Xem tuyển nữ Việt Nam đại chiến Đài Loan (Trung Quốc) trên kênh nào, ở đâu?

TPO - Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khởi đầu hành trình tại Asiad 20 bằng trận đối đầu Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ bảng E lúc 14h ngày 14/9.

Tại bảng E, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó nhằn khi chạm trán Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Nhật Bản. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải giành kết quả thuận lợi trước Đài Loan (Trung Quốc) để tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào đại chiến Nhật Bản (nhà đương kim vô địch Asiad 20) và Thái Lan.

Tính đến sáng 14/9, chưa có đơn vị truyền hình Việt Nam nào công bố bản quyền phát sóng Asiad 20. Theo nguồn tin của Tiền Phong, một đơn vị truyền hình lớn ở Việt Nam đang tích cực đàm phán mua bản quyền phát sóng Asiad 20. Các bên đã đàm phán đến bước cuối nhưng nhiều khả năng không kịp phát sóng trận ra quân của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Với tình hình hiện tại, khán giả Việt Nam có thể không theo dõi trận đấu tuyển nữ Việt Nam chạm trán Đài Loan (Trung Quốc) trên kênh sóng chính thức.

Trước khi sang Nhật Bản dự Asiad 20, tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thắng CLB Jiangsu trong trận giao hữu. Sau đó, các cô gái "vàng" của bóng đá Việt Nam thua tuyển nữ Trung Quốc 0-3.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết quá trình chuẩn bị của đội tuyển cho Asiad 20 diễn ra suôn sẻ. Các cầu thủ được tính toán kỹ để đạt điểm rơi phong độ lý tưởng cho Đại hội Thể thao Châu Á 2026 tại Nhật Bản. Và tại đây, tuyển nữ Việt Nam có cơ hội va vấp với Nhật Bản để kiểm chứng thực lực đang ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á.

Sau trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc), tuyển nữ Việt Nam chạm trán Nhật Bản lúc 17h30 ngày 17/9. Đến 17h30 ngày 21/9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đối đầu Thái Lan.