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Thể thao

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HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối sau trận hòa Kuwait

Trọng Đạt - Vĩnh Xuân

TPO - HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được sự tiếc nuối khi U23 Việt Nam chỉ hòa U23 Kuwait 1-1 dù tạo ra tới 27 cú sút. Dù vậy, nhà cầm quân này vẫn dành lời khen cho tinh thần, thái độ thi đấu và sự gắn kết của các học trò.

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Bước vào buổi họp báo sau trận hòa U23 Kuwait 1-1 ngày 15/9, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng U23 Việt Nam đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm.

“Đây thực sự là trận đấu đáng tiếc với U23 Việt Nam. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, có tổng cộng 27 cú sút, trong đó 6 lần trúng đích nhưng chỉ ghi được một bàn thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Theo nhà cầm quân của U23 Việt Nam, ban huấn luyện đã đánh giá rất cao Kuwait ngay từ trước giải bởi đối thủ sở hữu nền tảng thể lực, thể hình tốt.

“Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho U23 Kuwait. Tiếc rằng đội không thể giành được kết quả như mong đợi. Sau trận đấu, toàn đội sẽ phân tích, mổ xẻ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho những trận tiếp theo”, ông Vinh nói.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng đề cập đến khó khăn trong quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam. Các cầu thủ chỉ có thể tập trung sau khi vòng 2 V.League và vòng 1 giải hạng Nhất kết thúc ngày 13/9, khiến thời gian hội quân và di chuyển sang Nhật Bản khá gấp gáp.

“Điều đó phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn biểu dương tinh thần và khát khao thi đấu của các cầu thủ trước một đối thủ có lợi thế về thể hình như Kuwait”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết cũng gây không ít khó khăn cho hai đội. Trận đấu diễn ra trong mưa lớn, ảnh hưởng đáng kể tới mặt sân và khả năng triển khai lối chơi.

Dù tiếc nuối về kết quả, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định điều khiến ông hài lòng nhất là thái độ của các học trò.

“Điểm tôi hài lòng nhất là tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ. Dù thời gian tập trung rất ngắn, sự gắn kết giữa các vị trí trên sân vẫn được thể hiện. Toàn đội cho thấy quyết tâm rất lớn”, ông cho biết.

Về khả năng tận dụng cơ hội, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận đây là vấn đề U23 Việt Nam cần sớm cải thiện. Ban huấn luyện sẽ xem lại băng hình, phân tích những tình huống tiếp cận khung thành cũng như các pha xử lý cuối cùng để nâng cao hiệu quả dứt điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng, U23 Uzbekistan đánh bại U23 Philippines 5-1. Theo HLV Đinh Hồng Vinh, kết quả này tạo ra lợi thế nhất định cho U23 Uzbekistan về hiệu số, nhưng giải đấu mới chỉ bắt đầu.

“Trận đầu tiên mới diễn ra nên chúng tôi không thể chủ quan. U23 Việt Nam phải tiếp tục tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo”, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Trọng Đạt - Vĩnh Xuân
#U23 Việt Nam #HLV Đinh Hồng Vinh #Kuwait #Asiad 20 #bóng đá nam

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