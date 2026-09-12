CLB Hà Nội thua sốc trước SLNA trên sân Hàng Đẫy

TPO - Đội bóng của HLV Harry Kewell thua sốc 1-4 trước SLNA ở trận đấu thuộc vòng 2 LPBank V.League 2026/27 trên sân Hàng Đẫy tối 12/9.

foul HẾT GIỜ!!! HÀ NỘI 1-4 SLNA Cơn địa chấn xảy ra khi đội khách đánh sập pháo đài Hàng Đẫy với tỷ số đậm. SLNA dẫn 4-0, sau đó Hà Nội có bàn danh dự do công của Văn Tùng. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn nối tiếp đà thăng hoa với 2 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, Hà Nội thua 2 trận liền và dễ lâm vào tình trạng khủng hoảng. report VÀO!!! Hà Nội rút ngắn tỷ số 1-4 Phút 90+3: Văn Tùng sút cận thành mang về bàn gỡ cho đội chủ nhà. HLV Kewell không ăn mừng vì bàn thắng này khi ông hiểu rõ nó chỉ mang tính chất danh dự. report HIỆP MỘT CÓ 3 PHÚT BÙ GIỜ goal VÀO!!! Quang Vinh lập cú đúp, SLNA dẫn 4-0 Phút 90: Cơn ác mộng chưa dừng lại với Hà Nội. Quang Vinh cầm bóng, tự xử lý và thực hiện cú cứa lòng ngoạn mục. Thủ môn Văn Chuẩn chỉ biết bay người trong vô vọng. report Văn Tùng sút lên trời Phút 89: Pha bóng điển hình cho sự bế tắc của đội chủ nhà. Văn Tùng sút từ khoảng cách gần 25m và đưa bóng đi thiếu chính xác. goal VÀO!!! SLNA nâng tỷ số 3-0 Phút 86: Quang Vinh dứt điểm lạnh lùng đưa SLNA vượt lên dẫn 3-0. Đây là pha phản công nhanh, trực diện và sắc lẹm của đội khách. substitution Hà Nội thay người cuối Phút 83: Nguyễn Lực vào thế chỗ Hai Long. report KHÔNG VÀO!!! Đình Hai sút xa nguy hiểm Phút 79: Đình Hai sút cực căng từ khoảng cách gần 20m, làm rung mành lưới SLNA nhưng đó là bóng dội mép ngoài. substitution SLNA thay thêm 2 người Phút 78: Xuân Đức và Khắc Ngọc rời sân. Quang Vinh và Văn Bắc vào sân. substitution Hà Nội thay 2 người Phút 75: Taggart và Hoàng Hên rời sân. Aymeric và Văn Tùng vào sân. report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội xà SLNA Phút 71: Yuval Sade dứt điểm ngoạn mục đưa bóng dội khung thành SLNA. Hà Nội đã không hay lại còn kém may. report Suýt có bàn thứ 3 cho SLNA Phút 70: Anh Tiệp mắc sai lầm ngớ ngẩn, bị cầu thủ SLNA cướp bóng ngay trước khung thành. May cho SLNA khi Luiz của SLNA dứt điểm ra ngoài. substitution SLNA thay 2 người Phút 67: Xuân Đại và Văn Quý rời sân. Luiz Da Silva và Phi Long vào sân. report Hà Nội vẫn bế tắc Phút 62: Thầy trò Kewell gặp khó khi cầu thủ SLNA áp sát quyết liệt và duy trì cự ly đội hình kỷ luật. Hà Nội tìm đường đưa bóng sang biên và thực hiện các quả tạt nhưng đang bị SLNA bắt bài. report Hai Long bỏ lỡ cơ hội Phút 55: Hai Long dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch cột. goal VÀO!!! Christie phản lưới, SLNA nâng tỷ số 2-0 Phút 53: Christie lúng túng đá phản lưới sau quả căng ngang của cầu thủ SLNA. Ngoại binh của Hà Nội chỉ biết ôm đầu và tự trách bản thân. substitution Văn Quyết vào sân HLV Kewell tung Văn Quyết vào sân từ đầu hiệp 2 để tăng cường khả năng tấn công. report HIỆP 2 BẮT ĐẦU foul HẾT GIỜ!!! HÀ NỘI 0-1 SLNA SLNA chơi phòng ngự - phản công và hoàn thành xuất sắc ý tưởng của HLV Văn Sỹ Sơn. Từ tình huống phối hợp bóng bổng chuẩn mực bên cánh trái, Bruno ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. time HIỆP MỘT CÓ 2 PHÚT BÙ GIỜ report KHÔNG VÀO!!! Văn Chuẩn cứu thua xuất sắc Phút 45: Những đầu ngón tay của Văn Chuẩn cứu thua cho Hà Nội sau khi Đức Vinh tung pha cứa lòng. report Andrew Jung không kịp dứt điểm Phút 42: Jung khống chế bước một lỗi và không thể dứt điểm trong khoảnh khắc quyết định. Trung vệ Văn Khánh đã giải nguy kịp thời cho SLNA. report KHÔNG VÀO!!! Suýt có bàn thứ 2 cho SLNA Phút 39: Joseph cướp bóng từ giữa sân và thực hiện cú lốp ở khoảng cách hơn 35m. May cho Hà Nội khi bóng đi vọt xà. goal VÀO!!! SLNA bất ngờ mở tỷ số Phút 35: Pha không chiến dũng mãnh của Bruno mang về bàn mở tỷ số cho SLNA. Trung vệ Thành Chung đã mắc lỗi trong pha theo kèm ngoại binh của SLNA. report Lời đáp trả của SLNA Phút 34: SLNA thực hiện pha tấn công nguy hiểm tương tự tình huống trước của Hà Nội. Bóng đi cắt ngang khung thành Hà Nội, may mắn cho đội chủ nhà khi cầu thủ SLNA không kịp dứt điểm. report Bóng cắt ngang khung thành SLNA Phút 31: Hai Long thực hiện quả tạt khó chịu nhưng không có cầu thủ Hà Nội lao vào để tạo điểm cắt. report KHÔNG VÀO!!! Bruno đe dọa khung thành Hà Nội Phút 29: Bruno thoát xuống vòng cấm Hà Nội, cầm bóng và thực hiện cú sửa lòng đưa bóng đi chệch cột. report Đội chủ nhà bế tắc Phút 27: Hà Nội cầm bóng áp đảo, triển khai tấn công khắp mặt sân nhưng đang thiếu phương án để đưa bóng vào vòng cấm SLNA. Các cầu thủ áo vàng áp sát nhanh ngay khi cầu thủ Hà Nội có bóng, do đó hạn chế tầm chuyền bóng và triển khai ban bậc của đối thủ. Đến giữa hiệp một, Hà Nội bắt đầu tìm đến giải pháp đơn giản hơn là sút xa hoặc tạt từ biên. report Thêm cơ hội cho Hà Nội Phút 25: Taggart đánh đầu sau quả tạt của Xuân Mạnh. Tân binh của Hà Nội tung người để đánh đầu nhưng không trúng tâm bóng, đưa bóng đi ra ngoài. report Hai Long sút vọt xà Phút 22: Hai Long cầm bóng từ cánh phải, ngoặt vào trung lộ và dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi vọt xà. report Hoàng Hên dứt điểm Phút 17: Hoàng Hên dứt điểm từ khoảng cách gần 15m và góc sút lệch. Số 10 của Hà Nội bị theo kèm quyết liệt, do đó cú vung chân không đưa bóng đi trúng mục tiêu. yellow Thẻ vàng cho cầu thủ SLNA Phút 15: Đức Vinh nhận thẻ vàng cảnh cáo vì lỗi chơi cao chân. report KHÔNG VÀO!!! Tagaart bỏ lỡ cơ hội của Hà Nội Phút 8: Tagaart đối mặt thủ môn SLNA nhưng không dứt điểm. Anh chuyền cho đồng đội và bị hậu vệ SLNA chặn lại. Quá đáng tiếc cho pha phản công nhanh và sắc sảo của Hà Nội. report Hà Nội kiểm soát trận đấu Phút 3: Đội chủ nhà đẩy toàn bộ cầu thủ SLNA lùi về phòng ngự từ những phút đầu. Đây là thế trận được dự đoán từ trước, khi Hà Nội có lực lượng trội hơn. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Hà Nội sẽ trút giận lên SLNA Thầy trò HLV Kewell thất thủ 1-3 trên sân Công an TPHCM ở vòng một. Do đó, trở về sân nhà và tiếp đón SLNA là cơ hội để Hà Nội tìm lại cảm giác chiến thắng. report Dàn sao CLB Hà Nội sẵn sàng bước vào trận đấu report Đội hình xuất phát SLNA report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội

