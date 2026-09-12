Nhận định Tottenham vs Everton, 23h30 ngày 12/9: Spurs chưa qua cơn khát thắng

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Everton, 23h30 ngày 12/9, vòng 4 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tottenham đang đứng trước nguy cơ trải qua trận thứ tư liên tiếp không ghi bàn, trong khi Everton bước vào cuộc đối đầu này với thành tích bất bại.

Nhận định trước trận Tottenham vs Everton

Tottenham đang cần một cú hích thực sự để thay đổi bầu không khí sau khởi đầu đáng thất vọng tại Premier League 2026/27. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi mới giành được 1 điểm sau 3 vòng đấu, đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng và đặc biệt chưa ghi được bàn thắng nào.

Trận hòa 0-0 trên sân Nottingham cuối tuần trước cho thấy Tottenham đã có những dấu hiệu cải thiện nhất định, nhưng còn rất xa mới đạt yêu cầu. Spurs kiểm soát 59% thời lượng bóng và tung ra 11 cú sút, nhưng không một lần đưa bóng đi trúng khung thành. Đây là trận đấu đầu tiên kể từ tháng 4/2022 mà Tottenham không có cú sút trúng đích nào tại Premier League.

Tottenham (áo trắng) vẫn chưa có bàn thắng nào sau 3 trận của Premier League 2026/27.

Điều đáng lo hơn nằm ở chỗ Tottenham đang đứng trước một cột mốc hết sức thất vọng. Họ là một trong ba đội chưa ghi bàn tại Premier League mùa này, bên cạnh Aston Villa và Coventry. Nếu tiếp tục im tiếng trước Everton, Spurs sẽ lần đầu tiên trong lịch sử không thể ghi bàn ở cả 4 trận mở màn một mùa giải.

Lần gần nhất Tottenham trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không ghi bàn ở giải đấu cao nhất nước Anh đã cách đây đúng 20 năm, trong mùa giải 2006/07. Đáng chú ý, Everton chính là đội từng đánh bại Spurs 2-0 tại White Hart Lane trong chuỗi trận đó.

Bối cảnh hiện tại càng khiến cuộc đối đầu với Everton lần này trở nên quan trọng với HLV De Zerbi. Tottenham đã chi hơn 300 triệu bảng cho các tân binh trong mùa Hè, nhưng những bản hợp đồng đắt giá như Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke, Omar Marmoush hay Savio vẫn chưa thể giúp đội bóng lập tức thay đổi diện mạo.

Áp lực đang đè nặng lên nhà cầm quân người Italia. Dù phát biểu trước trận này, Zerbi vẫn nói cứng rằng Tottenham đang tiến bộ và chỉ cần thêm một chút thời gian nữa để đội bóng London này vận hành trơn tru, nhưng nếu không thắng Everton, những lời “lên gân” ấy có thể sẽ mang lại tác dụng ngược.

Trong khi đó, Everton có lý do để tự tin hơn. Đội bóng của David Moyes đang đứng thứ 8 với 5 điểm sau 3 vòng, chưa thua tại Premier League và vừa cầm hòa Manchester United 2-2 trong trận đấu mà họ một lần nữa ghi bàn ở thời gian bù giờ. Everton cũng vượt qua vòng ba Cúp Liên đoàn Anh với thắng lợi 5-1 trước Charlton hôm 27/8, qua đó có khởi đầu bất bại trên mọi đấu trường mùa này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tottenham vs Everton

Nếu Tottenham đang khát bàn thắng, Everton lại sở hữu một khởi đầu tương đối ổn định. Sau 3 vòng đấu, đội bóng vùng Merseyside có thành tích hòa, hòa, thắng và đã ghi 5 bàn tại Premier League. Năm cầu thủ khác nhau đã lập công, gồm Tyrique George, Thierno Barry, Kiernan Dewsbury-Hall, Maitland-Niles và James Tarkowski.

Hai trận gần nhất của Everton đều chứng kiến những bàn thắng muộn giúp họ tránh thất bại. Trong đó đáng chú ý là khoảnh khắc xuất thần từ cú sút xa ở cự ly 20 mét của tân binh Ainsley Maitland-Niles ở phút 90+6 đã giúp Everton giật lại 1 điểm quý giá trước Manchester United ở vòng 3. Điều đó cho thấy đội bóng của Moyes không dễ bị đánh gục, ngay cả khi tưởng như họ đã cầm chắc thất bại.

