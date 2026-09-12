Ninh Bình chiếm đỉnh VLeague, nhận thưởng nóng một tỷ đồng từ CĐV đặc biệt

Chiều 11/9, CLB Ninh Bình vượt qua Thanh Hóa 2-1 sau 90 phút căng thẳng để chiếm ngôi đầu LPBank V.League 2026/27. Niềm vui nối tiếp, thầy trò đội bóng cố đô còn được một “khán giả đặc biệt” bước từ khán đài xuống thẳng mặt cỏ, trao tận tay khoản thưởng nóng một tỉ đồng.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khán đài sân Ninh Bình chuyển từ hồi hộp sang vỡ òa. Vắng "nhạc trưởng" Hoàng Đức, đội chủ nhà vẫn làm chủ thế trận nhờ các cá nhân tỏa sáng đúng lúc. Ngoại binh Lucao đánh đầu mở tỷ số ở phút 10, trước khi tài năng trẻ Ngọc Mỹ nhân đôi cách biệt phút 36.

Thanh Hóa không buông. Đội bóng xứ Thanh lỳ lợm vùng lên trong hiệp hai và có bàn rút ngắn của Văn Tùng ở phút 76. Những phút cuối trôi qua trong cảnh thót tim của khán giả nhà, và nếu không có sự vững chãi của thủ môn Đặng Văn Lâm, 3 điểm chưa chắc đã ở lại.

Nhưng câu chuyện được bàn tán nhiều nhất lại diễn ra vài phút sau đó. Khi các cầu thủ áo đỏ còn ôm nhau mừng chiến thắng nhọc nhằn, một khán giả tiến vào khu vực kỹ thuật. Ông bắt tay, ôm vai chúc mừng từng cầu thủ, ban huấn luyện rồi quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn đội.

"CĐV đặc biệt” ấy là ông Trần Văn Mười, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Five Star Group. Tranh thủ chuyến công tác về quê đúng ngày diễn ra trận đấu, vị doanh nhân gốc Ninh Bình dành trọn buổi chiều ra sân, hòa vào dòng người tiếp lửa cho đội bóng tỉnh nhà.

Khoản tiền một tỷ đồng được rút ra chớp nhoáng không nằm trong bất kỳ chương trình tài trợ nào. Đó đơn thuần là cảm xúc thăng hoa của một người hâm mộ trước tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ, và là sự hào sảng rất tự nhiên của một người con xa quê khi thấy thể thao tỉnh nhà đang cất cánh.

Trong giới thương trường, ông Trần Văn Mười được biết đến với hành trình hơn 30 năm đưa Five Star Group từ một thương hiệu phân bón nông nghiệp vươn lên thành tập đoàn kinh tế đa ngành. Dấu ấn của doanh nghiệp này trải dài khắp cả nước với các đại dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng như Five Star Eco City, hay tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey và Five Star Poseidon.

Bận rộn với nhiều dự án lớn, nhưng có lẽ với vị chủ tịch này, khoảnh khắc chia vui giữa những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi trên mặt cỏ quê nhà mang một giá trị hoàn toàn khác. Nghĩa cử của ông khiến người ta thêm quý trọng khi xuất phát từ nghĩa tình và cái tâm của người con xa xứ luôn đau đáu hướng về nguồn cội.