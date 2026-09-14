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Tuyển nữ Việt Nam thua trận ra quân Asiad, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ ra điều cần cải thiện

Trọng Đạt

TPO - HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng sự tự tin và khả năng chủ động nhập cuộc là những yếu tố tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện sau thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa tại Asiad 2026.

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Ở trận ra quân Asiad 20, tuyển nữ Việt Nam bị Đài Bắc Trung Hoa dẫn trước hai bàn. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chơi tích cực hơn trong hiệp hai, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ có bàn rút ngắn tỷ số của Thanh Nhã ở phút 85, qua đó nhận thất bại 1-2.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh yêu cầu cải thiện tâm lý nhập cuộc, nhất là với những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những giải đấu quốc tế lớn, nên việc giúp các cầu thủ có sự tự tin, chủ động ngay từ đầu trận là điều rất quan trọng”, ông nói.

Dù không giành được kết quả mong muốn, nhà cầm quân tuyển nữ Việt Nam đánh giá trận đấu mang lại những trải nghiệm cần thiết cho các học trò. Sau khi bị dẫn bàn, toàn đội đã điều chỉnh cách chơi, chủ động áp sát và tạo được nhiều cơ hội hơn trong hiệp hai. Theo ông, đây là điểm tích cực để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện ở những trận đấu tới.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng ghi nhận sự tiến bộ của các nhân tố trẻ như Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa và Nguyễn Phương. Khi được trao cơ hội, những cầu thủ này đã thể hiện sự tự tin, giúp đội tuyển có thêm phương án tấn công.

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Một điểm sáng khác là màn trở lại của Thanh Nhã sau thời gian dài chấn thương. Bàn thắng cuối trận cho thấy tín hiệu tích cực về thể trạng và khả năng tận dụng cơ hội của cầu thủ này.

“Thanh Nhã trở lại với thể trạng khá tốt. Ở tình huống ghi bàn, em vẫn duy trì được nền tảng thể lực, quan sát tốt khoảng trống và dứt điểm thành công. Tôi rất mong đội tuyển Việt Nam sẽ còn có nhiều bàn thắng như vậy”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Hướng tới cuộc đối đầu với chủ nhà Nhật Bản ngày 17/9, ban huấn luyện sẽ tập trung phân tích đối thủ, xây dựng phương án chiến thuật và giúp các cầu thủ chuẩn bị tốt hơn về tâm lý.

“Chắc chắn đội tuyển Nhật Bản sẽ tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa. Chúng tôi sẽ phân tích và chuẩn bị lối chơi cho đội tuyển nữ Việt Nam một cách hợp lý hơn. Có thể chúng tôi chơi phòng ngự nhưng phòng ngự một cách chủ động. Khi có tình huống, chúng tôi sẽ chuyển đổi nhanh”, ông cho biết.

Sau trận gặp Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 21/9.

Trọng Đạt
#tuyển nữ Việt Nam #Asiad 2026 #HLV Hoàng Văn Phúc #bóng đá nữ #thất bại #đối đầu Nhật Bản #cải thiện kỹ năng

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