Ở vòng đấu trước, CLB Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell đã bất ngờ để thua đậm 1-3 trước Công an TPHCM. Dù kiểm soát bóng nhiều, đội bóng thủ đô lại tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công và để lộ nhiều khoảng trống chết người nơi hàng thủ.

Trở về sân nhà, Hà Nội buộc phải dồn lên tấn công để giành trọn 3 điểm nhằm cắt đứt đà tâm lý đi xuống. HLV Kewell đặt nhiều kỳ vọng vào sự trở lại phong độ của Hoàng Hên cũng như khả năng tỏa sáng của các ngoại binh như Andrew Jung và Yuval Sade.

Trong khi đó, SLNA đang có tâm lý khá thoải mái sau khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 1-0 trước tân binh Bắc Ninh. Đội bóng xứ Nghệ bước vào mùa giải với đội hình trẻ trung cùng mục tiêu chắt chiu từng điểm số để trụ hạng. Tuy nhiên, lối chơi của họ vẫn chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt là sự thiếu sắc bén trên hàng công khi đã để thua tới 6 trong 10 trận gần nhất.

Phải làm khách trước một đối thủ đang khao khát chiến thắng, SLNA nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự số đông, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công.

Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn ủng hộ đội bóng áo tím. Trong 4 lần chạm trán gần nhất tại V.League, Hà Nội toàn thắng trước SLNA, ghi tới 11 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần. Rộng hơn, đại diện thủ đô đã thắng 5 trong 6 lần đối đầu gần đây.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn cùng điểm tựa sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội được dự đoán sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Về mặt lực lượng, chủ nhà dự kiến tung ra sân những cái tên như Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Cyrus Cristie, Thành Chung, Đình Hai, Hai Long, Yuval Sade, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Andrew Jung và Taggart.

Ở phần sân đối diện, đội hình xuất phát của SLNA nhiều khả năng sẽ là Văn Bình, Bruno, Thanh Đức, Jairo, Nguyên Hoàng, Khắc Ngọc, Văn Quý, Bá Quyền, Onoja, Xuân Đại và Amine Trần.