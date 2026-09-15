U23 Việt Nam rơi điểm, chưa rơi quyền tự quyết

TPO - Hòa 1-1, U23 Việt Nam đã rơi điểm trước U23 Kuwait trong trận ra quân Asiad 20, nhưng cánh cửa vào tứ kết vẫn chưa quá hẹp. Thậm chí, nếu đánh bại U23 Philippines ở lượt đấu tới, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có thể bước vào trận cuối với U23 Uzbekistan trong một tâm thế khá thuận lợi.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, trận hòa U23 Kuwait rõ ràng là đáng tiếc. U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, lại tạo ra thế trận khá lấn lướt nhưng không tận dụng được những cơ hội có được. Các học trò HLV Đinh Hồng Vinh đã đưa bóng chạm xà ngang và cột dọc tới 4 lần, tung ra hơn 20 pha dứt điểm nhưng lại là đội bị dẫn bàn.

U23 Việt Nam đã tạo ra vô số cơ hội nhưng chỉ giành được 1 điểm trước U23 Kuwait. Ảnh Minh Huy

Dù chỉ 2 phút sau khi thủng lưới, U23 Việt Nam đã gỡ hòa 1-1 với cú đánh đầu không thể cản phá của Ngọc Mỹ, các chàng trai áo đỏ cũng không thể tận dụng đà hưng phấn ấy để ghi thêm bàn thắng. Chia điểm 1-1 với đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi nhì, U23 Việt Nam rời sân với cảm giác tiếc nuối vô cùng lớn.

Nhưng trong một cuộc chơi ở vòng bảng, số phận một đội bóng không chỉ được quyết định bởi việc họ đã đá thế nào, mà còn bởi cách những kết quả khác mở ra đường đi phía trước. Và ở bảng C, U23 Uzbekistan đã làm đúng điều mà họ được chờ đợi: thắng Philippines 5-1 để lập tức chiếm ngôi đầu.

Bảng đấu này sau lượt đầu vì thế khá rõ: U23 Uzbekistan có 3 điểm, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, còn U23 Philippines chưa có điểm nào. Với thể thức hai đội đứng đầu sẽ vào tứ kết, Việt Nam chưa rơi quyền tự quyết. Và quan trọng hơn, lịch thi đấu đã vô tình tạo cho các học trò HLV Đinh Hồng Vinh một cơ hội sửa sai khá nhanh. Ngày 18/9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines - đội đang đứng cuối bảng - trong khi U23 Uzbekistan đối đầu U23 Kuwait.

Nếu đánh bại U23 Philippines, chúng ta có 4 điểm. Khi ấy, cuộc đua trở nên dễ chịu hơn đáng kể. Và kịch bản được chờ đợi nhất lúc này là U23 Uzbekistan tiếp tục thắng U23 Kuwait. Khi đó đại diện Trung Á sẽ có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu, còn U23 Việt Nam với 4 điểm sẽ nắm lợi thế cực lớn cho vị trí thứ hai.

Trận cuối gặp U23 Uzbekistan lúc ấy không còn là cuộc chiến “phải thắng để sống sót”, mà có thể trở thành trận đấu để Việt Nam bảo vệ tấm vé tứ kết. Đấy chính là điều đáng để hy vọng. Bởi nếu U23 Uzbekistan hoàn tất nhiệm vụ trước U23 Kuwait, họ cũng có lý do để tính toán cho trận cuối.

Tất nhiên, không ai có thể khẳng định U23 Uzbekistan sẽ “buông” hay sử dụng đội hình B trước Việt Nam. Nhưng nếu đã chắc chắn đứng đầu bảng, khả năng họ giảm cường độ, xoay vòng một số vị trí hoặc không sử dụng đội hình mạnh nhất là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và đó có thể là món quà mà Việt Nam không được phép từ chối.

Cửa đi tiếp vẫn nằm trong tay U23 Việt Nam. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện Uzbekistan sẽ đá thế nào trước Kuwait cũng như với chúng ta ở lượt cuối, U23 Việt Nam phải tự làm phần việc của mình, đó là đánh bại U23 Philippines.

Đội bóng láng giềng Đông Nam Á này vừa thua 1-5 trước U23 Uzbekistan, nhưng tỷ số ấy phần nào được tạo ra bởi chiếc thẻ đỏ đầu hiệp 2. Trước khi chơi thiếu người, họ chỉ bị Uzbekistan dẫn 0-1. Vì vậy, không thể nhìn vào tỷ số cách biệt đó rồi mặc định U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu dễ dàng.

Nhưng đây vẫn là trận đấu mà Việt Nam phải thắng nếu muốn biến quyền tự quyết thành lợi thế thực sự. Thắng, và cầu cho U23 Kuwait không còn được “thần may mắn” bảo vệ khi họ gặp U23 Uzbekistan. Vì nhìn lại những gì diễn ra ở sân Asset Minato, chỉ có thể lý giải rằng phép màu đã đem đến cho đội bóng Tây Á 1 điểm khi liên tiếp xà ngang, cột dọc và vận rủi ngăn chặn các cơ hội ghi bàn mười mươi của U23 Việt Nam.