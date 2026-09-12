Aqua Warriors Vân Đồn 2026: Hàng nghìn chiến binh sẵn sàng chinh phục vùng biển Bái Tử Long

Nắng vàng, biển xanh chờ đón những chiến binh nhí

Có mặt từ sáng sớm ngày 12/9 tại khu vực nhận bib nằm trong hội trường lớn của Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, Trần Hoàng Minh cho biết: “Con cùng các bạn đã dậy rất sớm rồi từ Hải Phòng di chuyển sang đây. Con đã từng hoàn thành tốt cự ly Kid Aqua Warriors tại các giải đấu trước và giờ con tham dự Junior Aqua Warriors. Thời tiết tại Vân Đồn rất đẹp, nắng ấm và gió nhẹ, con nghĩ với điều điện thi đấu thuận lợi như thế này thì con và tất cả các bạn đều sẽ thi đấu tốt hơn, có thành tích cao hơn tại giải lần này”.

Với các cự ly Kid và Juniors, các giải đấu thuộc hệ thống Aqua Warriors đã trở thành đấu trường để rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin cho các “chiến binh nhí”. Hình ảnh các câu lạc bộ bơi, các gia đình với nụ cười rạng rỡ, tinh thấn phấn khởi cùng nhau đi thi đấu đã trở nên quen thuộc. Ở nội dung Open Water Mixed Team Relay (4x750m), rất nhiều đội có thành viên là bố con, mẹ con, anh chị em hoặc cả gia đình cùng thi đấu.

Nữ vận động viên nhí Tú Anh tiết lộ: “Con đã từng thi đấu tại các giải đấu trước nên cảm thấy hoàn toàn tự tin. Điều con thích nhất khi tham gia vào Aqua Warriors Vân Đồn 2026 là đây giống như một kỳ nghỉ dưỡng kết hợp thể thao của cả gia đình, bà nội đã đi cùng để cổ vũ cho con. Ở bộ race-kit mà con vừa được nhận có rất nhiều quà tặng thú vị, không khí ở đây rất vui và sôi động”. Cả nhà 5 thành viên cùng nhau di chuyển từ Hà Nội xuống Vân Đồn, 2 chị em Bảo Khanh và Bảo Khánh đều thích thú với chiếc mũ bơi màu hồng của Khang An Sports có trong bộ race-kit: “Chúng con rất hào hứng và tự tin rằng sẽ thi đấu thật tốt ở giải đấu này”

Các nhãn hàng phục vụ hết công suất tại sự kiện Expo

Trong buổi sáng ngày 12/9, với việc hàng nghìn vận động viên đổ về, các gian hàng tại sự kiện Expo của Aqua Warriors Vân Đồn 2026 đều ở tình trạng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu của vận động viên và khách tham quan.

Gian hàng của Khang An Sports với các sản phẩm tập luyện, thi đấu thể thao, gian hàng của Antien Sports với các sản phẩm đồng hồ liên tục có khách hàng “chốt đơn”. Gian hàng của hệ thống bể bơi bốn mùa Green Pool với những sản phẩm bảo vệ da, chăm sóc da, kính chống nắng... Các nữ nhân viên tại gian hàng của IM Sports nở nụ cười tươi chào đón và giải đáp liên tục các câu hỏi về sản phẩm từ khách tham quan. Các loại gel, kẹo muối bổ trợ, máy massage phục hồi mini nhận được nhiều sự quan tâm. Chị Cẩm Ly (Hà Nội) cho biết: “Tôi đã có nhiều kinh nghiệm tham dự các giải đấu Aqua Warriors nên yên tâm rằng không phải lo thiếu trang bị, phụ kiện gì khi thi đấu. Các gian hàng tại sự kiện Expo đều có sẵn và luôn có những chương trình giảm giá sâu, có nhiều ưu đãi cho vận động viên, tôi thường lựa đúng dịp này để mua sắm những thứ mình cần”. Một gian hàng mà người quan tâm dừng lại tìm hiểu lâu hơn, kĩ càng hơn, đặt ra nhiều câu hỏi hơn chính là điểm tư vấn bán hàng phân khúc Grand Oceania của Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City. Anh Mạnh Thắng – một ông bố đưa con đi thi đấu chia sẻ: “Thời gian qua, rất nhiều các dự án bất động sản được thực hiện tại thành phố Quảng Ninh, trong đó sự án này có khá nhiều những ưu điểm với hàng loạt tiện ích mà hôm nay tôi đã được trực tiếp trải nghiệm.

Thời tiết quá thuận lợi và Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City được phủ bởi không khí hừng hực tinh thần thể thao đến từ hàng nghìn vận động viên. 2 cự ly Kid và Junior Aqua Warriors bắt đầu trước vào chiều ngày 12/09. Sáng ngày 13/9, các cự ly thử thách nhất của Aqua Warriors Vân Đồn 2026, cuộc đua tranh trên sóng nước và những cung đường tại vịnh biển di sản sẽ chính thức diễn ra.

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các Đối tác:

NTT vàng: Tập đoàn Camel; NTT địa điểm: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn thuộc tập đoàn CEO, Hệ thống bể bơi bốn mùa Green Pool, Nhà tài trợ Trang phục - SIV – SportswearInVietnam, Khang An Sports, Revive, Acecook Vietnam, FreakyFish Vietnam, Bảo hiểm PVI, Ligpro, Bao bì Giấy Kleur.