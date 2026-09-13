Makaric lập cú đúp, Hải Phòng đánh bại HAGL ngay tại Pleiku

TPO - Bị thủng lưới trước và chịu nhiều sức ép từ đội chủ sân Pleiku, các cầu thủ Hải Phòng vẫn thực hiện cú ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 3-1 nhờ cú đúp của Makaric.

foul HẾT GIỜ!!! HAGL 1-3 HẢI PHÒNG Hải Phòng chơi trận quả cảm để thắng ngược trên sân của HAGL. Đội khách thi đấu không hay hơn, nhưng ghi bàn gỡ từ cú sút xuất thần của Minh Dĩ. Sau đó, sai lầm của thủ môn Trung Kiên dâng bàn thắng kết liễu 3-1 cho đội khách. Thầy trò HLV Đặng Văn Thành có chiến thắng đầu tay tại V.League 2026/26. Ngược lại, HAGL đã trải qua 2 thất bại liên tiếp. goal VÀO!!! Hải Phòng nâng tỷ số 3-1 Phút 90+2: Sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Trung Kiên biếu không bàn thắng cho Hải Phòng. Trung Kiên bỏ khung thành, lao ra phá bóng nhưng bị Makaric đoạt bóng. Sau đó, ngoại binh của Hải Phòng dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống. time HIỆP HAI CÓ 7 PHÚT BÙ GIỜ substitution Hải Phòng thay thêm người Phút 89: Tagueu rời sân. Văn Tuyến vào sân. var HAGL không được hưởng phạt đền Phút 88: Những diễn biến điên rồ đang xảy ra trên sân Pleiku. Trọng tài tham vấn tổ VAR, xác định cầu thủ HAGL việt vị trước khi dẫn đến tình huống thổi phạt đền. Cầu thủ HAGL đã ôm bóng, chuẩn bị sút 11m nhưng phải trả bóng cho Hải Phòng. report Phạt đền cho HAGL Phút 86: Loạt pha bóng lộn xộn tạo nên điểm nhấn cuối trận. Đầu tiên là cú sút dội xà của Thanh Nhân. Sau đó, cầu thủ HAGL ngã trong vòng cấm và trọng tài thổi phạt đền cho đội chủ nhà. var Hủy bàn thắng của HAGL Phút 84: Di Đan việt vị trước khi dứt điểm ghi bàn. Trọng tài chỉ cần tham vấn tổ VAR, không cần trực tiếp xem màn hình, quyết định hủy bàn. Tỷ số vẫn là 2-1 cho Hải Phòng. var VÀO!!! HAGL lần thứ 2 làm rung mành lưới Hải Phòng Phút 22: Di Đan đưa được bóng vào khung thành Hải Phòng. Cầu thủ HAGL đã ăn mừng nhưng trọng tài hủy bàn và chờ kết quả tham vấn từ tổ VAR. report Hoàng Minh sút vọt xà Phút 80: Cú sút cận chân của cầu thủ HAGL đưa bóng đi trật mục tiêu. Các cầu thủ đội chủ nhà nôn nóng tìm bàn thắng, dẫn đến các quyết định dứt điểm vội vã. report KHÔNG VÀO!!! Văn Toản tiếp tục cứu thua Phút 74: Pha bóng lăn xả của Văn Toản giúp Hải Phòng thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Minh Tâm là người đứng gần nhất trái bóng nhưng không thể dứt điểm. substitution Minh Dĩ rời sân Phút 73: Hải Phòng tung Duy Khang vào sân thế chỗ cho Minh Dĩ. report Văn Toản cứu thua Phút 73: Augusto xoay người dứt điểm căng nhưng không hiểm. Thủ môn Văn Toản mất 2 nhịp để xử lý gọn tình huống. report HAGL tấn công mạo hiểm Phút 71: Gần như tất cả cầu thủ HAGL xuất hiện bên phần sân Hải Phòng để tổ chức tấn công. Lúc này, mặt sân Pleiku đã bớt đọng nước, đường chuyền của cầu thủ 2 đội được như ý hơn so với hiệp một. report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội xà Hải Phòng Phút 68: Lucas đánh đầu đưa bóng dội mép trên xà ngang khung thành Hải Phòng. Quá đáng tiếc cho HAGL. substitution HAGL rút đội trưởng khỏi sân Phút 67: Hoàng Vĩnh Nguyên rời sân, nhường chỗ cho Minh Tâm. report HAGL nỗ lực tấn công Phút 64: Đội chủ nhà dâng đội hình lên cao, tổ chức tấn công trong thế không còn gì để mất. Các phương án tiếp cận vòng cấm Hải Phòng của HAGL như tạt bổng, chuyền vượt tuyến đều bị hóa giải khá dễ. report Tagueu dứt điểm nguy hiểm Phút 60: Sau loạt tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Tagueu dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí thủ môn Trung Kiên đợi sẵn. substitution HAGL thay 2 người Phút 58: Thanh Sơn và Thanh Long rời sân. Thanh Nhân và Hoàng Minh vào sân. var Không có phạt đền cho HAGL Phút 54: Augusto cầm bóng đột phá và ngã trong vòng cấm Hải Phòng. Trọng tài từ chối thổi phạt đền, sau đó tham khảo tổ VAR. Quyết định cuối cùng của trọng tài là không thổi phạt. goal VÀO!!! Hải Phòng nâng tỷ số 2-1 Phút 49: Makaric đệm bóng cận thành mang về bàn nâng tỷ số 2-1 cho Hải Phòng. Trước đó, Tagueu dứt điểm, bóng chạm chân cầu thủ HAGL làm đổi hướng và thủ môn Trung Kiên không bắt dính. