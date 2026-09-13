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Thể thao

Hai tuyển thủ Quang Kiệt, Thanh Thúy nhận trọng trách cầm cờ tại ASIAD 20

Minh Chiến

Hai tuyển thủ Lê Thanh Thúy và Đinh Quang Kiệt sẽ nhận vai trò cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Cầu thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy tiếp tục cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cầu thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy tiếp tục cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai tuyển thủ Lê Thanh Thúy và Đinh Quang Kiệt sẽ nhận vai trò cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đã lựa chọn tuyển thủ Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Đinh Quang Kiệt (bóng đá) đảm trách vai trò cầm cờ tại ASIAD 20.

Lễ khai mạc ASIAD 20 sẽ tổ chức tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vào tối ngày 19/9. Năm nay, Ban tổ chức ASIAD 20 tiếp tục yêu cầu 2 VĐV tham gia cầm cờ trong diễu hành khai mạc.

Lê Thanh Thúy có lần thứ 2 liên tiếp vinh dự cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Năm ngoái, cô đã được đảm trách vai trò này tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Trong khi đó, đây là lần đầu trung vệ Đinh Quang Kiệt được tham dự ASIAD. Cầu thủ của đội Công an TPHCM và Đội tuyển bóng đá U23 nam này là một trong những gương mặt có chiều cao tốt nhất. Quang Kiệt sở hữu chiều cao trên 1m90.

Đoàn thể thao Việt Nam với thành phần chính, gồm Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, sẽ sang Nhật Bản vào ngày 16/9. Toàn đoàn sẽ góp mặt Lễ thượng cờ tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vào ngày 18/9.

ASIAD 20 sẽ tổ chức tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 tới 4/10 với 469 nội dung của 43 môn chính thức (71 phân môn).

Thể thao Việt Nam cử các đội tuyển quốc gia tranh tài 33 môn, phân môn tại ASIAD 20 gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, TDDC, taekwondo, bắn cung, quyền Anh (boxing), vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà nam, bóng chuyền trong nhà nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - Esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Minh Chiến
thethao.sggp.org.vn
#ASIAD 20 #cầm cờ #Lê Thanh Thúy #Đinh Quang Kiệt #Đoàn thể thao Việt Nam

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