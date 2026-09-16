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Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng áp đảo Qatar ngày ra quân Asiad 20

Trọng Đạt

TPO - Ngày 16/9, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Asiad 20 khi đánh bại Qatar 3-0. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ để đối thủ ghi tổng cộng 20 điểm trong ba set.

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Đội tuyển nữ Việt Nam thắng lần lượt 25-3, 25-8 và 25-9, khép lại trận mở màn trong chưa đầy một giờ. Sự chênh lệch thể hiện ngay ở set đầu, khi các cầu thủ Qatar liên tục gặp khó khăn trong khâu đỡ phát bóng.

Việt Nam sớm dẫn 4-0 rồi nới rộng khoảng cách lên 12-2. Những pha tấn công của Quỳnh Hương, Như Anh và Bích Thủy giúp đội duy trì thế chủ động, trước khi kết thúc set đấu với cách biệt 22 điểm.

Sang hai set tiếp theo, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng đội hình dự bị. Việt Nam vẫn kiểm soát trận đấu, thắng 25-8 và 25-9 để hoàn tất chiến thắng 3-0.

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Việc có điều kiện luân phiên lực lượng ngay trận đầu mang ý nghĩa tích cực với Việt Nam, bởi đội phải thi đấu vòng bảng trong ba ngày liên tiếp. Theo lịch, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 14h ngày 17/9, trước khi đối đầu Hàn Quốc lúc 14h ngày 18/9, theo giờ Việt Nam.

Trong số các đối thủ cùng bảng D, Hàn Quốc được xem là thử thách lớn nhất. Đội bóng này từng thắng Việt Nam 3-0 ở bán kết AVC Cup 2026. Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar được đánh giá thấp hơn, mở ra cơ hội để Việt Nam cạnh tranh suất đi tiếp.

Chiến thắng trước Qatar là bước khởi đầu thuận lợi, nhưng mức độ chênh lệch của trận đấu chưa đủ để đánh giá khả năng cạnh tranh của Việt Nam trước những đối thủ mạnh. Duy trì sự tập trung và chuẩn bị tốt cho các lượt trận tiếp theo sẽ là yêu cầu quan trọng với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Trọng Đạt
#bóng chuyền nữ #Việt Nam #Qatar #Asiad 20 #chiến thắng

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