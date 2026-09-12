Nhận định Chelsea vs Hull City, 21h00 ngày 12/9: Không thể chủ quan

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Hull City, Ngoại hạng Anh – Chelsea sẽ tiếp đón Hull City tại Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 4. Xét về tên tuổi, chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao nhất, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, đây không phải trận đấu mà đội chủ nhà có thể chủ quan.

Chelsea đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Xabi Alonso giành hai chiến thắng và nhận một thất bại, ghi 8 bàn thắng. Hàng công đang là điểm sáng lớn nhất của Chelsea khi những cầu thủ như Cole Palmer, Morgan Rogers và Joao Pedro tạo ra rất nhiều phương án tấn công. Chelsea đã ghi 3 bàn vào lưới Fulham, 4 bàn trước Brighton và có 1 bàn trên sân Arsenal.

Như mùa trước, điểm đáng lo nằm ở hàng phòng ngự. Chelsea đã thủng lưới trong cả 3 trận Premier League đầu mùa, tổng cộng 7 bàn. Trận thắng Brighton 4-3 cho thấy rõ nhất hai mặt của đội bóng thành London: khả năng tấn công rất mạnh nhưng khả năng kiểm soát trận đấu và bảo vệ thành quả vẫn còn nhiều vấn đề. Trước Arsenal, Chelsea cũng để thua 1-2 dù từng vươn lên dẫn trước.

Trong khi đó, Hull City đang đứng trước cơ hội tạo nên bất ngờ lớn. Đội bóng mới thăng hạng đã giành chiến thắng trước Man United và Coventry, đồng thời hòa Aston Villa 0-0. Đáng chú ý hơn, Hull chưa để thủng lưới bàn nào tại Premier League mùa này. Sau ba vòng, họ có 7 điểm và sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu tính đến trước trận gặp Chelsea.

Sự đối lập giữa hai đội rất rõ ràng: Chelsea sở hữu hàng công ghi bàn tốt nhất giải, còn Hull lại là đội duy nhất chưa nhận bàn thua. Chelsea muốn biến trận đấu thành cuộc chơi tốc độ và tạo ra sức ép liên tục, trong khi Hull nhiều khả năng sẽ ưu tiên duy trì khối đội hình thấp, hạn chế khoảng trống và chờ cơ hội phản công.

Nếu xét về chất lượng cá nhân, Chelsea vẫn chiếm ưu thế. Cole Palmer, Morgan Rogers hay Joao Pedro có khả năng tạo đột biến từ những tình huống rất nhỏ. Đặc biệt, Joao Pedro đã có 2 bàn thắng và 2 kiến tạo tại Premier League mùa này. Hull lại có lợi thế về sự ổn định. Họ không sở hữu hàng công quá mạnh, mới ghi 3 bàn sau ba vòng, nhưng khả năng tổ chức phòng ngự và tính kỷ luật đang giúp đội bóng này giành được những kết quả vượt kỳ vọng.

Chelsea đang có phong độ khá tốt nếu tính trên mọi đấu trường. Trong 5 trận gần nhất, The Blues thắng 4 và chỉ thua 1. Họ lần lượt đánh bại Fulham, Luton Town và Brighton, trước khi thất bại 1-2 trước Arsenal. Chelsea cũng đã có những trận đấu giàu bàn thắng khi 4/5 trận gần nhất của họ xuất hiện từ 3 bàn trở lên.

Điều này cho thấy Chelsea dưới thời Xabi Alonso đang hướng tới thứ bóng đá tấn công chủ động. Đội bóng có khả năng tạo ra nhiều cơ hội và ghi bàn liên tục, nhưng đổi lại thường để đối thủ có cơ hội khai thác khoảng trống phía sau.

Hull mang tới bộ mặt hoàn toàn khác. Trong cùng quãng thời gian, họ thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1. Thất bại duy nhất đến trong một trận giao hữu trước Eintracht Frankfurt, còn tại Premier League họ vẫn bất bại. Hull thắng Man United 2-0, đánh bại Coventry 1-0 và hòa Aston Villa 0-0. 3 trận đấu đó phản ánh khá chính xác cách Hull đang chơi: phòng ngự chặt, không vội vàng và ưu tiên sự an toàn. Việc chưa thủng lưới sau 3 vòng là thành tích đặc biệt ấn tượng đối với một đội bóng mới trở lại Premier League như họ.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ Premier League, Chelsea chưa từng thua Hull. Hai đội đã gặp nhau 10 lần tại giải đấu cao nhất nước Anh và Chelsea bất bại trong toàn bộ số trận đó. Lần gần nhất Hull đánh bại Chelsea đã cách đây rất lâu, từ tháng 10/1988 (khi đó Premier League chưa ra đời). Lần gần nhất hai đội gặp nhau cũng kết thúc với chiến thắng thuyết phục dành cho Chelsea. Tại FA Cup hồi tháng 2/2026, Chelsea thắng Hull 4-0 ngay trên sân MKM. Pedro Neto lập hat-trick trong trận đấu đó, còn Estevao Willian ghi bàn còn lại.

Những con số này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho Chelsea. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Hull hiện tại là một đội bóng khác so với lần đối đầu tại FA Cup. Họ đã trở lại Premier League với một hệ thống phòng ngự chắc chắn và tinh thần rất cao. Do đó, lịch sử đối đầu là cơ sở để đánh giá Chelsea cao hơn, nhưng phong độ hiện tại cho thấy Hull hoàn toàn có khả năng gây khó khăn.

Chelsea bước vào trận đấu với một số vấn đề về lực lượng. Moises Caicedo, Jordan Henderson, Marco Palestra và Emmanuel Emegha nằm trong nhóm cầu thủ không thể góp mặt vì chấn thương. Đây là 3 sự vắng mặt đáng chú ý, đặc biệt ở khu vực tuyến giữa. Chelsea sẽ cần khả năng kiểm soát bóng và chống phản công tốt hơn nếu không muốn Hull có cơ hội khai thác khoảng trống.

Bên phía đội khách, Hull có danh sách chấn thương tương đối dài, bao gồm Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo và Charlie Hughes. Tiền vệ giàu kinh nghiệm người Nhật Bản Hidemasa Morita cũng sẽ không thể ra sân.

Xét cho cùng, Chelsea chắc chắn là đội được đánh giá cao hơn, đặc biệt khi được chơi tại Stamford Bridge và sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, việc Chelsea đã thủng lưới trong cả 3 trận Premier League đầu mùa khiến khả năng Hull ghi bàn không thể hoàn toàn bỏ qua. Nhìn tổng thể, Chelsea có nhiều lợi thế hơn về chất lượng đội hình, sức mạnh tấn công, sân nhà và lịch sử đối đầu. Hull lại sở hữu sự tự tin, hàng thủ chắc chắn và tâm lý thoải mái của một đội bóng đang có khởi đầu vượt kỳ vọng.