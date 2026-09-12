Chelsea suýt thua sốc trước đội bóng tân binh của Ngoại hạng Anh

TPO - Chelsea đã mở điểm, nhưng rồi lại bị dẫn ngược vì hàng thủ hớ hênh. Rất may là họ vẫn thoát hiểm thành công trong trận đấu ở vòng 4 Ngoại hạng Anh trước Hull City.

Chelsea đã khởi đầu trận đấu với Hull City tại Stamford Bridge theo cách không thể thuận lợi hơn khi Morgan Rogers ghi bàn ngay ở phút thứ 7. Bàn thắng không chỉ giúp Chelsea tạo lợi thế sớm mà còn chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới của Hull City kể từ khi đội bóng này trở lại Premier League. Trước đó, CLB tân binh Ngoại hạng Anh trải qua 2 thắng, 1 hòa mà không một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên, lợi thế của The Blues nhanh chóng bị lung lay bởi những vấn đề nơi hàng phòng ngự. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là sai lầm của Jorrel Hato. Hậu vệ người Hà Lan được HLV Xabi Alonso tin tưởng đá chính cả 4 trận Premier League đầu mùa, nhưng màn thể hiện trước Hull City lại đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng duy trì vị trí của anh trong đội hình chính.

Tình huống xảy ra khi Hull City thực hiện một đường bóng bổng. Hato phán đoán không chính xác điểm rơi, chủ động lao lên để rồi không thể chạm bóng như ý. Bóng vượt qua đầu anh và tìm đến đúng vị trí của Mohamed Belloumi. Trong thế không bị theo kèm sát, tiền đạo Hull City dễ dàng khống chế rồi tung cú dứt điểm đánh bại Emiliano Martinez, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đây là pha bóng Hato hoàn toàn có thể xử lý an toàn hơn. Sai lầm trong việc chọn vị trí và phán đoán khiến anh bị loại khỏi tình huống, đồng thời mở ra khoảng trống nguy hiểm phía sau hàng phòng ngự Chelsea. Với một tiền đạo có đủ thời gian kiểm soát bóng và dứt điểm như Belloumi, việc Hull City tận dụng cơ hội là điều không quá bất ngờ.

Belloumi ghi cả 2 bàn cho Hull

Hato đã phải trả giá. Vào hiệp 2, HLV Alonso đưa Chavarria vào sân thay hậu vệ này. Dù vậy, vấn đề của Chelsea không chỉ nằm ở cá nhân Hato. Hệ thống phòng ngự ba trung vệ của Alonso cho thấy nhiều khoảng trống và thiếu sự liên kết. Các cầu thủ phía sau thường xuyên bị đặt vào những tình huống khó, trong khi một chốt chặn vốn uy tín như Emiliano Martinez cũng mắc sai lầm dẫn tới bàn thua thứ hai. Phút 34, thủ môn người Argentina xử lý phiêu lưu để Belloumi ghi bàn thứ 2 cho riêng anh, giúp Hull dẫn ngược 2-1.

Chưa dừng lại ở đó, phút 60 Martinez lại có pha bóng thiếu an toàn. Thủ thành này xử lý không tốt cú sút xa của một cầu thủ Hull, để bóng bật ra ngay trước khung thành. Rất may là các chân sút Hull đã không thể tận dụng tình huống.

Việc Chelsea để Hull City ghi tới hai bàn ngay tại Stamford Bridge càng khiến những lo ngại về hàng thủ trở nên rõ ràng. Từ chỗ dẫn trước và được kỳ vọng kiểm soát trận đấu, Chelsea lại phải đối mặt với sức ép khi những sai sót cá nhân liên tiếp xuất hiện. Rất may là phút 66, Joao Pedro đã cứu cho họ khỏi một trận thua ê chề với tình huống gỡ hòa 2-2.

Gần 30 phút còn lại chứng kiến Chelsea tổng tấn công, song họ bất lực trước hàng thủ kiên cường của Hull City. Trận đấu khép lại với kết quả 2 đều. Đội bóng tân binh Ngoại hạng Anh bất bại 4 trận liên tiếp và sánh vai với những thế lực của giải đấu ở nhóm đầu trong khi HLV Xabi Alonso chắc chắn cần nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán phòng ngự của Chelsea.