Arsenal gặt hái thành công, người lao động ở Emirates vẫn lo mất việc

TPO - Chỉ vài tháng sau khi Arsenal lên ngôi vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League, bầu không khí tại sân Emirates lại đang nhuốm màu lo âu khi ban lãnh đạo đội bóng bắt đầu mời đơn vị tư vấn để xem xét tái cơ cấu và cắt giảm nhân sự.

Arsenal đã chính thức hợp tác với công ty tư vấn quản lý hàng đầu thế giới Boston Consulting Group (BCG) nhằm rà soát toàn bộ bộ máy vận hành và tìm kiếm các giải pháp tối ưu hóa chi phí. Dù quyết định cắt giảm nhân sự chính thức chưa được đưa ra và nhân viên chưa nhận thông báo chính thức, nỗi sợ hãi về một đợt sa thải quy mô lớn đã bắt đầu lan rộng trong nội bộ đội bóng London.

Thời gian có thể không còn nhiều với một số nhân sự ở "hậu phương" của Arsenal.

Động thái tái cơ cấu này diễn ra trong bối cảnh bức tranh tài chính của Pháo thủ xuất hiện những vết nứt đáng ngại. Báo cáo tài chính mùa giải 2024-2025 ghi nhận năm thứ 7 liên tiếp CLB gánh chịu thua lỗ. Đặc biệt, chi phí vận hành đã tăng vọt từ 148 triệu bảng lên 201 triệu bảng chỉ trong vòng một mùa giải.

Đáng chú ý, việc xưng vương tại giải Ngoại hạng Anh không mang lại dòng tiền bùng nổ ngay lập tức cho ngân sách của Arsenal. CLB hiện áp dụng chính sách thưởng theo thành tích, đồng nghĩa với việc họ phải chi trả những khoản tiền thưởng rất lớn cho cầu thủ và ban huấn luyện ngay khi chạm tay vào danh hiệu.

Sự xuất hiện của đơn vị tư vấn BCG diễn ra tròn một năm sau khi chủ sở hữu Kroenke Sports & Entertainment (KSE) tiến hành cải tổ bộ máy thượng tầng. Tháng 9/2025, ba giám đốc đại diện cho gia đình Kroenke là Kelly Blaha, Otto Maly và Dave Steiner đã chính thức gia nhập Hội đồng quản trị. Trong cuộc họp nhân sự gần đây, Tổng giám đốc Richard Garlick đã đặt ra các ưu tiên chiến lược cho giai đoạn tới, bao gồm cả kế hoạch hiện đại hóa sân Emirates.

Dù đợt rà soát của BCG tập trung chủ yếu vào các bộ phận ngoài sân cỏ, khu vực chuyên môn của Arsenal thực chất đã trải qua những biến động nhân sự dữ dội từ trước đó. Ngay sau thất bại trước PSG ở chung kết Champions League, Trưởng bộ phận y tế Zafar Iqbal đã bị sa thải do ban lãnh đạo không hài lòng về tình trạng thể lực của các cầu thủ. Tiếp đó, Giám đốc khoa học thể thao và hiệu suất Tom Allen cũng rời Emirates.

Làn sóng tối ưu hóa chi phí vận hành diễn ra đúng thời điểm Arsenal đang đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Mikel Arteta. Nhờ công lớn trong việc xây dựng đội bóng và đưa Pháo thủ xưng vương tại Ngoại hạng Anh, chiến lược gia người Tây Ban Nha dự kiến sẽ nhận mức lương mới thuộc hàng cao nhất thế giới bóng đá.

Sự tương phản giữa những bản hợp đồng với mức lương triệu phú trên sân cỏ và nguy cơ mất việc của đội ngũ nhân viên tại “hậu phương” đang tạo ra một nốt trầm đáng ngẫm tại Emirates.