Tuy nhiên, sân khách lại là câu chuyện khác. Everton không thắng trong 6 trận sân khách gần nhất tại Premier League. Họ từng phải nhờ bàn gỡ ở thời gian bù giờ của Tarkowski để giành 1 điểm trước Bournemouth trong chuỗi trận này.

Ainsley Maitland-Niles ăn mừng sau khi ghi bàn thắng ở phút 90+6 để giật lại 1 điểm cho Everton trong trận gặp Man United tại vòng 3.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng khá rõ về phía Tottenham. Spurs đã thắng Everton trong cả 5 lần gần nhất tiếp đón đối thủ này tại Premier League. Xa hơn, Everton chỉ thắng 1 trong 17 lần gần nhất làm khách trước Tottenham ở giải đấu cao nhất nước Anh, trong khi nhận 12 thất bại và có 4 trận hòa.

Đội bóng của Moyes cũng thua cả hai cuộc đối đầu với Tottenham ở mùa giải trước. Spurs thắng 3-0 ở lượt đi trước khi tiếp tục giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà vào ngày cuối cùng mùa giải 2025/26. Tổng tỷ số 4-0 sau hai trận cho thấy Everton đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ này.

Tính trong 11 lần gặp nhau gần nhất, Everton chỉ thắng Tottenham đúng một trận, đó là chiến thắng 3-2 tại Goodison Park vào tháng 1/2025. Spurs cũng đã ghi 17 bàn từ 78 cú dứt điểm trong 8 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, trong khi Everton có 7 bàn từ 79 lần dứt điểm.

Tottenham vì thế có cơ sở để tin vào khả năng phá dớp tịt ngòi ngay trong cuộc đối đầu này. Nhưng để chuyển hóa hy vọng ấy thành bàn thắng, và để ngắt mạch trận chỉ hòa và thua bằng một chiến thắng trước Everton đêm nay, chỉ niềm tin là chưa đủ.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Everton

Trận này, Tottenham đón tin vui khi James Maddison đã sẵn sàng trở lại. Tiền vệ người Anh từng không có tên trong danh sách thi đấu ở trận gặp Nottingham dù đã trở lại tập luyện, nhưng De Zerbi xác nhận anh có thể góp mặt trước Everton.

Mohammed Kudus cũng đang rất gần khả năng đá chính. Trong bối cảnh Tottenham thiếu những lựa chọn tấn công, sự trở lại của Maddison và Kudus có thể mang tới thêm chất sáng tạo cho đội chủ nhà.

Ngược lại, Mykhailo Mudryk sẽ vắng mặt vì chấn thương mắt cá gặp phải trong buổi tập. Cầu thủ người Ukraine vừa trở lại thi đấu sau hơn 600 ngày nhưng nhanh chóng phải nghỉ thêm khoảng 6-8 tuần.

Sự vắng mặt của Mudryk có thể mở ra cơ hội đá chính cho Mathys Tel. Cầu thủ người Pháp đang là một trong những cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất của Tottenham và đã thực hiện 10 pha rê bóng thành công tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Ở những vị trí khác, tiền vệ tấn công Dejan Kulusevski cũng chưa tập cùng toàn đội trong tuần này, dù De Zerbi cho rằng vấn đề của anh không nghiêm trọng. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng chưa chắc có sự phục vụ của các hậu vệ Pedro Porro và Destiny Udogie đều vì vấn đề cơ bắp.

Tottenham (áo trắng) có thể ghi bàn nhưng không dễ đánh bại Everton.

Bên phía Everton, tiền vệ phòng ngự Christian Norgaard là trường hợp chắc chắn vắng mặt và dự kiến chỉ trở lại vào tháng 10. Nhưng HLV David Moyes cũng không quá lo khi một chuyên gia đánh chặn khác của đội khách, James Garner hiện đã lấy lại đủ thể lực và nhiều khả năng sẽ đá chính.

Maitland-Niles có thể tiếp tục được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải sau màn trình diễn ấn tượng trước Manchester United. Harrison Armstrong và Hayden Hackney nhiều khả năng tiếp tục được cân nhắc ở khu vực giữa sân.

Jack Grealish đã trở lại và có thể cạnh tranh vị trí với Brennan Johnson. Tuy nhiên, sau màn trình diễn tích cực của Everton trước Man United, HLV Moyes có thể không vội thay đổi đội hình xuất phát.