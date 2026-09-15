Nhận định Elche vs Real Madrid, 02h30 ngày 16/9: Mồi ngon của Kền kền

TPO - Nhận định bóng đá Elche vs Real Madrid, La Liga - Elche bước vào cuộc đối đầu với Real Madrid trong hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với đối thủ. Sau 5 vòng đấu đầu tiên của La Liga 2026/27, Elche mới giành được 2 điểm, chưa biết mùi chiến thắng và đang nằm trong nhóm cuối bảng. Rõ ràng một cái tên như vậy sẽ là mồi ngon của Kền kền

Sự chênh lệch về chất lượng đội hình là yếu tố dễ nhận thấy nhất. Elche đang trong quá trình xây dựng dưới thời HLV Martin Anselmi, trong mùa giải mà họ phải đối diện với nhiều thay đổi về nhân sự. Đội bóng này vẫn cho thấy khả năng tổ chức lối chơi tương đối đáng chú ý, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng vấn đề lớn nằm ở khả năng phòng ngự. Elche đã để thủng lưới tới 13 bàn sau 5 trận, một trong những thông số phòng ngự tệ nhất giải đấu.

Ngược lại, Real Madrid sở hữu sức mạnh vượt trội ở cả ba tuyến. Dưới thời Mourinho, Los Blancos đang cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn và đặc biệt nguy hiểm ở những thời điểm tăng tốc. Kylian Mbappe tiếp tục là mũi nhọn đáng sợ nhất. Tiền đạo người Pháp đã ghi 6 bàn trong 5 vòng đầu tiên và vừa lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Rayo Vallecano. Tính trên mọi đấu trường, Mbappe đã có 7 bàn sau 6 trận chính thức mùa này. Nhờ phong độ đó, Real Madrid đã thắng 4/5 trận, có 12 điểm và chỉ kém đội đầu bảng Barcelona 3 điểm.

Khác với Barcelona tấn công vũ bão, Real Madrid có thể không cần phải chơi với cường độ cao trong toàn bộ 90 phút nhưng khi cần họ vẫn thường xuyên chọc thủng lưới đối thủ. Trừ Betis thì gần như tất cả các đội khi gặp Real Madrid đều phải gục ngã trước bản lĩnh của tập thể Kền kền.

Phong độ hiện tại là cơ sở quan trọng để đánh giá cán cân trước trận. Elche đang trải qua chuỗi 5 trận La Liga không thắng, với 2 trận hòa và 3 thất bại. Họ từng cầm hòa Deportivo La Coruna và Athletic Bilbao với cùng tỷ số 1-1, nhưng xen giữa là những thất bại đáng chú ý trước Barcelona, Racing Santander và Real Sociedad. Đặc biệt, trận thua Barcelona 0-5 cho thấy khoảng cách giữa Elche và những đội bóng hàng đầu vẫn rất lớn.

Trong các trận vừa qua, Elche đã thể hiện tinh thần chiến đấu tốt và cho thấy họ không dễ dàng sụp đổ khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh. Song thể lực của đội bóng này dường như khá đuối. Đó là lý do 9 trong tổng số 13 bàn thua từ đầu giải của CLB này đến trong hiệp 2.

Real Madrid có phong độ ổn định hơn rất nhiều. Sau khi đánh bại Espanyol, Real Sociedad và Malaga, họ bất ngờ thất bại 0-1 trên sân Real Betis. Tuy nhiên, Los Blancos nhanh chóng trở lại với chiến thắng 2-1 trước Inter Milan tại Champions League rồi đánh bại Rayo Vallecano 4-1 ở vòng đấu gần nhất. Đáng chú ý, Real Madrid đã ghi tới 10 bàn trong 3 chiến thắng liên tiếp tại La Liga trước khi thất bại trước Betis. Hàng công của họ cũng đặc biệt hiệu quả trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu lại nghiêng rõ về Real Madrid. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Los Blancos thắng 3 và hòa 2, trong khi Elche chưa một lần đánh bại đối thủ. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại sân Martinez Valero, Elche cầm hòa Real Madrid 2-2 vào tháng 11/2025. Sau đó, Madrid giành chiến thắng 4-1 trong trận lượt về hồi tháng 3/2026. Một thống kê đáng chú ý khác là Real Madrid đã thắng 6/8 chuyến làm khách gần nhất tới sân Martinez Valero. Điều đó cho thấy sân nhà chưa đủ để Elche tạo ra lợi thế rõ ràng trước đối thủ này.

Elche chỉ có một trường hợp chấn thương được xác nhận là Yago Santiago, trong khi Kevin Lomónaco có khả năng được điền tên vào danh sách thi đấu. HLV Anselmi cũng phải tính toán vấn đề thể lực bởi Elche đang trải qua lịch thi đấu với mật độ ba trận trong một tuần.

Về phía Real Madrid, đội khách thiếu Eder Militão, Ferland Mendy và Rodrygo vì chấn thương. Mourinho nhiều khả năng sẽ phải xoay tua đội hình khi phía trước là trận derby Madrid với Atletico vào cuối tuần. Những cầu thủ như Eduardo Camavinga, Arda Güler hoặc các nhân tố ở hàng thủ có thể được trao cơ hội.

Đây là chi tiết khiến trận đấu trở nên khó đoán hơn đôi chút. Real Madrid mạnh hơn rất nhiều, nhưng việc phải phân phối sức cho lịch thi đấu dày đặc có thể khiến họ không duy trì được áp lực liên tục. Elche vì thế sẽ có cơ hội nếu giữ sạch lưới trong khoảng 30-45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, vấn đề của đội chủ nhà là hàng phòng ngự. Với 13 bàn thua sau 5 trận, Elche khó có thể chịu đựng sức ép từ một hàng công gồm Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham trong suốt trận đấu. Real Madrid cũng đang rất cần chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Barcelona trước khi bước vào trận derby Madrid.

Kịch bản hợp lý nhất là Elche cố gắng phòng ngự chặt trong hiệp một, nhưng càng về cuối trận càng để lộ khoảng trống. Khi đó, tốc độ của Vinicius cùng khả năng dứt điểm của Mbappe có thể tạo ra khác biệt.