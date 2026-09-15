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CĐV Thái Lan phản ứng sao khi Chanathip trở lại đối đầu Việt Nam?

Hương Ly

TPO - Chanathip Songkrasin đăng bài lên fanpage để thông báo trở lại đội tuyển. Có hàng trăm lượt bình luận từ CĐV Thái Lan thả vào động viên tinh thần "Messi Thái".

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Chanathip chia sẻ danh sách triệu tập đội hình của Thái Lan và để lại thông điệp ngắn gọn - biểu tượng lá cờ Thái Lan. Như mọi khi, những bài đăng của Chanathip về đội tuyển chỉ hiển thị cho IP tại Thái Lan. Sau vài tiếng, bài đăng hút lượng tương tác lớn với vài trăm bình luận.

"Có Chanathip trở lại, chúng tôi yên tâm gấp nhiều lần", CĐV Decha Phojchanawarakrn viết. CĐV Abbad Wongrattanaseree nhắn nhủ: "Chúng tôi dành trọn trái tim và sự tin tưởng cho cậu, Jay à. Hãy cổ vũ cho cả đội tuyển".

CĐV Steven Ball để lại lời nhắn: "Với Chanathip, đôi chân của đối phương phải run rẩy. Cậu ấy sẽ lại rê bóng qua vài đối thủ và thực hiện các đường chuyền kiến tạo dọn cỗ để đồng đội ghi bàn".

"Hãy ra sân, giúp đội tuyển phục thù và mang lại niềm vui cho chúng ta. Đây là Chanathip, cầu thủ nhỏ bé nhưng vĩ đại", CĐV Pornsak Narthaisong nhận hàng chục lượt tương tác khi thể hiện tham vọng trước thềm giải đấu FIFA ASEAN Cup.

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Danh sách Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup.

Chanathip trở lại đội hình Thái Lan là điểm nhấn lớn nhất trong danh sách tuyển thủ được HLV Anthony Hudson công bố vào chiều 14/9. Bên cạnh Chanathip, Supachok, Supachai và Nicholas Mickelson cũng tái xuất. Các cựu binh của Thái Lan như Theerathon, Dangda không được triệu tập.

Chanathip là linh hồn trong cách xây dựng lối chơi cho đội tuyển của HLV Hudson. Dưới thời HLV Ishii, "Messi Thái" từng bị gạt khỏi đội tuyển vì lý do lớn tuổi, phong độ sa sút. Tuy nhiên, khi HLV Hudson được bổ nhiệm, việc đầu tiên ông làm là triệu tập Chanathip trở lại.

Trong các trận giao hữu vào năm ngoái, Chanathip vẫn thi đấu ấn tượng cùng "Voi chiến". Thể lực của Chanathip không còn sung mãn và tốc độ đã chậm nhưng độ tinh quái, sắc sảo khi dứt điểm còn nguyên.

Chanathip sẽ có cơ hội phục thù tuyển Việt Nam. Hồi tháng 4, "Messi Thái" tuyên bố sẽ cùng đội tuyển làm mọi cách để lật đổ Việt Nam, đòi lại ngôi vương ASEAN Cup. Tuy nhiên, vì giải ASEAN Cup không nằm trong lịch trình FIFA Days, CLB BG Pathum United từ chối để Chanathip lên tuyển.

HLV Hudson đau đầu vì không có Chanathip tại ASEAN Cup 2026. Đúng là lối chơi của "Voi chiến" khi thiếu vắng người nhạc trưởng thiếu hẳn tính đột biến. Hướng đến FIFA ASEAN Cup, Chanathip và Thái Lan chạm trán Việt Nam từ vòng bảng.

Hương Ly
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