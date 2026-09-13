Trực tiếp HAGL vs Hải Phòng, 17h00 ngày 13/9: Không dễ chơi ở sân Pleiku

Trận đối đầu giữa HAGL và Hải Phòng diễn ra vào lúc 17h00 ngày 13/9 tại LPBank V.League 2026/27 được giới chuyên môn ví von là cuộc "đại chiến giữa hai kẻ cùng khổ". Ở vòng đấu mở màn, cả hai đội bóng này đều phải nhận những thất bại vô cùng nặng nề và đang rất khát khao giành chiến thắng để tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường gian nan phía trước.

Về phía đội chủ nhà, HAGL vừa phải phơi áo với tỷ số đậm đà 0-4 trên sân Thiên Trường của Nam Định. Dù đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã thi đấu vô cùng nỗ lực, nhưng sự non nớt của lực lượng cầu thủ trẻ cùng chất lượng đội hình hạn chế đã bộc lộ quá nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Một mình nỗ lực cá nhân của ngoại binh Matheus Lucas trên hàng công là không đủ để giúp đội bóng phố núi tìm được điểm số đầu tiên.

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát tương tự khi để thua ngược 1-4 ngay trên sân nhà trước đội bóng tân binh Ninh Bình. Dù ngoại binh Makaric đã sớm ghi bàn mở tỷ số mang lại niềm vui cho thầy trò HLV Đặng Văn Thành, nhưng đội chủ nhà lại có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt về mặt thể lực ở khoảng thời gian sau đó. Hậu quả là họ không thể ngăn cản được phong độ hủy diệt của hàng công đối phương và đành ngậm ngùi nhận trái đắng.

Dù phong độ hiện tại của cả hai đều đang chạm đáy, HAGL lại nắm giữ lợi thế tâm lý lớn hơn nhờ được thi đấu trên "chảo lửa" Pleiku cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Thống kê chỉ ra rằng trong 5 lần tiếp đón đội bóng đất Cảng gần nhất trên sân nhà, HAGL đã giành tới 3 chiến thắng, một trận hòa và chỉ thua một trận.

Đây là điểm tựa vững chắc để HAGL tự tin hướng đến việc giữ lại điểm số. Tuy nhiên, để làm được điều này, hàng thủ HAGL bắt buộc phải khóa chặt được "mũi khoan" Makaric - điểm tựa tấn công lớn nhất của Hải Phòng với khả năng tì đè, làm tường và đánh hơi cơ hội nhạy bén.