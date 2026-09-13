Tottenham chạm đáy thất vọng, 4 trận đầu mùa không ghi bàn

TPO - Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi bị Everton cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Không chỉ chưa biết thắng, Spurs còn thiết lập cột mốc đáng quên: lần đầu trong lịch sử CLB không ghi bàn ở cả 4 trận mở màn một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Sau khoản đầu tư lên đến hơn 300 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Tottenham bước vào mùa giải 2026/27 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sau 4 vòng đấu, đội bóng thành London vẫn chưa tìm thấy chiến thắng đầu tiên và đáng lo hơn, hàng công chưa một lần lên tiếng.

Trước Everton, Tottenham khởi đầu khá chủ động và tưởng như có thể sớm chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi. Chưa đầy 5 phút, đội chủ nhà đã tạo ra cơ hội đáng kể khi Andy Robertson thực hiện quả đá phạt đưa bóng tìm đến vị trí của Jan Paul van Hecke ở cột xa. Thế nhưng, cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng vọt xà.

Tottenham (áo trắng) vẫn chưa có bàn thắng nào sau 4 vòng đấu.

Đó cũng gần như là điểm sáng hiếm hoi trong nửa đầu hiệp 1. Tottenham cầm bóng nhưng không tạo được sức ép đủ lớn để duy trì thế chủ động, trong khi Everton cũng gặp khó khăn trong việc tổ chức những đợt tấn công có chiều sâu. Robertson và Sandro Tonali lần lượt có những pha xử lý đáng chú ý, song đều không thể tạo ra bàn thắng.

Sự bế tắc được thể hiện rõ qua thống kê: cho đến những phút bù giờ của hiệp 1, cả hai đội đều chưa có cú sút trúng đích nào. Everton sau đó suýt mở tỷ số từ một quả đá phạt của James Garner, nhưng Antonín Kinský đã kịp thời đẩy bóng qua cột dọc.

Sau giờ nghỉ, Tottenham có cơ hội tốt để cải thiện tình hình. Chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Mateus Fernandes tung cú dứt điểm không quá nguy hiểm và bóng đi thẳng vào tay Jordan Pickford. Phản ứng từ các cổ động viên Tottenham cho thấy sự sốt ruột đã lên tới mức nào khi pha bóng này thậm chí được chào đón bằng những tiếng reo hò đầy mỉa mai.

Trong bối cảnh Tottenham vẫn loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, Everton lại là đội tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn. Một quả phạt góc bị hàng thủ Spurs phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Tyrique George có khoảng trống dứt điểm. Tuy nhiên, Rodrigo Bentancur đã kịp thời lao vào cản phá.

Cơ hội nguy hiểm nhất của Everton đến giữa hiệp 2, bắt nguồn từ chính sai lầm của Tottenham. Đường chuyền thiếu chính xác của Kinský bị Kiernan Dewsbury-Hall bắt bài. Tiền vệ Everton lập tức đối mặt với cơ hội ghi bàn, nhưng Kinský đã sửa sai bằng pha cản phá quyết đoán, cứu Tottenham khỏi bàn thua.

Everton tiếp tục có thêm một cơ hội đáng kể khi Dewsbury-Hall tìm thấy Brennan Johnson trong tư thế tương đối thoải mái ở sát vòng cấm. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Tottenham lại dứt điểm chệch khung thành.

Sau 4 vòng mùa trước, Tottenham đứng thứ 3 trên BXH còn sau 4 vòng mùa này, đội bóng của HLV Zerbi đứng thứ 17.

Tottenham chỉ thực sự tăng tốc trong những phút cuối. Lucas Bergvall có pha dứt điểm khiến Pickford phải trổ tài, nhưng thủ môn Everton vẫn đứng vững. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Spurs một lần nữa rời sân mà không ghi được bàn thắng.

Kết quả 0-0 khiến Tottenham tiếp tục chờ chiến thắng đầu tiên của mùa giải, nhưng cột mốc đáng chú ý hơn, và cũng tệ hại hơn, nằm ở hàng công. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Spurs trải qua 4 trận mở màn một mùa giải mà không ghi nổi một bàn thắng.

Everton có thể hài lòng hơn với một điểm trên sân khách. Đội bóng của David Moyes vẫn bất bại tại Ngoại hạng Anh mùa này và đã hòa 3 trận liên tiếp. Tuy nhiên, nếu muốn cạnh tranh những vị trí cao hơn, Everton cũng cần sớm biến những trận hòa thành chiến thắng.