V.League: Từ chiếc thẻ đỏ của Đoàn Văn Hậu...

TPO - Không phải ngẫu nhiên dư luận đang nóng, trong đó một luồng ý kiến mong muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần có án phạt bổ sung hành vi phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu với Doãn Ngọc Tân ở vòng 2 LPBank V.League 2026/27.

Doãn Ngọc Tân phải nghỉ thi đấu ít nhất 3-4 tuần sau pha vào bóng của Văn Hậu

Pha vào bóng nguy hiểm của Văn Hậu đã khiến Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng, cần 3-4 tuần điều trị. Anh lỡ cơ hội có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 và trận đấu tới đây của Thể Công Viettel tại cúp C2 châu Á.

Không phải ngẫu nhiên một luồng dư luận đang mong muốn VFF cân nhắc án phạt bổ sung nghiêm khắc đối với Đoàn Văn Hậu. Đầu tiên là do lịch sử đá "rát" của hậu vệ quê Thái Bình với đồng nghiệp.

Văn Hậu tài năng, từng có nhiều đóng góp cho các ĐTQG từ U23 đến đội tuyển Việt Nam. Lợi thế về thể hình, thể lực và tốc độ khiến Văn Hậu chơi cực tốt bên hành lang cánh trái, cả trong phòng ngự và tham gia tấn công.

Tuy nhiên Văn Hậu cũng thường chơi "rắn", dẫn đến va chạm và nhiều trường hợp gây chấn thương nặng cho đồng nghiệp. Tại SEA Games 2019, Văn Hậu có pha đạp bóng nặng khiến tiền vệ Evan Dimas của Indonesia chấn thương rời sân sớm, nhưng tình huống bị khoả lấp bởi chiến thắng của U23 Việt Nam.

Ở vòng 2 V.League đang diễn ra, ngoài tình huống phạm lỗi của Văn Hậu với Doãn Ngọc Tân, trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và SHB Đà Nẵng cũng có 2 thẻ đỏ. Đáng chú ý trong số đó có tình huống ngoại binh Ezequiel Santos giẫm vào bụng Võ Hữu Việt khi hậu vệ chủ nhà đã ngã ra sân.

Cả 2 tình huống này, trọng tài đều kiểm tra lại VAR trước khi rút thẻ đỏ.

V.League trước đây từng có nhiều giai đoạn xảy ra các hành vi bạo lực ở mức báo động, dẫn đến nhiều ngôi sao chấn thương nặng, ảnh hưởng cả CLB và đội tuyển Việt Nam. Việc BTC giải yêu cầu trọng tài xử nghiêm các hành vi lỗi này là cần thiết để tránh tái lặp tình trạng trên trong bối cảnh mùa giải chỉ mới bắt đầu.

Điều này đồng thời cũng giúp các cầu thủ ý thức hơn về việc bảo vệ đôi chân các đồng nghiệp.