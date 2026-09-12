Chủ tịch FIFA lại 'nhúng chàm'

TPO - Một nghi án tài chính liên quan đến Samuel Eto’o đang khiến Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị đặt vào tâm điểm chú ý. Những khoản tiền gây tranh cãi cùng mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực của bóng đá thế giới đang làm dấy lên nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Samuel Eto’o.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục vướng vào một vụ bê bối sau khi một cuộc điều tra của truyền thông châu Âu đề cập đến nghi án tài chính liên quan Samuel Eto’o, cựu danh thủ Cameroon hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon (FECAFOOT). Theo thông tin được The Times công bố, tâm điểm của vụ việc là khoản tiền lên tới 567.570 euro liên quan trận giao hữu giữa Nga và Cameroon tại Moscow vào tháng 10-2023.

Điều gây chú ý nằm ở cách dòng tiền được xử lý. Hai khoản thanh toán, lần lượt trị giá khoảng 455.056 euro và 112.514 euro, được yêu cầu chuyển vào một tài khoản tại Qatar National Bank ở Doha đứng tên Samuel Eto’o. Một số cựu quan chức FECAFOOT sau đó đặt câu hỏi vì cho rằng khoản tiền nói trên không xuất hiện trong nguồn thu của liên đoàn.

Vụ việc không chỉ dừng ở câu chuyện tài chính của bóng đá Cameroon. Guibai Gatama, cựu thành viên ban điều hành FECAFOOT, cho biết ông từng gửi đơn tới Ủy ban Đạo đức FIFA để đề nghị làm rõ sự việc. Tuy nhiên, theo thông tin được công bố, ông vẫn chưa nhận được kết quả xử lý.

Chính sự chậm trễ này khiến FIFA và cá nhân Infantino bị kéo vào tâm điểm tranh luận. Mối quan hệ thân thiết giữa người đứng đầu FIFA và Eto’o trở thành một trong những vấn đề được đặt ra, khi một số cựu quan chức bóng đá Cameroon nghi ngờ liệu mối quan hệ đó có tác động tới quá trình xem xét vụ việc hay không.

Trong khi những nghi vấn về khoản tiền vẫn chưa lắng xuống, Eto’o lại công khai thể hiện sự ủng hộ đối với Infantino. Đầu tháng 9, cựu tiền đạo Barcelona và Inter Milan kêu gọi các liên đoàn bóng đá châu Phi tiếp tục ủng hộ Chủ tịch FIFA. Eto’o đồng thời dành những đánh giá tích cực cho cách FIFA vận hành trong thời gian qua và ủng hộ FIFA Forward Enterprise (FFE), một dự án đang gây nhiều tranh luận trong nội bộ bóng đá thế giới.

Vụ việc liên quan Eto’o xuất hiện đúng thời điểm Infantino đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau. Chủ tịch FIFA đã tuyên bố ý định tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới vào tháng 3-2027, đồng nghĩa ông cần duy trì sự ủng hộ của các liên đoàn thành viên trên toàn thế giới.

Vì thế, những tranh cãi liên quan đến các đồng minh chính trị và bóng đá của Infantino có thể trở thành vấn đề đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Trước đó, Infantino cũng từng đối mặt với cáo buộc gây sức ép đối với Liên đoàn Bóng đá Jordan nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho chiến dịch tái tranh cử.

Về phía Eto’o, đây cũng không phải lần đầu cựu danh thủ Cameroon vướng vào những tranh luận liên quan đến công tác quản lý bóng đá nước nhà. Từ khi đảm nhận vai trò lãnh đạo FECAFOOT, ông nhiều lần trở thành tâm điểm của những cáo buộc và chỉ trích liên quan đến cách điều hành liên đoàn.