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU foul HẾT HIỆP MỘT!!! HAGL 1-1 Hải Phòng 45 phút đầu tiên kết thúc với 2 bàn thắng chia đều cho hai CLB. HAGL mở tỷ số sau cú đánh đầu của Gia Bảo. Nhưng chỉ vài phút sau, Minh Dĩ tung cú sút xa đẹp mặt, giúp Hải Phòng gỡ hòa. Vì mặt sân lầy lội, trận đấu diễn ra tẻ nhạt, cầu thủ 2 đội liên tục chuyền hỏng và trượt ngã trên sân. time HIỆP MỘT CÓ 1 PHÚT BÙ GIỜ report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột Hải Phòng Phút 42: Lucas xoay người dứt điểm ở góc hẹp, đưa bóng dội cột Hải Phòng và bật ra ngoài. Sau đó, cầu thủ HAGL lao vào đá bồi không thành công. report Thêm cú sút lên "trời" Phút 39: Cầu thủ Hải Phòng sút từ cự ly gần 35m, bóng đi căng nhưng không trúng mục tiêu. report Minh Dĩ sút vọt xà Phút 37: Minh Dĩ dứt điểm ở đúng cự ly anh ghi bàn mở tỷ số. Lần này, cú sút bằng chân không thuận của Minh Dĩ đưa bóng đi vọt xà. report Trận đấu có chất lượng chuyên môn cực thấp Phút 33: Cầu thủ 2 đội không giữ bóng quá 5 giây để phối hợp. Vì mặt sân tệ, giải pháp cho Hải Phòng và HAGL là luân chuyển trái bóng thật nhanh. Bên cạnh đó là các pha phạm lỗi liên tục làm gãy vụn trận đấu ở sân Pleiku. yellow Hà Châu Phi bị cảnh cáo Phút 31: Hà Châu Phi nhận thẻ vàng vì chủ động phạm lỗi để ngăn đối phương phản công. report Hải Phòng chiếm lại thế trận Phút 25: Sau bàn thắng của Minh Dĩ, cục diện trận đấu trên sân Pleiku đảo chiều. Hải Phòng giờ là đội cầm bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công dàn trải khắp sân. var Trọng tài công nhận bàn thắng cho Hải Phòng Phút 20: Cầu thủ HAGL đề nghị trọng tài tham khảo tổ VAR, xác định tình huống có thể phạm lỗi từ trước của cầu thủ Hải Phòng. Sau cùng, trọng tài chỉ tay vào vạch giữa sân và công nhận bàn thắng của Minh Dĩ. goal VÀO!!! Hồ Minh Dĩ lập siêu phẩm, Hải Phòng gỡ 1-1 Phút 18: Minh Dĩ đánh bại Trung Kiên bằng cú sút một chạm vào góc chữ A. Tiền đạo của Hải Phòng sút từ khoảng cách hơn 15m, khiến toàn bộ hậu vệ và thủ môn của HAGL bất ngờ. report Hải Phòng đang bị "ngợp" ở phố núi Phút 15: Các cầu thủ Hải Phòng vẫn lúng túng khi thi đấu ở mặt sân lầy lội, cỏ trơn trượt. Trong khi đó, cầu thủ HAGL cho thấy họ chuẩn bị rất kỹ cho thế trận này. Khi có bóng, cầu thủ HAGL ưu tiên các đường chuyền dài, nhanh, hoặc đưa cho cầu thủ mạnh tốc độ để đẩy bóng và đua tốc. goal VÀO!!! HAGL mở tỷ số trận đấu Phút 10: HAGL ghi bàn sau tình huống dàn xếp đá phạt góc chuẩn mực. Gia Bảo là người đánh đầu sau cùng, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn điểm. report Lucas dứt điểm Phút 9: Ngoại binh của HAGL vung chân cực nhanh ngay sau khi nhìn ra khoảng trống. Cú sút của Lucas bị hậu vệ Hải Phòng chặn lại. report HAGL tấn công áp đảo Phút 8: Đội chủ nhà cầm bóng hơn 60% và đang triển khai tấn công khắp mặt sân. Vì mặt sân lầy lội, cầu thủ 2 đội đang ưu tiên các đường chuyền dài. report Không có phạt đền cho HAGL Phút 6: Gusto ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Ngọc Tú. Trọng tài có góc quan sát thuận lợi và xua tay từ chối thổi phạt đền. report Điều kiện thi đấu không tốt ở sân Pleiku Phút 1: Sau cơn mưa lớn, sân Pleiku xuất hiện tình trạng đọng nước và mặt cỏ không đạt tiêu chuẩn tốt nhất cho trận đấu. Cầu thủ 2 đội sẽ gặp khó khăn khi chuyền bóng. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Thử thách khó cho HLV Đặng Văn Thành Trong trận ra quân gặp Ninh Bình, HLV Đặng Văn Thành tung ra đấu pháp gây khó dễ cho đối thủ. Vì lực lượng chênh lệch, Hải Phòng chấp nhận thua ngược ở hiệp 2. Chờ xem khi đối đầu thử thách vừa tầm như HAGL, thầy trò ông Thành sẽ thể hiện như thế nào. report Đội hình xuất phát Hải Phòng report Đội hình xuất phát HAGL

