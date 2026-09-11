Bị đuổi 2 cầu thủ, Nam Định thua tan tác trước Đà Nẵng

TPO - Với 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu và một thế trận lép vế trước đội chủ nhà, Nam Định đã hứng chịu thất bại đầu tiên trong 3 lần làm khách của Đà Nẵng. Trận thua khiến đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt rơi thẳng từ ngôi đầu xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V.League 2026/27, ngay dưới Đà Nẵng.

Hai lần gần nhất làm khách của Đà Nẵng tại V.League và Cúp Quốc gia, Nam Định đều giành chiến thắng với cùng tỷ số 2-1. Vì thế, trận đấu tại sân Hòa Xuân tối 11/9 tưởng như sẽ một lần nữa đem đến niềm vui cho đội bóng thành Nam, hoặc chí ít cũng giúp họ có 1 điểm làm quà ra về.

Thế nhưng, những gì diễn ra lại hoàn toàn trái ngược. SHB Đà Nẵng sau khi để thua đầy tiếc nuối 2-3 trước Thanh Hóa đã xốc lại đội ngũ và có màn nhập cuộc rất tốt. Họ chủ động tấn công ngay tiếng còi khai cuộc, pressing tầm cao và sớm tạo ra sóng gió trước khung thành Nam Định.

Các cầu thủ Đà Nẵng đã có được thắng lợi đầu tiên ở mùa giải V.League 2026/27.

Ngay phút thứ 5, Đà Nẵng đã làm tung lưới Nam Định. Nguyên Mạnh bắt không dính một cú sút xa của đội chủ nhà và để bóng bật ra, Ivan Saponjic băng vào đá bồi. Sau 2 cú sút liên tiếp, tiền đạo này đã đưa được bóng vào lưới. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định ngoại binh số 9 của Đà Nẵng đã rơi vào thế việt vị nên không công nhận bàn thắng.

Dù tuột mất bàn mở tỷ số quý giá, các cầu thủ chủ nhà không nản lòng. Họ tiếp tục tấn công và chỉ 10 phút sau lại có cơ hội phá vỡ thế bế tắc. Trong một pha thoát xuống tốc độ, tiền đạo Minh Quang của đội chủ nhà bị hậu vệ Văn Kiên bên phía Nam Định đốn ngã. Cho rằng điểm phạm lỗi nằm trong vòng cấm, trọng tài Ngọc Tùng chỉ tay vào chấm phạt đền.

Nhưng sau khi được tổ VAR tư vấn, trọng tài đã thay đổi quyết định: ông cho Đà Nẵng được hưởng đá phạt trực tiếp nhưng rút thẻ đỏ với Văn Kiên vì pha phạm lỗi ấy ngăn cản một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Đà Nẵng vì thế mất cơ hội hưởng phạt đền và chỉ được đá phạt trực tiếp, nhưng cú sút sau đó đưa bóng đi vọt xà.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Sang hiệp 2, mọi thứ còn khó khăn hơn cho Đà Nẵng khi trời đổ mưa khá lớn, khiến các pha phối hợp của cả đôi bên thiếu đi sự chính xác. Vì vậy, dù chơi hơn người, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn vẫn chưa thể cụ thể hóa lợi thế thành bàn thắng.

Nhưng rồi, bước ngoặt đã đến với đội chủ nhà. Phút 54, trong một pha tranh chấp, tiền vệ Ezequiel của Nam Định đã giẫm vào bụng Việt Hoàng bên phía Đà Nẵng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ngọc Tùng quyết định rút thẻ đỏ với tiền vệ số 8 của đội khách.

Ezequiel rời sân lập tức, không một lời phản kháng, như thể đã đoán được kết cục của mình, trong khi HLV Vũ Hồng Việt bên phía Nam Định thất vọng tràn trề vì từ lúc này, đội bóng của ông chỉ còn 9 người trên sân.

Bất lợi quá lớn về quân số khiến Nam Định đánh mất hoàn toàn thế trận. Đà Nẵng nhờ đó liên tục gây sức ép và cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc ở phút 59. Từ một quả treo bóng ở cánh phải vào khu cấm địa Nam Định, cựu tiền đạo Atletico Madrid Ivan Saponjic ập vào đánh đầu cận thành, hạ gục Nguyên Mạnh để đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng này giúp Đà Nẵng chơi hưng phấn và có nét hơn hẳn, còn Nam Định thì “cóng” hơn. Thế nên, chỉ 5 phút sau, đội chủ nhà lại có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Từ tình huống Võ Nguyên Hoàng bị phạm lỗi trước vòng cấm, Pissano đã lập công với cú đá chạm hàng rào của Nam Định khiến thủ thành Nguyên Mạnh không có cơ hội cản phá.

Bryan Ly ăn mừng bàn ấn định thắng lợi cho Đà Nẵng trước Nam Định.

Bàn thua này gần như đánh sập ý chí chống đỡ của Nam Định. Chỉ 10 phút sau, đội khách nhận thêm một bàn thua nữa khi cầu thủ vào thay người Bryan Ly thoát xuống rồi tung cú sút chân phải quyết đoán, làm tung lưới Nguyên Mạnh, ấn định thắng lợi 3-0 cho Đà Nẵng.

Với kết quả này, Đà Nẵng không chỉ xua đi nỗi buồn thất bại ở ngày ra quân mà còn tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League 2026/27, đứng trên chính… bại tướng Nam Định. Đội bóng thành Nam từ ngôi đầu rơi xuống thứ 4 và sẽ còn đối diện nhiều khó khăn sau thất bại này khi thiếu 2 trụ cột quan trọng vì những tấm thẻ đỏ nhận ở sân Hòa Xuân.