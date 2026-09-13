Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân ASIAD 2026

Trọng Đạt

TPO - Hoàn tất buổi tập cuối và làm quen sân thi đấu Shizuoka ECOPA, tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận mở màn ASIAD 2026 gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/9.

screenshot-2026-09-13-at-203254.png

Chiều 13/9, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập trên sân Shizuoka Ecopa Auxiliary, tập trung hoàn thiện chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các tuyến trước trận đấu đầu tiên tại ASIAD 2026.

Trong không khí khẩn trương nhưng tích cực, HLV Hoàng Văn Phúc cùng ban huấn luyện rà soát các yêu cầu chuyên môn, giúp các cầu thủ củng cố lối chơi và duy trì sự tập trung trước cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa.

screenshot-2026-09-13-at-203311.png

Sau buổi tập, toàn đội đi bộ làm quen sân Shizuoka ECOPA, địa điểm tổ chức trận đấu. Đây là dịp để các cầu thủ cảm nhận không gian, mặt sân và điều kiện thi đấu trước giờ ra quân.

Trước đó, sáng cùng ngày, lãnh đội Bùi Thị Hiền Lương cùng các thành viên ban huấn luyện tham dự cuộc họp kỹ thuật với ban tổ chức và đại diện các đội cùng bảng. Các nội dung về công tác tổ chức, điều lệ và quy định chuyên môn được phổ biến tại cuộc họp.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 14h ngày 14/9 (giờ Việt Nam) trên sân Shizuoka ECOPA, mở đầu hành trình của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tại ASIAD 2026.

Trọng Đạt
#nữ Việt Nam #ASIAD 2026 #Đài Bắc Trung Hoa #shizuoka #bóng đá nữ #tuyển Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe