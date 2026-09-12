Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

V.League: Từ chiếc thẻ đỏ của Đoàn Văn Hậu...

​Tiểu Phùng

TPO - Không phải ngẫu nhiên dư luận đang nóng, trong đó một luồng ý kiến mong muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần có án phạt bổ sung hành vi phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu với Doãn Ngọc Tân ở vòng 2 LPBank V.League 2026/27.

anh-chup-man-hinh-2026-09-11-luc-215359.png
Doãn Ngọc Tân phải nghỉ thi đấu ít nhất 3-4 tuần sau pha vào bóng của Văn Hậu

Pha vào bóng nguy hiểm của Văn Hậu đã khiến Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng, cần 3-4 tuần điều trị. Anh lỡ cơ hội có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 và trận đấu tới đây của Thể Công Viettel tại cúp C2 châu Á.

Không phải ngẫu nhiên một luồng dư luận đang mong muốn VFF cân nhắc án phạt bổ sung nghiêm khắc đối với Đoàn Văn Hậu. Đầu tiên là do lịch sử đá "rát" của hậu vệ quê Thái Bình với đồng nghiệp.

Văn Hậu tài năng, từng có nhiều đóng góp cho các ĐTQG từ U23 đến đội tuyển Việt Nam. Lợi thế về thể hình, thể lực và tốc độ khiến Văn Hậu chơi cực tốt bên hành lang cánh trái, cả trong phòng ngự và tham gia tấn công.

Tuy nhiên Văn Hậu cũng thường chơi "rắn", dẫn đến va chạm và nhiều trường hợp gây chấn thương nặng cho đồng nghiệp. Tại SEA Games 2019, Văn Hậu có pha đạp bóng nặng khiến tiền vệ Evan Dimas của Indonesia chấn thương rời sân sớm, nhưng tình huống bị khoả lấp bởi chiến thắng của U23 Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2026-09-12-luc-110341.png

Ở vòng 2 V.League đang diễn ra, ngoài tình huống phạm lỗi của Văn Hậu với Doãn Ngọc Tân, trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và SHB Đà Nẵng cũng có 2 thẻ đỏ. Đáng chú ý trong số đó có tình huống ngoại binh Ezequiel Santos giẫm vào bụng Võ Hữu Việt khi hậu vệ chủ nhà đã ngã ra sân.

Cả 2 tình huống này, trọng tài đều kiểm tra lại VAR trước khi rút thẻ đỏ.

V.League trước đây từng có nhiều giai đoạn xảy ra các hành vi bạo lực ở mức báo động, dẫn đến nhiều ngôi sao chấn thương nặng, ảnh hưởng cả CLB và đội tuyển Việt Nam. Việc BTC giải yêu cầu trọng tài xử nghiêm các hành vi lỗi này là cần thiết để tránh tái lặp tình trạng trên trong bối cảnh mùa giải chỉ mới bắt đầu.

Điều này đồng thời cũng giúp các cầu thủ ý thức hơn về việc bảo vệ đôi chân các đồng nghiệp.

​Tiểu Phùng
#Đoàn Văn Hậu #V.League #đội tuyển Việt Nam #Doãn Ngọc Tân #Kim Sang-sik #FIFA ASEAN Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe