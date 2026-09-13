Khai mạc Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2026/27 tại Thái Nguyên

TPO - Lễ khai mạc Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2026/27 được tổ chức chiều ngày 13/9 tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn giữa FC Thái Nguyên với Quy Nhơn United.

Chiều ngày 13/9, tại sân vận động Thái Nguyên, Công ty cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2026/27.

Ban tổ chức cho biết, Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026/27 có 14 đội bóng tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, với tổng số 26 vòng đấu. Đội vô địch và đội á quân sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp lên Giải Bóng đá Vô địch quốc gia. Hai đội xếp cuối bảng sẽ xuống thi đấu tại Giải Hạng Nhì Quốc gia mùa giải tiếp theo.

Các đội bóng cùng tổ trọng tài thực hiện nghi thức khai mạc Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2026/27

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc VPF, Trưởng Ban Tổ chức các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2026/27 ghi nhận sự phối hợp của tỉnh Thái Nguyên trong công tác chuẩn bị, tổ chức Giải; đồng thời cảm ơn sự đồng hành của các câu lạc bộ, nhà tài trợ, đối tác và người hâm mộ dành cho giải đấu.

Đại diện 2 đội FC Thái Nguyên và Quy Nhơn United trao cờ lưu niệm

Ngay sau Lễ khai mạc, lúc 18h30, CLB Bóng đá Thái Nguyên (FC Thái Nguyên) thi đấu trận đấu đầu tiên của mùa giải, gặp Quy Nhơn United trên sân nhà.

Đây là lần đầu tiên FC Thái Nguyên tham dự Giải Hạng Nhất Quốc gia, đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá nam tỉnh.

Ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch FC Thái Nguyên cho biết, Đội bóng đặt mục tiêu lọt vào nhóm 5 đội dẫn đầu mùa giải 2026/27, đồng thời từng bước xây dựng lực lượng, hướng tới mục tiêu giành quyền thi đấu tại V.League trong vòng 2 năm tới.