Thủ thành Patrik Lê Giang kể về nửa năm đầu chật vật với bóng đá Việt Nam

TPO - Khác biệt trong cách trao đổi và bày tỏ quan điểm từng khiến thủ môn Patrik Lê Giang gặp khó khăn khi mới đến Việt Nam thi đấu. Nhìn lại quãng thời gian ấy, anh ví cảm giác của mình như phải “mặc chiếc áo bó sát”, không thoải mái thể hiện bản thân.

Trong đoạn phỏng vấn với kênh Troshkao (Slovakia) được chia sẻ lại trên trang cá nhân, Patrik Lê Giang dành nhiều thời gian nói về những trải nghiệm ở bóng đá Việt Nam. Bên cạnh sự quan tâm của người hâm mộ, thủ thành sinh năm 1992 cũng đề cập đến khác biệt trong cách giao tiếp và ứng xử mà anh phải đối diện.

Điều gây ấn tượng với Lê Giang là sức hút của các cầu thủ, đặc biệt những người khoác áo đội tuyển Quốc gia. Theo anh, các tuyển thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, cho thấy vị trí của bóng đá trong đời sống người hâm mộ Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình hòa nhập của thủ môn này không hoàn toàn thuận lợi. Khó khăn xuất hiện những ngày đầu khi anh thẳng thắn trao đổi hoặc nêu quan điểm cá nhân.

“Họ sẽ nhìn bạn với ánh mắt đầy ngạc nhiên khi bạn dám trao đổi trực tiếp, tranh luận hay mạnh dạn nêu lên quan điểm cá nhân của mình. Có cảm giác như từ trước đến nay, đó là điều xa lạ với họ”, Lê Giang chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, anh cho rằng nhiều cầu thủ Việt Nam quen với suy nghĩ người trả lương là cấp trên, còn cầu thủ có trách nhiệm nghe theo. Trong khi đó, cách làm việc anh quen thuộc ở môi trường bóng đá châu Âu đề cao sự rõ ràng, minh bạch và công bằng.

Khác biệt ấy khiến Lê Giang có những thời điểm cảm thấy bị bó buộc. Thủ thành 34 tuổi ví cảm giác khi ấy như phải “mặc chiếc áo bó sát”, khiến anh thấy gò bó, không thể thoải mái thể hiện bản thân. Anh thừa nhận nửa năm đầu thi đấu tại Việt Nam là giai đoạn khó thích nghi, bởi không thoải mái thể hiện suy nghĩ của mình.

“Trong thâm tâm tôi không thể nào đồng tình được, cho nên tôi cứ nói thẳng ra những suy nghĩ của mình thôi”, thủ thành này nói.

Với Lê Giang, hòa nhập cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn của việc chấp nhận và điều chỉnh bản thân. Anh bày tỏ: “Tại sao tôi phải ép mình thích nghi với những thứ mà tôi cảm thấy không đúng? Và thực ra chính các bạn cũng nhận ra đó là sai, chỉ là các bạn không dám lên tiếng thôi”.

Vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, Lê Giang từng bước khẳng định năng lực. Tại ASEAN Cup 2026, anh góp công giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, đồng thời nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất giải với 3 bàn thua.

Nhìn lại hành trình của mình, điều Lê Giang muốn nhắn gửi tới các cầu thủ trẻ là ý thức bảo vệ giá trị bản thân. “Điều quan trọng nhất mà tôi nhấn mạnh với các cầu thủ trẻ là tuyệt đối đừng bao giờ cho phép bất kỳ ai coi thường hay thiếu tôn trọng mình”, anh chia sẻ.