Mbappe nói về cuộc đua Quả bóng vàng: ‘Không cầu thủ nào xuất sắc hơn tôi’

TPO - Kylian Mbappe khẳng định anh xứng đáng giành Quả bóng vàng dù trải qua mùa giải trắng tay cùng Real Madrid và dừng bước ở bán kết World Cup với đội tuyển Pháp.

Trong cuộc phỏng vấn với France Football, tiền đạo 27 tuổi cho rằng những màn trình diễn cá nhân đủ sức giúp anh chinh phục Quả bóng vàng. Mbappe ghi 15 bàn tại Champions League, 25 bàn ở La Liga và nâng tổng số bàn thắng qua các kỳ World Cup lên 22.

Tuy nhiên, thành tích ghi bàn của Mbappe không đi cùng những danh hiệu tập thể. Real Madrid khép lại mùa giải trắng tay, còn tuyển Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup.

“Tôi tin mình có thể giành giải thưởng năm nay. Đó là một trong những mục tiêu của tôi, và là mục tiêu ngắn hạn”, Mbappe nói. “Mọi người nói tôi không giành được danh hiệu nào ở CLB hay đội tuyển quốc gia, nhưng đây là giải thưởng cá nhân. Tôi chưa bao giờ thấy một người giành Quả bóng vàng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối”.

Tiền đạo người Pháp đặt câu hỏi: “Đã có ai chiến thắng với 100% số phiếu chưa? Điều đó có nghĩa là luôn có người cho rằng người chiến thắng không xứng đáng”.

Theo Mbappe, cuộc đua giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã định hình cách anh nhìn nhận về Quả bóng vàng. Với anh, giải thưởng này tôn vinh những cầu thủ tạo ra sự khác biệt.

“Quan niệm của tôi về Quả bóng vàng bắt nguồn từ thời đại Messi và Ronaldo: người ta không trao giải cho những cầu thủ bình thường, mà trao cho những người tạo ra sự khác biệt. Tôi nghĩ mình đã làm được những điều khác biệt trong năm nay, vì vậy tôi tin mình có thể chiến thắng”, Mbappe nhấn mạnh.

Khi được hỏi có xứng đáng giành giải hay không, chân sút Real Madrid trả lời dứt khoát: “Không có cầu thủ nào xuất sắc hơn tôi”.

Mbappe xem thành tích ghi bàn ở những sân chơi lớn, đặc biệt là World Cup, như cơ sở cho sự tự tin ấy. Anh cho biết trong suốt kỳ nghỉ, mọi người liên tục nhắc tới cột mốc ghi bàn của mình tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

“Thật khó để cảm nhận hết ý nghĩa của World Cup. Đó là giải đấu của những cầu thủ lớn, những ngôi sao, những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Và rồi tự nhủ rằng, ở tuổi 27, mình đã là người ghi nhiều bàn nhất…”, Mbappe chia sẻ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Mbappe dành nhiều lời ca ngợi Zinedine Zidane, người kế nhiệm Didier Deschamps trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp.

“Với người Pháp, ông ấy có ý nghĩa rất lớn. Ông ấy là một huyền thoại, là ‘Zizou’ của cả đất nước, là hiện thân của sự thanh lịch và vĩ đại. Ông ấy đã ghi dấu ấn trong lịch sử đội tuyển quốc gia với tư cách cầu thủ và tạo nên những khoảnh khắc thực sự mang tính biểu tượng”, Mbappe nói.

Tiền đạo 27 tuổi đánh giá nhà vô địch World Cup 1998 là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá Pháp, với sức ảnh hưởng vượt qua nhiều thế hệ.

“Ông ấy đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử bóng đá Pháp”, Mbappe khẳng định.