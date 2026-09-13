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Nhận định Hà Tĩnh vs Đồng Nai, 18h00 ngày 13/9: Điểm tựa sân nhà

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Đồng Nai, vòng 2 LPBank V.League-1 2026/27, lúc 18h00 ngày 13/9. Lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm tại V.League giúp đoàn quân của HLV Phan Như Thuật được đánh giá nhỉnh hơn.

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Nhận định trước trận đấu

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khởi đầu mùa giải bằng chuyến làm khách đầy thử thách trước đương kim vô địch CAHN. Dù thi đấu nỗ lực, đội bóng núi Hồng vẫn phải nhận thất bại 0-2 sau các bàn thắng của Leo Artur và Alan Grafite.

Kết quả này không quá bất ngờ khi CAHN sở hữu lực lượng vượt trội và được chơi trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, màn trình diễn ở vòng mở màn cũng cho thấy Hà Tĩnh vẫn duy trì được những phẩm chất quen thuộc: lối chơi kỷ luật, cự ly đội hình chặt chẽ và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Trở về sân nhà ở vòng 2, thầy trò HLV Phan Như Thuật đứng trước cơ hội thuận lợi hơn để tìm kiếm những điểm số đầu tiên. So với cuộc đối đầu CAHN, Hà Tĩnh có thể chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu khi đối thủ lần này là một đội bóng vừa giành quyền thăng hạng.

Dù vậy, việc phải chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tổ chức tấn công cũng đặt ra bài toán không đơn giản cho đội chủ nhà. Hà Tĩnh cần cải thiện hiệu quả ở những tình huống quyết định, đồng thời tránh để lộ khoảng trống khi đẩy cao đội hình.

Ở bên kia chiến tuyến, Đồng Nai cũng khởi đầu mùa giải bằng thất bại 0-2 trước Thể Công Viettel. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng đã có hơn một giờ thi đấu tương đối cân bằng với đương kim á quân V.League.

Đồng Nai chỉ đánh mất thế trận sau khi nhận bàn thua đầu tiên ở phút 63. Đến phút 70, trung vệ Filip Jovic bị truất quyền thi đấu sau một pha vào bóng nguy hiểm và sự can thiệp của VAR. Trong thế thiếu người, đội chủ nhà tiếp tục thủng lưới vào cuối trận.

Thất bại ở vòng mở màn cho thấy tân binh V.League vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với tốc độ và mức độ cạnh tranh của giải đấu. Khả năng tận dụng cơ hội, tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu là những vấn đề Đồng Nai phải cải thiện.

Khó khăn của đội khách còn đến từ tình hình lực lượng. Jovic chắc chắn vắng mặt vì án treo giò, khiến HLV Nguyễn Việt Thắng mất một lựa chọn quan trọng ở trung tâm hàng phòng ngự. Tiền đạo Andrija Majdevac chưa bình phục chấn thương và nhiều khả năng tiếp tục không thể thi đấu. Nếu chân sút người Serbia vắng mặt, những phương án sử dụng ngoại binh của Đồng Nai sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong bối cảnh đó, vai trò của các cầu thủ giàu kinh nghiệm càng trở nên quan trọng. Công Phượng chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Thể Công Viettel. Khả năng tiền đạo này được sử dụng ngay từ đầu trong chuyến làm khách tại Hà Tĩnh là một trong những điểm đáng chú ý của trận đấu.

Thành tích đối đầu đang nghiêng nhẹ về phía Hà Tĩnh. Tuy nhiên, kết quả ở lần gặp gần nhất là lời cảnh báo đối với đội chủ nhà. Tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26, khi còn thi đấu ở giải hạng Nhất, Đồng Nai từng đánh bại Hà Tĩnh 2-0 nhờ các bàn thắng của Minh Vương và Alex Sandro.

Cuộc tái đấu lần này có thể diễn ra chặt chẽ hơn so với tương quan trên lý thuyết. Đồng Nai nhiều khả năng ưu tiên sự an toàn, thu hẹp không gian bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Hà Tĩnh phải kiên nhẫn trong khâu triển khai bóng, đồng thời đề phòng tốc độ của đối phương trong những tình huống chuyển trạng thái.

Lợi thế sân nhà, sự ổn định và kinh nghiệm thi đấu tại V.League mang lại cho Hà Tĩnh nhiều cơ sở để hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, cách biệt giữa hai đội không quá lớn. Nếu thiếu chính xác ở khâu dứt điểm hoặc để đối phương khai thác khoảng trống, đội bóng núi Hồng hoàn toàn có thể gặp khó khăn.

Thông tin lực lượng

Hà Tĩnh có trong tay lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, Đồng Nai không có sự phục vụ của trung vệ Filip Jovic vì án treo giò, còn tiền đạo Andrija Majdevac vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Văn Huy, Trung Nguyên, Antonio, Trọng Hoàng, Tiến Đạt, Charles Atshimene, Daniel Passira.

Đồng Nai: Văn Phong, Văn Khoa, Vulic, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Tiến Dụng, Tấn Sinh, Văn Đức, Ngọc Lâm, Tự Nhân, Ivan.

Dự đoán tỷ số: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Đồng Nai

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Trọng Đạt
#Hà Tĩnh #Đồng Nai #V.League #bóng đá Việt Nam #lịch thi đấu #cầu thủ #chiến thuật

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