HLV Hudson được Thái Lan gia hạn đến 2029: Hợp đồng mới, áp lực cũ

TPO - Anthony Hudson vừa được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn hợp đồng đến năm 2029, nhưng quyết định này chưa thể giúp HLV người Anh trút bỏ sức ép. FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế sẽ trở thành bài test cực kỳ quan trọng với Hudson khi ông lần đầu có trong tay lực lượng mạnh nhất và phải tái đấu Việt Nam.

Cơ hội trong tay HLV Hudson

Theo truyền thông Thái Lan, FAT đã đạt thỏa thuận tiếp tục hợp tác với Anthony Hudson đến năm 2029. Quyết định này cho thấy cơ quan quản lý bóng đá xứ Chùa Vàng vẫn đặt niềm tin vào nhà cầm quân 45 tuổi, bất chấp những tranh luận xuất hiện sau các giải đấu gần đây.

HLV Hudson vừa được trao cơ hội lớn với bản hợp đồng gia hạn tới 2029.

Việc gia hạn diễn ra ngay trước thềm FIFA ASEAN Cup, giải đấu mà Hudson có điều kiện thuận lợi hơn đáng kể so với ASEAN Cup hồi tháng 8. Khi đó, Thái Lan không thể triệu tập đầy đủ lực lượng do giải đấu không nằm trong FIFA Days và cuối cùng thất bại trước Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 sau hai trận chung kết.

Lần này, câu chuyện hoàn toàn khác. FIFA ASEAN Cup diễn ra trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA, giúp Hudson có quyền triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Danh sách 23 cầu thủ được công bố ngày 14/9 có những cái tên giàu kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và Nicholas Mickelson.

Chính điều kiện thuận lợi ấy lại khiến yêu cầu dành cho Hudson cao hơn. Trong cuộc phỏng vấn sau khi công bố danh sách, HLV người Anh bày tỏ sự hài lòng và phấn khích khi được làm việc với đội hình lần này, đồng thời cảm ơn các CLB đã tạo điều kiện cho cầu thủ lên tuyển. FAT cũng xác nhận Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch bằng trận gặp Pakistan ngày 26/9, trước khi đối đầu Việt Nam ngày 29/9 và Philippines ngày 2/10.

Gánh nặng trên vai và thử thách lớn phía trước

Nhưng ngay cả khi đã có trong tay những quân bài tốt nhất, Hudson vẫn chưa thoát khỏi những câu hỏi về lựa chọn nhân sự. Ngay sau khi danh sách được công bố, cách lựa chọn nhân sự của Hudson lập tức gây tranh luận tại Thái Lan.

Theo Siamsport, một số CĐV đặt câu hỏi về việc Hudson triệu tập Chanathip dù tiền vệ 32 tuổi mới chỉ thi đấu hai trận đầu mùa Thai League và chưa có bàn thắng hay kiến tạo. Trong khi đó, Ben Davis, người đang có phong độ tốt trong màu áo Uthai Thani, lại không được lựa chọn. Weerathep Pomphan, một cầu thủ khác gây ấn tượng ở đầu mùa giải, cũng vắng mặt.

Những tranh luận ấy cho thấy áp lực đối với Hudson vẫn cực lớn. Trước đó, việc Thái Lan liên tiếp không thể vượt qua Việt Nam ở hai trận chung kết ASEAN Cup cũng khiến vị thế của ông bị đe dọa.

Thái Lan đã liên tiếp thua Việt Nam ở các trận chung kết gần đây.

Lần này, điểm khác biệt là ông không còn có thể dựa vào bài toán thiếu người. FIFA ASEAN Cup cho phép Hudson lựa chọn từ nhóm cầu thủ tốt nhất, nhưng đồng thời đặt lên vai ông trách nhiệm phải đưa ra lựa chọn đúng và tạo ra kết quả tương xứng.

Bản thân Hudson cũng không giấu sự mong chờ trận tái đấu Việt Nam. Trước giải, ông thừa nhận thất bại ở chung kết ASEAN Cup là một trải nghiệm đáng tiếc, nhưng đồng thời cho rằng cuộc gặp tiếp theo sẽ rất khác khi Thái Lan có lực lượng mạnh hơn.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan nằm cùng bảng B với Việt Nam, Pakistan và Philippines, trong khi chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Vì vậy, cuộc đối đầu ngày 29/9 tại Bandung không đơn thuần là màn tái đấu của hai đối thủ nhiều duyên nợ mà còn có khả năng quyết định cục diện bảng B.

Cựu danh thủ Thonglao (ảnh nhỏ) cảnh báo HLV Hudson rằng, bản hợp đồng mới vẫn chưa phải sự đảm bảo tương lai nếu ông lại cùng Thái Lan thất bại trước Việt Nam.

Nhìn chung, dù Hudson tạm thời được bảo đảm tương lai, nhưng FIFA ASEAN Cup sẽ cho thấy ông bắt đầu chặng đường mới ấy như thế nào. Một đội hình mạnh hơn đồng nghĩa với ít lý do để biện minh hơn, và một thất bại, nếu xảy ra, cũng có thể trở thành thảm họa.

Hoặc nói như cựu danh thủ Datsakorn Thonglao trong bài bình luận về đội tuyển Thái Lan trên Thairath hôm 14/9 thì “thành công của mỗi HLV vẫn nằm ở kết quả. Nếu Thái Lan không thi đấu tốt ở giải đấu này, không chắc ông Hudson sẽ chịu nổi áp lực và sự chỉ trích nặng nề từ dư luận”.