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Bóng chuyền nữ đi nhầm khách sạn ngày đầu tới Asiad 20

Vĩnh Xuân

TPO - Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trải qua ngày đầu tiên vất vả khi có mặt tại Nagoya (Nhật Bản) để chuẩn bị cho Asiad 20.

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Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt tại Nagoya (ảnh Hiển Hiển)

Sáng 14/9, đội tuyển bóng chuyền nữ đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản) để chuẩn bị cho Asiad 20. Hành trình bay không quá dài nhưng tại sân bay và trong quá trình ổn định nơi nghỉ, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khá vất vả.

Thông tin từ Nagoya cho biết đội chưa có tình nguyện viên (TNV) hướng dẫn, thay vào đó chỉ được nhân viên Asiad 20 hỗ trợ thủ tục dán thẻ, check-in. Xe đón đội sau đó đưa về nhầm khách sạn, nơi có một số đội tuyển đóng quân nhưng không có chỗ ở cho bóng chuyền nữ Việt Nam.

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Do phải di chuyển và chờ đợi khá dài, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi.

Môn bóng chuyền sẽ diễn ra từ 16-22/9. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đăng ký tham dự Asiad 20 với 12 tuyển thủ, gồm những gương mặt như Trần Thị Thanh Thuý, Bích Thuỷ, Quỳnh Hương...Mục tiêu của đội là bảo vệ thành công vị trí thứ 4 đạt được tại Asiad 19. Chủ công Trần Thị Thanh Thuý sẽ đảm nhiệm vai trò đội trưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Nagoya.

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Vĩnh Xuân
#Asiad 20 #bóng chuyền nữ Việt Nam #Trần Thị Thanh Thuý #Nagoya #Nguyễn Tuấn Kiệt

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