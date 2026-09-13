Pocari Sweat Run 2026: Hơn 5.000 vận động viên bứt phá vạch xuất phát trong bình minh Hà Nội

Rạng sáng 13-9, hơn 5.000 runner cùng tham gia Giải chạy bộ Pocari Sweat Run 2026 tại Thủ Đô. Không chỉ ấn tượng bởi cung đường mùa thu, giải đấu còn ghi điểm bởi khâu tổ chức chuẩn Nhật.

Hàng ngàn runner xuất phát tại giải chạy Pocari Sweat Run 2026 trong bình minh Thủ đô (Nguồn: BTC)

Bùng nổ khoảnh khắc xuất phát trong sương sớm Thủ đô

Có mặt từ 2h30 sáng tại hai điểm cầu Công viên Thống Nhất và Công viên Hòa Bình, phóng viên ghi nhận bầu không khí chuẩn bị sôi động của gần 5.000 vận động viên tham gia. Đúng 3h30, cự ly bán marathon 21km chính thức khai màn dưới ánh đèn rực sáng. Tiếp nối nhịp độ đó, các cự ly 10km, 5km và 3km lần lượt xuất phát với khoảng cách giãn hợp lý, giúp toàn bộ đoàn chạy bắt nhịp lộ trình thông thoáng và trật tự.

Mang thông điệp “The New Start of Better”, giải đấu chứng kiến tinh thần thể thao tích cực hiện rõ trên từng gương mặt runner trước giờ khai cuộc. Không chỉ quy tụ những chân chạy kỳ cựu, đường đua còn ghi nhận đông đảo vận động viên nhí từ 6 tuổi cùng gia đình tham gia thử sức ở cự ly ngắn. Tiếng còi vang lên, hàng ngàn bước chân đồng loạt tiến bước, mở ra hành trình bứt phá giới hạn bản thân đầy hào hứng và tự hào.

Giải chạy quy mô quốc tế thể hiện từ công tác an ninh đến y tế

Bám sát tinh thần “All for runners”, công tác an toàn đường đua được ban tổ chức ưu tiên hàng đầu. Dọc theo lộ trình, hệ thống rào chắn, cọc cone cùng lực lượng an ninh được phân bổ chặt chẽ tại các nút giao, đảm bảo không gian thi đấu thông thoáng và an toàn cho tất cả người chạy. Đặc biệt, tại các điểm thiếu sáng như đường Từ Hoa, hệ thống đèn bổ sung được lắp đặt giúp các runner yên tâm sải bước trong buổi sáng sớm.

Lực lượng tình nguyện viên và an ninh túc trực phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông cho đoàn chạy - Ảnh: BTC

Song song với an ninh, hệ thống y tế được thiết lập dày đặc dọc toàn tuyến để ứng phó kịp thời mọi tình huống phát sinh. Ban tổ chức bố trí 16 trạm tiếp nước và bổ sung ion, 15 trạm y tế, 5 y tế lưu động, 7 bác sĩ, 19 y tá, điều dưỡng cùng 7 xe cứu thương túc trực. Đội ngũ chuyên trách liên tục quan sát thể trạng người chạy, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ vận động viên trong quá trình thi đấu.

Đội ngũ y tế túc trực tại các điểm chốt, sẵn sàng hỗ trợ người tham gia trên đường đua - Ảnh: BTC

Ghi nhận thực tế tại hệ thống trạm tiếp nước và bổ sung ion khoa học

Điểm nhấn chuyên môn trên đường đua là 16 trạm tiếp sức được ban tổ chức bố trí với mật độ hợp lý và mặt bằng rộng mở. Dãy bàn tiếp nước được kéo dài thông thoáng hàng chục mét, khoảng cách mỗi trạm nước được tính toán kỹ lưỡng để các vận động viên được bổ sung ion theo tần suất khoa học, từ đó giúp bù nước nhanh, và duy trì hiệu suất trên đường chạy. Nhờ khâu chuẩn bị chu đáo, các vận động viên được tiếp cận các trạm tiếp nước trọn vẹn, đầy đủ và đảm bảo cho quá trình thi đấu.

Trạm tiếp nước thiết kế dài rộng giúp người chạy dễ dàng lấy nước mà không làm gián đoạn guồng chân - Ảnh: BTC

Tại mỗi trạm dừng, ban tổ chức cung cấp đầy đủ thức uống bổ sung ion Pocari Sweat, nước lọc cùng trái cây mát lạnh. Việc bù đắp kịp thời lượng nước và các ion thiết yếu tiêu hao qua mồ hôi giúp người tham gia giải tỏa cơn khát một cách nhanh chóng. Giải pháp tiếp nước khoa học này là yếu tố quan trọng giúp các runner duy trì hiệu suất trên đường chạy và tự tin sải bước về đích.

Đánh giá từ đường đua và thông điệp nâng cao sức khỏe cộng đồng

Trực tiếp trải nghiệm đường chạy, nhiều người tham gia đánh giá cao chất lượng vận hành đồng bộ của sự kiện. Trao đổi cùng phóng viên sau khi hoàn thành cự ly 21km, anh Quốc Bảo cho biết: “Bàn tiếp nước rất dài, tình nguyện viên hỗ trợ nhanh giúp tôi lấy nước dễ dàng mà không gián đoạn nhịp thở. Cung đường thông thoáng tạo cảm giác thi đấu vô cùng thoải mái và an tâm suốt chặng đường.”

Nụ cười rạng rỡ của người tham gia khi hoàn thành chặng đua an toàn và trọn vẹn cảm xúc - Ảnh: BTC

Khép lại mùa giải đầu tiên tại Hà Nội, sự kiện không chỉ tôn vinh thành tích mà còn khẳng định sự phối hợp hiệu quả trong tổ chức thể thao cộng đồng. Thông qua giải pháp bù nước, bổ sung ion chuẩn khoa học cùng sân chơi thể thao bài bản, Pocari Sweat tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, lan tỏa thói quen sống khỏe và tinh thần vận động bền vững trong cộng đồng. Độc giả quan tâm có thể theo dõi thêm các hình ảnh thi đấu và hoạt động tiếp theo tại fanpage Pocari Sweat Việt Nam và Website Pocari Sweat Run