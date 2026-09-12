Trực tiếp Liverpool vs Fulham 0-0 (Hết H1): Không vào!!! Liverpool thoát thua

report Hết hiệp 1 45+1': Hai đội tạm hoà nhau 0-0. time Bù giờ! 45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. report Liverpool chơi bế tắc 42': Wirtz tìm cách chọc khe cho Isak nhưng bóng lăn hết đường biên ngang. Liverpool chơi bế tắc và chưa có cứ dứt điểm nào trúng đích. report Không được! 38': Bobb vượt qua Tsimikas rồi tạt bóng đến cột xa cho Robinson. Cú đánh đầu của hậu vệ này đưa bóng đi chệch khung thành Liverpool. corner Phạt góc liên tiếp cho Fulham 32': Từ quả phạt góc của Fulham, King dứt điểm chạm cầu thủ Liverpool, đưa bóng đi hết biên ngang. Ở quả phạt góc kế tiếp, Berge đánh đầu và hàng thủ đội chủ nhà kịp phá bóng giải nguy. report Liverpool nỗ lực tấn công 26': Munoz trả ngược bóng từ cánh phải cho Szoboszlai. Tiền vệ này chuyền bóng cho Wirtz dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đi chệch khung thành Fulham. report Xà ngang cứu thua Fulham 22': Liverpool chủ động giảm nhịp độ trận đấu, kiên nhẫn tìm khoảng trống. Sau pha tranh chấp của Barcola, Tsimikas tạt bóng chạm Bobb đi hết biên ngang, mang về quả phạt góc cho đội chủ nhà. Tsimikas thực hiện quả phạt góc để Munoz bật cao đánh đầu, đưa bóng dội xà ngang khung thành Fulham. 19': Tsimikas chọc khe cho Barcola, nhưng hậu vệ Fulham kịp can thiệp, đưa bóng chạm Barcola rồi đi hết biên ngang. Đội khách được hưởng quả phát bóng lên. report Fulham tấn công 13’: Berge tung đường chuyền chuyển cánh cho Robinson để hậu vệ này căng ngang vào vùng cấm, nhưng cú dứt điểm của King lại đưa bóng đi không chính xác. report Liverpool phối hợp sắc bén 10': Barcola chọc khe cho Isak thoát xuống. Tiền đạo của Liverpool dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế góc sút khá hẹp. report Pha bóng đáng chú ý đầu tiên 5': Liverpool kiểm soát bóng nhiều trong những phút đầu trận. Araujo căng ngang vào vùng cấm và hàng thủ Fulham kịp phá bóng giải nguy. foul Trận đấu bắt đầu! 1': Fulham giao bóng trước. report Dàn sao hai đội khởi động report Thành tích đối đầu Liverpool chỉ thua 2 trong 33 lần tiếp Fulham trên sân nhà ở Premier League (thắng 23, hòa 8). Cả hai thất bại đều có tỷ số 0-1, vào tháng 5/2012 và tháng 3/2021. Kể từ mùa giải 2011/12, khi thắng Liverpool ở cả hai lượt trận, Fulham chỉ giành thêm 2 chiến thắng trong 16 lần đối đầu với “Lữ đoàn đỏ” tại Premier League (hòa 4, thua 10). report Bầu không khí tại Anfield report Affengruber ra mắt Fulham Sander Berge trở lại đội hình xuất phát của Fulham, thay Cesar Palacios. Đây là một trong hai điều chỉnh của HLV Alvaro Arbeloa. Ở hàng phòng ngự, David Affengruber có trận ra mắt, trong khi Joachim Andersen lùi xuống ghế dự bị. report Barcola lần đầu đá chính tại Premier League Bradley Barcola phải rời sân vì chuột rút trong trận gặp Atletico Madrid ở Champions League hồi giữa tuần. Ở trận đấu này, anh có lần đầu tiên đá chính tại Premier League. Liverpool có ba thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu hồi giữa tuần. Kostas Tsimikas thay Milos Kerkez ở vị trí hậu vệ trái. Ryan Gravenberch thế chỗ Alexis Mac Allister ở tuyến giữa, còn Victor Munoz thay Rio Ngumoha ở hành lang cánh. report Đội hình ra sân Fulham report Đội hình xuất phát Liverpool

Mac Allister vừa ghi bàn ở Champions League.

Liverpool đang khởi sắc dưới thời HLV Andoni Iraola. Hàng công duy trì hiệu suất ghi ít nhất hai bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ dần thi đấu kỷ luật hơn, giúp đội bóng thành phố cảng có thêm tự tin ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Sau chiến thắng trước Ipswich nhờ cú đúp chớp nhoáng của Alexander Isak, Liverpool tiếp tục ca khúc khải hoàn tại Madrid. Những pha lập công của Dominik Szoboszlai và Alexis Mac Allister giúp họ đánh bại Atletico Madrid 2-1 ở vòng phân hạng Champions League, tạo đà thuận lợi cho cuộc tiếp đón Fulham.

Với Mac Allister, bàn thắng quyết định đến vào thời điểm đáng chú ý, ngay sau khi tiền vệ người Argentina tiết lộ Liverpool chưa sẵn sàng đề nghị gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, để thuyết phục đội chủ sân Anfield, anh cần duy trì phong độ trong cả mùa giải.

Trở lại Premier League, mục tiêu của Liverpool là giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà mùa này, qua đó chấm dứt chuỗi ba trận hòa liên tiếp tại Anfield. Lần gần nhất họ trải qua mạch không thắng dài hơn trên sân nhà ở giải đấu là trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Fulham có thể là đối thủ phù hợp để thầy trò Iraola giải cơn khát chiến thắng. Đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa đánh bại AFC Wimbledon 3-0 ở vòng hai Cúp Liên đoàn, nhưng vẫn chưa giành được điểm nào sau ba vòng đầu Premier League.

Ba thất bại cũng phơi bày những vấn đề khác nhau của Fulham. Họ không thể thắng trong những cuộc đua ghi bàn với Chelsea và Crystal Palace trên sân nhà, rồi bất lực trước hàng phòng ngự Sunderland trong trận thua 0-1.

Trước Crystal Palace, Fulham đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3,13, cho thấy họ tạo ra không ít cơ hội. Nhưng những thống kê ấy khó xoa dịu người hâm mộ khi điểm số vẫn là con số 0. Những tiếng la ó đã xuất hiện khi các cầu thủ cùng HLV Arbeloa rời sân cuối tuần trước.

Cùng với tân binh Coventry City, Fulham là một trong hai đội chưa có điểm tại Premier League mùa này. Sức ép càng lớn khi lịch sử đưa ra lời cảnh báo: trong cả hai mùa giải từng thua bốn trận mở màn ở hạng đấu cao nhất nước Anh, Fulham đều xuống hạng.

Dù vậy, đội khách vẫn có một ký ức để tìm kiếm động lực. Mùa 2020/21, cũng là lần gần nhất xuống hạng sau khởi đầu như vậy, Fulham từng thắng Liverpool 1-0 tại Anfield nhờ bàn thắng của Mario Lemina vào tháng 3/2021.

Nhưng kể từ đó, Anfield không còn mang đến niềm vui cho Fulham. Liverpool thắng bốn, hòa một trong năm lần tiếp đón đối thủ này trên mọi đấu trường, gần nhất là chiến thắng 2-0 hồi tháng 4. Với phong độ đang lên và ưu thế sân nhà, thầy trò HLV Iraola có cơ sở hướng tới ba điểm, trong khi Fulham đứng trước nguy cơ nối dài chuỗi trận trắng tay.