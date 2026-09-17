Điền kinh Việt Nam tại Asiad 20: Kỳ vọng trở lại, thách thức giấc mơ vàng

TPO - Những tín hiệu tích cực từ các đội tiếp sức mang đến hy vọng cho điền kinh Việt Nam tại Asiad 20. Tuy nhiên, để trở lại bục huy chương sau kỳ đại hội trắng tay ở Hàng Châu, các tuyển thủ cần vượt qua cả giới hạn bản thân lẫn sức ép cạnh tranh của đấu trường châu lục.

Điểm tựa từ tiếp sức

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự Asiad 20 tại Aichi, Nhật Bản, từ ngày 23 đến 29/9/2026 với 32 thành viên, gồm 1 chuyên gia, 6 HLV và 25 VĐV. Tranh tài ở 16 trong tổng số 49 nội dung, đội đặt mục tiêu vào chung kết tất cả các nội dung đăng ký, phấn đấu giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Trong hành trình chinh phục mục tiêu ấy, các nội dung tiếp sức được đặt nhiều kỳ vọng. Hai tổ tiếp sức nữ 4x400m và 4x100m đã tập huấn một tháng tại Trung Quốc, sau đó sang Nhật Bản sớm hai tuần để chuẩn bị. Quá trình này cho thấy sự đầu tư tập trung vào những nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương.

Niềm tin dành cho nhóm tiếp sức được củng cố bằng những kết quả trên đường chạy quốc tế. Tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc giành HCV 4x400m nữ với thành tích 3 phút 31 giây 16.

Ở cự ly 4x100m nữ, tấm HCB SEA Games 33 với thông số 43 giây 91, cùng vị trí thứ tư tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 với 44 giây 13, là cơ sở để đội hướng tới cuộc cạnh tranh vào tốp ba Asiad. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng, các chân chạy cần cải thiện thành tích và duy trì sự ổn định trong từng lần trao gậy.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tại Lễ xuất quân Đoàn TTVN dự Asiad 20.

Hy vọng còn đến từ đội tiếp sức 4x400m nam. Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng đã giành HCV Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia 3 phút 02 giây 60. Kết quả này mở thêm hướng tranh chấp huy chương, đồng thời cho thấy bước tiến của nhóm chạy 400m nam.

Trong đó, Tạ Ngọc Tưởng nổi lên như một nhân tố đáng chú ý. Tháng 7 vừa qua, chân chạy quê Phú Thọ giành HCB 400m tại Giải vô địch U23 châu Á với thành tích 45 giây 50, vượt thông số kỷ lục quốc gia 45 giây 53 do chính anh thiết lập ở SEA Games 33. Lần đầu dự Asiad, Ngọc Tưởng sẽ thi đấu cả 400m cá nhân và tiếp sức 4x400m nam.

Sự tiến bộ của Ngọc Tưởng mang đến kỳ vọng ở cả hai nội dung. Thành tích cá nhân được cải thiện giúp anh có thêm cơ hội cạnh tranh, đồng thời đóng góp vào sức mạnh của đội tiếp sức. Với điền kinh Việt Nam, việc có thêm những gương mặt đủ sức chia sẻ trọng trách là tín hiệu tích cực trước thử thách tại đấu trường châu lục.

Khoảng cách từ danh hiệu châu Á đến huy chương Asiad

Dù đón nhận những tín hiệu tích cực, điền kinh Việt Nam vẫn cần đánh giá cơ hội từ các thông số cụ thể. Bài học nằm ngay ở tiếp sức 4x400m nữ, nội dung được đặt nhiều kỳ vọng.

Năm 2023, đội nữ Việt Nam vô địch châu Á với thành tích 3 phút 32 giây 36. Đến Asiad 19, các tuyển thủ chạy nhanh hơn, đạt 3 phút 31 giây 61, nhưng chỉ đứng thứ tư. Bahrain giành HCV với 3 phút 27 giây 65, Ấn Độ đoạt HCB với 3 phút 27 giây 85, còn Sri Lanka nhận HCĐ với 3 phút 30 giây 88.

So với kết quả tại Hàng Châu, thành tích giúp Việt Nam vô địch tiếp sức châu Á năm 2026 vẫn chậm hơn mốc HCĐ 0,28 giây và mốc HCV 3,51 giây. Những khoảng cách ấy cho thấy việc cạnh tranh một vị trí trên bục nhận huy chương và chinh phục ngôi vô địch đòi hỏi những mức bứt phá rất khác nhau.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam trao thưởng cho hai đội tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ giành HCV tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Trong khi đó, đội tiếp sức 4x400m nam mang đến tín hiệu đáng khích lệ. Thành tích 3 phút 02 giây 60 tại giải châu Á năm nay chỉ chậm hơn 0,05 giây so với thông số giúp Sri Lanka giành HCĐ Asiad 19. Khi đó, Ấn Độ vô địch với 3 phút 01 giây 58, còn Qatar đoạt HCB với 3 phút 02 giây 05.

Dĩ nhiên, kết quả của kỳ đại hội trước chỉ có giá trị tham chiếu. Sau ba năm, lực lượng và phong độ của các đối thủ có thể thay đổi. Tuy nhiên, những con số phần nào cho thấy vị trí của điền kinh Việt Nam: đội nam đã tiến sát thành tích giành huy chương tại Hàng Châu, còn đội nữ cần tiếp tục cải thiện để tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua vào tốp ba.

Thách thức còn nằm ở khả năng duy trì phong độ trong suốt hành trình tranh tài. Với tiếp sức, kết quả phụ thuộc vào chất lượng cả bốn lượt chạy, cách bố trí đội hình, thứ tự chạy và sự phối hợp khi trao gậy. Nỗ lực bứt phá của một cá nhân cần được nối tiếp bằng màn trình diễn ổn định của đồng đội.

Các chức vô địch châu Á và kỷ lục quốc gia đã tạo cơ sở để điền kinh Việt Nam nuôi hy vọng. Nhưng để chạm tới huy chương Asiad 20, các tuyển thủ cần vượt lên chính mình và thể hiện tốt nhất trong cuộc đua quyết định. Đó cũng là thử thách lớn nhất: biến sự tiến bộ trong quá trình chuẩn bị thành thành tích dưới áp lực của đấu trường châu lục.