Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đoàn Văn Hậu bị phạt 20 triệu đồng, 'treo giò' 4 trận sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân

Trọng Đạt

TPO - Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định phạt Đoàn Văn Hậu 20 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp, sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân tại vòng 2 LPBank V.League 2026/27.

1-1255.jpg
Ảnh: M.D

Chiều 15/9, sau khi xem xét tài liệu và đề nghị của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Ban Kỷ luật VFF ra quyết định xử phạt hậu vệ Đoàn Văn Hậu của CLB Công an Hà Nội sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân tại vòng 2 LPBank V.League 2026/27.

Theo đó, căn cứ khoản 1, Điều 39 Quy định về kỷ luật của VFF, Đoàn Văn Hậu bị phạt 20 triệu đồng, đồng thời đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp do VFF tổ chức.

Vụ việc xảy ra trong trận Công an Hà Nội gặp Thể Công - Viettel trên sân Hàng Đẫy tối 10/9. Phút 68, Văn Hậu có pha vào bóng bằng gầm giày trúng chân Doãn Ngọc Tân. Trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu rút thẻ vàng, sau đó tham khảo VAR và chuyển thành thẻ đỏ trực tiếp đối với hậu vệ Công an Hà Nội.

2.jpg
Ảnh: M.D

Dù thi đấu thiếu người, Công an Hà Nội vẫn giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn đánh đầu của Stefan Mauk ở phút 90+3. Sau trận, HLV Alexandre Polking thừa nhận tấm thẻ đỏ của Văn Hậu đã khiến đội bóng gặp thêm khó khăn.

Pha phạm lỗi của Văn Hậu gây nhiều phản ứng trong dư luận. Không ít người hâm mộ đề nghị Ban Kỷ luật VFF có hình thức xử lý bổ sung nhằm bảo vệ cầu thủ và hạn chế những tình huống vào bóng nguy hiểm.

Cũng trong cuộc họp chiều 15/9, Ban Kỷ luật VFF quyết định phạt Ezequiel Santos Da Silva của CLB Nam Định 15 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp do VFF tổ chức. Án phạt này cũng căn cứ khoản 1, Điều 39.

Trước đó, ở phút 48 trận gặp Đà Nẵng, ngoại binh mang áo số 8 của Nam Định có hành vi giẫm vào vùng bụng Việt Hoàng khi cầu thủ đối phương đã nằm sân. Trọng tài rút thẻ đỏ sau khi xem lại tình huống qua VAR. Ban tổ chức giải sau đó đề nghị Ban Kỷ luật xem xét xử lý tăng nặng đối với Santos Da Silva.

Trọng Đạt
#Đoàn Văn Hậu #phạt #kỷ luật #V.League #bóng đá Việt Nam #phạm lỗi #VPF

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe