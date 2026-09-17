Du thuyền, nhà container và diện mạo khác của Asiad 20

TPO - Không xây dựng làng vận động viên theo mô hình truyền thống, chủ nhà Asiad 20 Nhật Bản bố trí hàng nghìn người ở các khu lưu trú tạm thời, trong đó có nhà dạng container bằng gỗ và du thuyền. Đây là một trong những nét khác biệt của đại hội tại Aichi - Nagoya.

Nhà dạng container tại Asiad 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Trước giờ khai màn: Kỳ vọng lớn, sức hút còn dè dặt

Năm năm sau khi đại dịch COVID-19 tước đi ngày hội Olympic mà Tokyo hằng mong đợi, Nhật Bản sẽ chào đón người hâm mộ tới một sự kiện thể thao đa môn lớn khi Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 khai mạc tại Nagoya vào thứ Bảy.

Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai ASIAD, cũng là lần đầu tiên kể từ Hiroshima 1994. Đại hội mang đến cơ hội khôi phục phần nào trải nghiệm cùng nhau tận hưởng thể thao đã bị mất đi tại kỳ Olympic phải hoãn vì COVID-19, khi các biện pháp hạn chế y tế khiến gần như toàn bộ các cuộc thi đấu diễn ra mà không có khán giả.

Tuy nhiên, bầu không khí có thể chưa đạt tới mức sôi động mà Nhật Bản từng hình dung dành cho Olympic.

Sự quan tâm của công chúng đối với ASIAD Aichi–Nagoya, được tổ chức tại vùng trung tâm công nghiệp của Nhật Bản, vẫn khá trầm lắng. Ban tổ chức phải nỗ lực bán vé, trong khi những trận mưa xối xả trước thềm đại hội càng làm giảm sự hào hứng.

Tuần trước, hàng trăm vận động viên và quan chức phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú do thời tiết, trong khi mái của một số địa điểm thi đấu bị dột.

Cũng xuất hiện những bất đồng giữa kế hoạch tổ chức một “sự kiện đơn giản, tinh gọn và thiết thực” của ban tổ chức địa phương với tầm nhìn quy mô hơn của Hội đồng Olympic châu Á (OCA), cơ quan quản lý đại hội diễn ra bốn năm một lần này.

Ban tổ chức lập ngân sách dựa trên quy mô khoảng 15.000 vận động viên và quan chức đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, số người đăng ký tham dự đại hội diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 đã tăng lên khoảng 17.000, một phần do việc bổ sung các môn thể thao mới vào giai đoạn muộn.

Ảnh: Bùi Lượng.

Chương trình thi đấu dày đặc

Trong khi Olympic Paris có 329 nội dung tranh huy chương thuộc 32 môn thể thao, đại hội tại Nagoya sẽ có 469 nội dung thuộc 43 môn, tăng so với 40 môn tại Hàng Châu cách đây ba năm.

Dù đưa thêm nhiều môn vào chương trình, Nagoya cũng loại bỏ một số môn ngoài nhóm thể thao truyền thống từng xuất hiện tại Hàng Châu. Cờ vua, cờ vây, cờ tướng và bài bridge không còn góp mặt, sau khi góp phần giúp Trung Quốc nâng số huy chương vàng tại Hàng Châu lên mức kỷ lục 201 chiếc, nhiều hơn tới 149 chiếc so với Nhật Bản, đoàn đứng thứ hai.

Người hâm mộ đua thuyền rồng, trượt patin và bơi ngoài trời cũng sẽ không được theo dõi những môn này tại Aichi - Nagoya.

Thay vào đó là sự kết hợp của các môn thể thao mang hơi thở đương đại như võ thuật tổng hợp (MMA), padel và lướt sóng, cùng những nội dung mới lạ như taekwondo thực tế ảo và teqball, môn thể thao kết hợp các yếu tố của bóng bàn và bóng đá.

Thể thao điện tử tiếp tục là môn tranh huy chương sau lần ra mắt tại Hàng Châu. Breaking (nhảy breakdance) cũng được giữ lại, bất chấp màn trình diễn của Raygun tại Olympic Paris từng trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt ảnh chế trên mạng.

Các cuộc thi đấu trải rộng khắp tỉnh Aichi và nhiều khu vực khác của Nhật Bản. Tokyo tổ chức môn bơi, còn Osaka là một trong những địa điểm diễn ra môn bóng đá.

Ảnh: Bùi Lượng

Không có làng vận động viên

Ban tổ chức không xây dựng làng vận động viên theo mô hình truyền thống, thay vào đó tìm kiếm những giải pháp mới để đáp ứng nhu cầu lưu trú.

Hàng nghìn vận động viên sẽ ở trong các khu lưu trú tạm thời, bao gồm những căn nhà dạng container bằng gỗ tại Garden Pier và một du thuyền neo đậu trong vịnh.

Cuộc cạnh tranh sẽ rất quyết liệt ở những môn thế mạnh truyền thống của châu Á như bóng bàn, cầu lông và cử tạ. Trong khi đó, các vận động viên sẽ tranh suất tham dự Olympic Los Angeles 2028 ở các môn bắn cung, khúc côn cầu, đua thuyền buồm, squash, lướt sóng, quần vợt và ba môn phối hợp.

Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo sẽ quy tụ nhiều gương mặt đẳng cấp thế giới khi môn bơi khởi tranh vào Chủ nhật.

Pan Zhanle, nhà vô địch Olympic và người giữ kỷ lục thế giới nội dung 100m tự do nam, dẫn đầu đội hình hùng hậu của Trung Quốc. Tuy nhiên, người chiếm trọn sự chú ý có thể lại là đồng đội mới 13 tuổi của anh, Yu Zidi.

Tay vợt Philippines Alex Eala, người luôn thu hút đông đảo đồng hương hào hứng dõi theo mỗi bước đi trên hệ thống WTA Tour, sẽ hướng tới huy chương vàng, ba năm sau khi giành huy chương đồng ở các nội dung đơn và đôi nam nữ tại Hàng Châu.

Sự hào hứng của người hâm mộ nước chủ nhà đối với đại hội nhiều khả năng sẽ tăng lên khi Nhật Bản giành được một vài huy chương vàng. Tại Olympic Paris, Nhật Bản đứng thứ ba với 20 huy chương vàng, xếp trên cả Anh, Australia và chủ nhà Pháp.

Vận động viên ném lao Haruka Kitaguchi, người phụ nữ Nhật Bản đầu tiên giành huy chương vàng Olympic ở nhóm nội dung nhảy, ném của môn điền kinh, sẽ là niềm hy vọng hàng đầu của chủ nhà ở môn này. Trong khi đó, Shinnosuke Oka, người từng giành ba huy chương vàng Olympic môn thể dục dụng cụ, cũng hướng tới ngôi vô địch dù phải vật lộn với chấn thương lưng trong giai đoạn chuẩn bị.