Toàn cảnh ngày Expo Pocari Sweat Run 2026: Trải nghiệm 'xanh' giữa lòng Thủ đô

Mở màn cho mùa giải thứ 6 và là lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, Expo Day của Pocari Sweat Run 2026 nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt vận động viên tham quan, trải nghiệm các hoạt động tương tác và sẵn sàng cho đường đua chính thức diễn ra vào ngày 13/9.

Sắc xanh Pocari Sweat hòa nhịp cùng cộng đồng runner Thủ đô

Sáng ngày 12/9, khu vực Công viên Hòa Bình (Hà Nội) tràn ngập sắc xanh đặc trưng khi ngày hội Expo Day của Pocari Sweat Run 2026 chính thức mở cửa. Ngay từ sớm, hàng trăm vận động viên đã tập trung về đây để làm thủ tục nhận bộ vật phẩm thi đấu (Race kit) và trải nghiệm các hoạt động tương tác do Ban Tổ chức triển khai.

Toàn cảnh không gian Expo Day Pocari Sweat Run 2026 rợp sắc xanh tại Công viên Hòa Bình

Đánh dấu cột mốc mùa giải thứ 6 và cũng là lần đầu tiên giải chạy được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Pocari Sweat Run 2026 ghi nhận gần 5,000 lượt đăng ký của vận động viên từ khắp mọi miền tổ quốc. Sự kiện không chỉ quy tụ những vận động viên chuyên nghiệp mà còn thu hút đông đảo người mới tập chạy nhờ sự đa dạng ở các cự ly thi đấu.

Tại sự kiện Expo Day trước ngày diễn ra giải chạy, các khu vực được phân chia thành nhiều hoạt động khác nhau. Những quầy check-in nhận BIB và Race Kit làm việc liên tục với quy trình nhanh gọn qua mã QR, giúp tối ưu hóa thời gian. Song song đó, khu vực gian hàng của các thương hiệu đồng hành, quầy trải nghiệm sản phẩm thể thao luôn trong tình trạng nhộn nhịp.

Hàng dài vận động viên xếp hàng nhận Race Kit

Bộ Race Kit mang tinh thần "All For Runners" của Pocari Sweat Run 2026

Đúng với triết lý vận hành “All For Runners” (Tất cả vì người chạy) mà Pocari Sweat Run 2026 theo đuổi, bộ vật phẩm thi đấu năm nay nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người tham dự nhờ tính thiết thực và chất lượng cao.

Bên trong mỗi túi Race kit là chiếc áo đấu sắc xanh đặc trưng được may từ chất liệu thoáng khí, chú trọng tính ứng dụng và khả năng linh hoạt cả trên đường chạy lẫn trong các hoạt động thường ngày, ngoài ra không thể thiếu BIB tích hợp chip time chuẩn xác và các sản phẩm bù nước, bổ sung ion từ Pocari Sweat, khăn Finisher được trao cho toàn bộ vận động viên sau khi hoàn thành đường chạy, đặc biệt áo Finisher dành riêng cho những vận động viên vượt qua thử thách cự ly 21km.

Cận cảnh bộ vật phẩm Race Kit của giải Pocari Sweat Run 2026

Chị Minh Anh (32 tuổi, Hà Nội), một runner tham gia cự ly 10km chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm một giải chạy do Pocari Sweat tổ chức. Quy trình nhận Race Kit diễn ra rất nhanh chóng, các bạn tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình. Bộ vật phẩm thiết kế đẹp, chất áo sờ rất mát, làm tôi cảm thấy rất háo hức cho đường đua ngày mai."

Từ thiết kế áo đấu, BIB đến hệ thống vật phẩm dành cho runner sau khi hoàn thành đường chạy, sự chỉn chu cho thấy tinh thần “All For Runners” được thể hiện không chỉ ở công tác vận hành mà còn trong từng trải nghiệm của vận động viên. Mỗi vật phẩm đều được thiết kế với mục tiêu đồng hành cùng runner xuyên suốt hành trình, từ lúc chuẩn bị cho đến khi hoàn thành đường chạy.

Các hoạt động giao lưu và chuẩn bị trước ngày chạy

Chương trình Expo Day được duy trì hoạt động trong suốt 12 tiếng, từ 8h đến 20h. Bên cạnh khu vực check-in, ban tổ chức còn sắp xếp những hoạt động giao lưu và trải nghiệm tại booth của các nhà tài trợ. Đây là nơi người tham gia có thể dành thêm thời gian để tìm hiểu về những sản phẩm hỗ trợ thể thao, giao lưu cùng các thành viên khác trong cộng đồng chạy bộ và công tác chuẩn bị trước ngày thi đấu.

Người tham gia hào hứng với các hoạt động trải nghiệm

Điểm nhấn sự kiện là Lễ khai mạc chính thức diễn ra từ 9h đến 11h tại sân khấu chính. Sau phần mở màn đầy năng lượng bằng vũ điệu flashmob sôi động, đại diện Ban Tổ chức đã gửi lời chào tới toàn thể vận động viên và các vị khách mời. Lễ tri ân các nhà tài trợ chiến lược cùng khoảnh khắc công bố chính thức mở màn giải chạy đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng và đầy tự hào.

Bước sang khung giờ chiều, sân khấu tiếp tục hâm nóng không khí với phần giao lưu tương tác của nghệ sĩ khách mời, ngay sau đó là chương trình bốc thăm may mắn trao các phần quà thể thao giá trị từ thương hiệu Garmin. Đặc biệt, từ 15h đến 15h30, talkshow mang chủ đề "Better With Every Step" với những chia sẻ truyền cảm hứng sẽ giúp vận động viên có sự chuẩn bị tốt hơn về mặt thể chất và tinh thần trước ngày chạy. Sự góp mặt của các gương mặt tiêu biểu như vận động viên Nguyên Thanh và Ngọc Hoa cùng Misoa đã mang đến những góc nhìn thực tế, kinh nghiệm phân phối sức lực hiệu quả trên đường đua dài.

Lễ Khai Mạc chính thức của giải chạy Pocari Sweat Run 2026

Mọi thông tin chi tiết về sơ đồ đường chạy và các mốc thời gian quan trọng đã được cập nhật đầy đủ tại fanpage và website chính thức của Pocari Sweat Run Việt Nam. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày chạy chính thức diễn ra vào rạng sáng ngày 13/9/2026 tại hai điểm xuất phát Công viên Thống Nhất và Công viên Hòa Bình.