Nhật Bản triển khai phương án an ninh đặc biệt cho lễ khai mạc Asiad 20

TPO - Để bảo vệ lễ khai mạc Asiad 20 tại Nagoya vào ngày 19/9, Nhật Bản đã triển khai phương án an ninh đặc biệt, huy động tới 10.000 cảnh sát mỗi ngày, sử dụng AI để phát hiện dấu hiệu tấn công của các đối tượng "sói đơn độc" và áp dụng quy định mới về vùng cấm drone.

Những vụ tấn công nhằm vào các chính khách Nhật Bản trong những năm gần đây đã đặt lực lượng an ninh nước này trước thách thức lớn từ mô hình "sói đơn độc" - những kẻ hành động một mình, không thuộc các tổ chức khủng bố truyền thống và có thể bộc lộ ý đồ trên không gian mạng.

Một trung tâm giám sát mạng xã hội nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công phỉ báng vào những VĐV ở Olympic mùa Đông Milan Cortina.

Để đối phó với nguy cơ này tại Asiad 20, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) đã thành lập Trung tâm Thu thập và Phân tích Thông tin từ ngày 14/9. Trung tâm sẽ tập hợp các thông tin liên quan đến nguy cơ tấn công của những đối tượng “sói đơn độc” trên không gian trực tuyến, đặc biệt là qua những bài đăng mang tính đe dọa trên mạng xã hội.

NPA đồng thời cũng lần đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho công tác an ninh tại một sự kiện thể thao nhằm phát hiện dấu hiệu của các cuộc tấn công tiềm tàng và đánh giá mức độ nguy hiểm. Năng lực xử lý lượng dữ liệu khổng lồ của AI sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng sớm nhận diện những nguy cơ có thể phát triển thành hành vi bạo lực, qua đó ngăn chặn các cuộc tấn công từ trong trứng nước.

Bên cạnh nguy cơ trên mặt đất, Nhật Bản cũng tăng cường kiểm soát không phận tầm thấp quanh các địa điểm trọng yếu. Trong ngày diễn ra lễ khai mạc, khu vực sân vận động Paloma Mizuho và vùng xung quanh khoảng 1.000 m sẽ về nguyên tắc bị cấm các thiết bị bay không người lái (drone).

Quy định tương tự cũng được áp dụng trong ngày 19-20/9 quanh Espacio Nagoya Castle, khách sạn nơi Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako lưu trú trong thời gian tham dự sự kiện. Đây là lần đầu những quy định mới về hạn chế hoạt động của drone được áp dụng đối với một sự kiện có sự tham dự của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako.

Sân vận động Paloma Mizuho, nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc Asiad 20.

Luật sửa đổi liên quan đến việc cấm drone quanh các cơ sở quan trọng của Nhật Bản có hiệu lực từ tháng 7/2026, mở rộng phạm vi hạn chế từ 300 mét lên khoảng 1.000 mét trong những trường hợp nhất định, kèm theo nhiều điều chỉnh về cách thức xử lý vi phạm nhằm khắc phục hạn chế của luật cũ.

Những biện pháp này nhằm ngăn nguy cơ drone xâm nhập các khu vực nhạy cảm trong thời gian diễn ra các hoạt động của Asiad 20. Lực lượng chức năng cũng bố trí các phương tiện chuyên dụng (bao gồm radar tầm thấp, súng áp chế drone) để phát hiện, xử lý lập tức bất kỳ thiết bị bay nào xâm nhập vùng cấm.

Song song với các giải pháp công nghệ, Nhật Bản sẽ huy động tới 10.000 cảnh sát mỗi ngày cho công tác bảo đảm an ninh của Asiad 20. Trong số này có khoảng 3.100 nhân sự được điều động từ lực lượng cảnh sát các địa phương trên toàn quốc để tăng cường cho tỉnh Aichi.

Sẽ có khoảng 10.000 cảnh sát Nhật Bản tham gia bảo vệ an ninh cho Asiad 20.

Nhằm thắt chặt công tác an ninh tại sân vận động Paloma Mizuho, ban tổ chức Asiad 20 cũng yêu cầu tất cả khán giả bắt buộc phải đăng ký thông tin cá nhân trước cùng với xác minh danh tính trực tiếp tại cổng vào.

Theo đó, mỗi tấm vé chỉ có giá trị cho một người duy nhất và thông tin người sở hữu phải được cập nhật hoàn tất trên hệ thống trước 23h59 ngày thứ Năm (17/9). Muốn vào sân, khán giả phải mang theo vé tham dự cùng giấy tờ tùy thân bản gốc có ảnh (chẳng hạn giấy phép lái xe hoặc căn cước) để nhân viên an ninh đối chiếu.

Nước chủ nhà hy vọng sự kết hợp giữa công nghệ AI, luật mới về kiểm soát drone, lực lượng cảnh sát được tăng cường và những quy định nghiêm ngặt với khán giả sẽ tạo thành hệ thống bảo vệ nhiều lớp, góp phần bảo đảm an toàn cho lễ khai mạc Asiad 20.