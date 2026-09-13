Trực tiếp Man United vs Man City (22h30 ngày 13/9): Đỉnh cao ở Old Trafford

Phía bên kia chiến tuyến, Manchester City bước vào trận đại chiến với vị thế của một cỗ máy hủy diệt đang đạt độ mượt mà tối đa. Nửa xanh thành Manchester toàn thắng cả ba vòng đấu mở màn tại Ngoại hạng Anh, đồng thời giữ vững mạch hưng phấn nhờ thắng lợi thuyết phục tại đấu trường châu Âu.

Sức mạnh của The Citizens vẫn xoay quanh khả năng áp đặt thế trận đến nghẹt thở cùng sự nhạy bén phi thường của trung phong Erling Haaland. Chân sút người Na Uy đã bỏ túi 3 bàn thắng từ đầu chiến dịch và luôn là hiểm họa cận kề cho bất cứ phòng tuyến nào mắc sai lầm. Sự cơ động ở các tuyến giúp Man City duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội, buộc đối phương phải lùi sâu phòng ngự trong phần lớn thời gian.

Trái ngược với sự ổn định tuyệt đối của kình địch, MU lại mở đầu mùa bóng bằng những khúc cua thăng trầm. 4 điểm sau ba lượt trận quốc nội phần nào phản ánh quá trình lắp ráp đội hình vẫn chưa thể trơn tru. Dẫu vậy, Quỷ đỏ không hề bước vào trận cầu này với thế lép vế về mặt tinh thần.

Haaland đang đặt phong độ rất cao

Chiến thắng vang dội 4-0 tại cúp châu Âu hồi giữa tuần cùng trận giữ sạch lưới đầu tiên đã kịp thời gỡ bỏ gánh nặng tâm lý cho các học trò. Điểm tựa lớn nhất của MU nằm ở thủ quân Bruno Fernandes - người đang thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng với 3 pha lập công, giữ vai trò ngòi nổ phát động mọi đợt chuyển trạng thái.

Yếu tố địa lợi tại “Nhà hát của những giấc mơ” mang lại sức nặng tâm lý đặc biệt. Ở lần chạm trán gần nhất tại giải đấu trên sân nhà, MU từng hạ gục Man City với tỷ số 2-0 bằng lối đá kỷ luật và khả năng chớp thời cơ sắc lẹm. Cặp trung vệ, đặc biệt là Lisandro Martinez, luôn biết cách đem đến sự khó chịu nhằm phong tỏa Haaland trong các pha tranh chấp tay đôi.

Dẫu biết các vị khách đang hưng phấn nhưng với sự khó lường của trận derby cùng điểm tựa sân nhà, song các cầu thủ áo đỏ vẫn đủ tự tin để hướng tới một kết quả có lợi.