Trận đối đầu giữa HAGL và Hải Phòng diễn ra vào lúc 17h00 ngày 13/9 tại LPBank V.League 2026/27 được giới chuyên môn ví von là cuộc "đại chiến giữa hai kẻ cùng khổ". Ở vòng đấu mở màn, cả hai đội bóng này đều phải nhận những thất bại vô cùng nặng nề và đang rất khát khao giành chiến thắng để tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường gian nan phía trước.

Về phía đội chủ nhà, HAGL vừa phải phơi áo với tỷ số đậm đà 0-4 trên sân Thiên Trường của Nam Định. Dù đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã thi đấu vô cùng nỗ lực, nhưng sự non nớt của lực lượng cầu thủ trẻ cùng chất lượng đội hình hạn chế đã bộc lộ quá nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Một mình nỗ lực cá nhân của ngoại binh Matheus Lucas trên hàng công là không đủ để giúp đội bóng phố núi tìm được điểm số đầu tiên.

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát tương tự khi để thua ngược 1-4 ngay trên sân nhà trước đội bóng tân binh Ninh Bình. Dù ngoại binh Makaric đã sớm ghi bàn mở tỷ số mang lại niềm vui cho thầy trò HLV Đặng Văn Thành, nhưng đội chủ nhà lại có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt về mặt thể lực ở khoảng thời gian sau đó. Hậu quả là họ không thể ngăn cản được phong độ hủy diệt của hàng công đối phương và đành ngậm ngùi nhận trái đắng.

Dù phong độ hiện tại của cả hai đều đang chạm đáy, HAGL lại nắm giữ lợi thế tâm lý lớn hơn nhờ được thi đấu trên "chảo lửa" Pleiku cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Thống kê chỉ ra rằng trong 5 lần tiếp đón đội bóng đất Cảng gần nhất trên sân nhà, HAGL đã giành tới 3 chiến thắng, một trận hòa và chỉ thua một trận.

Đây là điểm tựa vững chắc để HAGL tự tin hướng đến việc giữ lại điểm số. Tuy nhiên, để làm được điều này, hàng thủ HAGL bắt buộc phải khóa chặt được "mũi khoan" Makaric - điểm tựa tấn công lớn nhất của Hải Phòng với khả năng tì đè, làm tường và đánh hơi cơ hội nhạy bén.