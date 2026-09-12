Nhận định Liverpool vs Fulham, 21h00 ngày 12/9: Ngày về sóng gió của HLV Arbeloa

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Fulham, vòng 4 giải Ngoại hạng Anh 2026/27, lúc 21h00 ngày 12/9. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ba trận thua liên tiếp khiến HLV Alvaro Arbeloa chịu nhiều sức ép trong ngày cựu hậu vệ đội chủ nhà trở lại Anfield.

Nhận định trước trận đấu

Liverpool đang khởi sắc dưới thời HLV Andoni Iraola. Hàng công duy trì hiệu suất ghi ít nhất hai bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ dần thi đấu kỷ luật hơn, giúp đội bóng thành phố cảng có thêm tự tin ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Sau chiến thắng trước Ipswich nhờ cú đúp chớp nhoáng của Alexander Isak, Liverpool tiếp tục ca khúc khải hoàn tại Madrid. Những pha lập công của Dominik Szoboszlai và Alexis Mac Allister giúp họ đánh bại Atletico Madrid 2-1 ở vòng phân hạng Champions League, tạo đà thuận lợi cho cuộc tiếp đón Fulham.

Với Mac Allister, bàn thắng quyết định đến vào thời điểm đáng chú ý, ngay sau khi tiền vệ người Argentina tiết lộ Liverpool chưa sẵn sàng đề nghị gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, để thuyết phục đội chủ sân Anfield, anh cần duy trì phong độ trong cả mùa giải.

Trở lại Premier League, mục tiêu của Liverpool là giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mùa này, qua đó chấm dứt chuỗi ba trận hòa liên tiếp tại Anfield. Lần gần nhất họ trải qua mạch không thắng dài hơn trên sân nhà ở giải đấu là trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Fulham có thể là đối thủ phù hợp để thầy trò Iraola giải cơn khát chiến thắng. Đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa đánh bại AFC Wimbledon 3-0 ở vòng hai Cúp Liên đoàn, nhưng vẫn chưa giành được điểm nào sau ba vòng đầu Premier League.

Ba thất bại cũng phơi bày những vấn đề khác nhau của Fulham. Họ không thể thắng trong những cuộc đua ghi bàn với Chelsea và Crystal Palace trên sân nhà, rồi bất lực trước hàng phòng ngự Sunderland trong trận thua 0-1.

Trước Crystal Palace, Fulham đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3,13, cho thấy họ tạo ra không ít cơ hội. Nhưng những thống kê ấy khó xoa dịu người hâm mộ khi điểm số vẫn là con số 0. Những tiếng la ó đã xuất hiện khi các cầu thủ cùng HLV Arbeloa rời sân cuối tuần trước.

Cùng với tân binh Coventry City, Fulham là một trong hai đội chưa có điểm tại Premier League mùa này. Sức ép càng lớn khi lịch sử đưa ra lời cảnh báo: trong cả hai mùa giải từng thua bốn trận mở màn ở hạng đấu cao nhất nước Anh, Fulham đều xuống hạng.

Dù vậy, đội khách vẫn có một ký ức để tìm kiếm động lực. Mùa 2020/21, cũng là lần gần nhất xuống hạng sau khởi đầu như vậy, Fulham từng thắng Liverpool 1-0 tại Anfield nhờ bàn thắng của Mario Lemina vào tháng 3/2021.

Nhưng kể từ đó, Anfield không còn mang đến niềm vui cho Fulham. Liverpool thắng bốn, hòa một trong năm lần tiếp đón đối thủ này trên mọi đấu trường, gần nhất là chiến thắng 2-0 hồi tháng 4. Với phong độ đang lên và ưu thế sân nhà, thầy trò HLV Iraola có cơ sở hướng tới ba điểm, trong khi Fulham đứng trước nguy cơ nối dài chuỗi trận trắng tay.

HLV Arbeloa.

Thông tin lực lượng

Liverpool đón tín hiệu tích cực về Bradley Barcola và Milos Kerkez. Cả hai phải rời sân sớm trong trận thắng Atletico Madrid, nhưng HLV Iraola khẳng định họ chỉ bị chuột rút.

Đáng lo hơn là trường hợp của Cody Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan bỏ lỡ trận đấu giữa tuần vì vấn đề ở cơ khép và vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trong khi đó, Conor Bradley, Giovanni Leoni (cùng chấn thương đầu gối), Hugo Ekitike (gân Achilles), Joe Gomez (cơ) và Federico Chiesa (lưng) tiếp tục vắng mặt.

Victor Munoz sẵn sàng thay thế nếu cả Gakpo lẫn Barcola không đủ thể lực. Trên hàng công, Alexander Isak có cơ hội chạm một cột mốc đáng chú ý: nếu ghi bàn trước Fulham, anh sẽ vượt tổng số bàn thắng của chính mình tại Premier League mùa 2025/26.

Bên phía Fulham, HLV Alvaro Arbeloa chỉ thiếu Tom Cairney, người đang hồi phục chấn thương đầu gối. Ba tân binh Manuel Angel, David Affengruber và Hugo Larsson lần đầu được đăng ký thi đấu ở trận gặp Crystal Palace, nhưng chỉ Larsson vào sân ít phút trong hiệp hai.

Hài lòng với tinh thần và nỗ lực của các học trò ở trận derby, HLV Arbeloa nhiều khả năng giữ ổn định đội hình. Tuy nhiên, ông có thể sử dụng Sander Berge thay Oscar Bobb để tăng khả năng phòng ngự.

Ngoài bài toán chuyên môn, HLV Fulham còn phải giải đáp những nghi vấn về nội bộ. Emile Smith Rowe, Alex Iwobi, Kenny Tete và Kevin gây chú ý khi xóa nội dung liên quan đến CLB hoặc đăng thông điệp ẩn ý trên mạng xã hội. Dù vậy, HLV Arbeloa đã lên tiếng giảm nhẹ lo ngại về sự bất mãn trong phòng thay đồ.