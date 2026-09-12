Phía sau kỷ lục 115 tỷ đồng tài trợ của Thái Nguyên FC

Phía sau Thái Nguyên FC giờ đây không chỉ có một doanh nghiệp mà đã xuất hiện 32 đơn vị chung tay với nguồn lực hơn 115 tỷ đồng.

Bóng đá Thái Nguyên hướng tới trang mới (ảnh Anh Tùng)

Ngày 13/9, khán giả Thái Nguyên sẽ chứng kiến Thái Nguyên FC chơi trận đầu tiên trên sân nhà tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 tiếp đối thủ Quy Nhơn United.

Đội bóng non trẻ này đã huy động được hơn 115 tỷ đồng từ 32 đơn vị, doanh nghiệp. Con số ấy cho thấy bóng đá nam Thái Nguyên đang trở lại trong một diện mạo khá khác: thay vì chờ một ông bầu “bao” toàn bộ, ngày càng nhiều doanh nghiệp địa phương cùng bước vào.

Người đi trước trong câu chuyện này vẫn là bầu Hiển và T&T Group.

Từ đội Trẻ Hà Nội đến FC Thái Nguyên

FC Thái Nguyên được hình thành từ đội Trẻ Hà Nội vừa giành quyền dự Giải hạng Nhất. Việc chuyển giao giúp địa phương có ngay lực lượng cầu thủ, ban huấn luyện và nền tảng chuyên môn để bước vào giải đấu, thay vì phải xây dựng một đội bóng từ con số 0.

Ngày 25/8 vừa qua, Tổng giám đốc T&T Group, ông Mai Xuân Sơn, đã đại diện Tập đoàn trao 26 tỷ đồng tài trợ cho bóng đá Thái Nguyên. T&T Group cũng tiếp tục hỗ trợ một số nguồn lực cấp thiết trong giai đoạn tỉnh hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Với bầu Hiển, cách chuyển giao đội bóng cho các địa phương không phải câu chuyện mới. Trong nhiều năm làm bóng đá, ông từng hỗ trợ đưa các đội bóng tới nhiều địa phương với mong muốn mở rộng phong trào và tạo thêm những trung tâm bóng đá ngoài Hà Nội như TPHCM, Hà Tĩnh, Phú Thọ. Nhưng Thái Nguyên có một mối liên hệ đặc biệt hơn.

Cuối năm 2019, bóng đá nữ Thái Nguyên từng ở giai đoạn rất khó khăn. Kinh phí thiếu hụt, chế độ cầu thủ thấp và có người phải tạm rời sân cỏ để tìm công việc khác. T&T Group bước vào tài trợ toàn diện cho đội, từ mục tiêu đầu tiên là giúp đội bóng tồn tại, Thái Nguyên T&T dần chuyển sang tham vọng cạnh tranh.

Năm 2022, đội trở thành một trong những CLB tiên phong trả phí chuyển nhượng trong bóng đá nữ Việt Nam. Đến năm 2024, Thái Nguyên gây tiếng vang khi chiêu mộ thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thu cùng nhiều cầu thủ chất lượng, đồng thời đưa cựu Quả bóng vàng Việt Nam Văn Thị Thanh lên ghế HLV trưởng.

Đội bóng sau đó lần đầu giành huy chương đồng quốc gia. T&T tiếp tục cam kết 45 tỷ đồng cho 5 năm tiếp theo.

Bảy năm sau thời điểm T&T đặt viên gạch đầu tiên với bóng đá nữ, Thái Nguyên đã có thêm đội nam chuyên nghiệp.

Một ông bầu không thể làm bóng đá mãi một mình

Điểm đáng chú ý nhất trong lần trở lại này là sự xuất hiện của cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên. Tại lễ ra mắt đội bóng, 32 đơn vị cam kết tổng tài trợ hơn 115 tỷ đồng.

Nếu chỉ nhìn vào giá trị kinh tế, đây đã là một con số lớn nhưng với bóng đá chuyên nghiệp, số lượng những người cùng tham gia đôi khi còn quan trọng hơn tổng số tiền.

Bởi lịch sử bóng đá Việt Nam từng có không ít đội bóng mạnh khi một doanh nghiệp còn nhiệt huyết nhưng nhanh chóng gặp khó khăn khi nhà tài trợ thay đổi chiến lược.

Bầu Hiển tiếp tục để lại dấu ấn với bóng đá (ảnh Anh Tùng)

Không ông bầu nào có thể bảo đảm tương lai một đội bóng trong vài chục năm chỉ bằng nguồn lực cá nhân. Để tồn tại, CLB cần trở thành tài sản tinh thần của địa phương.

Doanh nghiệp tài trợ. Khán giả mua vé. Trẻ em địa phương muốn vào học viện. Chính quyền tạo điều kiện. Người dân coi mỗi trận đấu là sự kiện của thành phố.

Khi đó một đội bóng mới thực sự bén rễ. Đây cũng có thể là giá trị đáng chú ý nhất trong câu chuyện của bầu Hiển tại Thái Nguyên.

Nếu T&T tiếp tục bỏ phần lớn kinh phí, họ vẫn có thể duy trì FC Thái Nguyên. Nhưng khi từ một doanh nghiệp ban đầu xuất hiện thêm 32 đơn vị cùng góp sức, ý nghĩa của việc hỗ trợ đã thay đổi. Nó không còn chỉ là “một ông bầu tài trợ một đội bóng”. Nó trở thành quá trình kích hoạt những nguồn lực vốn tồn tại trong địa phương.

Bầu Hiển từng nói “làm thể thao là để cống hiến”. 20 năm trước, ông bắt đầu với Hà Nội T&T ở giải hạng Ba rồi xây dựng đội bóng ấy trở thành một trong những CLB thành công nhất bóng đá Việt Nam.

20 năm sau, tại Thái Nguyên, phương thức có thể khác. T&T đặt nền móng rồi từng bước để địa phương tham gia nhiều hơn. Phần khó khăn vẫn còn ở phía trước. FC Thái Nguyên phải chứng minh mình bằng thành tích, cách vận hành, công tác đào tạo trẻ và khả năng kéo khán giả tới sân.

Nhưng trước trận đấu chính thức đầu tiên trên sân nhà, đội bóng đã có được một thứ đáng giá: rất nhiều người bắt đầu coi tương lai của nó là trách nhiệm chung.

Và nếu tinh thần ấy được duy trì, hơn 115 tỷ đồng hôm nay có thể chỉ là điểm khởi đầu cho một câu chuyện dài hơn nhiều của bóng đá Thái Nguyên.