cao trình độ. Việc được thi đấu thường xuyên trong môi trường cạnh tranh cũng giúp cầu thủ có thêm trải nghiệm và cơ hội thể hiện màu cờ sắc áo.

“Giải đấu sắp diễn ra rất giàu ý nghĩa, giúp các đội bóng có thêm những trận cọ xát. FIFA ASEAN Cup cũng tạo cơ hội để các tuyển thủ đại diện cho đất nước và tranh tài trong những trận đấu giàu kịch tính”, ông Infantino chia sẻ.

Với tuyển Việt Nam, sân chơi này mở ra thêm cơ hội cạnh tranh danh hiệu và tích lũy kinh nghiệm. Việc nằm chung bảng với Thái Lan cũng khiến cuộc đua tại Division 1 càng đáng chú ý, khi hai nền bóng đá hàng đầu khu vực tiếp tục có dịp so tài trên một sân khấu mới.

Thông điệp từ Chủ tịch FIFA cho thấy cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang đặt nhiều kỳ vọng vào FIFA ASEAN Cup. Nếu giải đấu phát huy đúng tiềm năng, đây có thể trở thành một sân chơi quan trọng, giúp bóng đá Đông Nam Á tiến thêm một bước trên hành trình hội nhập và nâng cao chất lượng chuyên môn.