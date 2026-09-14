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Thể thao

Đội tuyển nữ Nhật Bản gọi bổ sung ‘mẹ bỉm sữa’ Yuki Seno cho ASIAD 20

Nguyễn Khánh

TPO - Trước ngày bóng đá nữ ASIAD 20 khai mạc, đội tuyển Nhật Bản gọi bổ sung Yuki Seno - cầu thủ mới làm mẹ chưa lâu. Quyết định này cũng khiến HLV Tomohisa Kano nhớ lại một hình ảnh gây sốc ông từng chứng kiến tại Mỹ.

Môn bóng đá nữ tại ASIAD 20, diễn ra ở tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, sẽ khởi tranh sớm từ ngày 14/9, trước một tuần so với lễ khai mạc chính thức ngày 19/9. Nhật Bản, đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng E, mới đây đã gọi bổ sung hậu vệ Yuki Seno. Nữ cầu thủ 29 tuổi đang khoác áo CLB Chifure AS Elfen Saitama này được triệu tập sau khi Chisato Ichise phải rút lui vì chấn thương.

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Hậu vệ Yuki Seno vừa được triệu tập bổ sung vào đội tuyển nữ Nhật Bản dự ASIAD 20.

Điều đặc biệt là Seno mới sinh con trai đầu lòng vào tháng 3 năm ngoái và chỉ quay lại tập luyện cùng đội từ tháng 8 cùng năm sau khi trao đổi với ban huấn luyện. Theo xác nhận của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), Seno là cầu thủ làm mẹ thứ hai được triệu tập vào đội tuyển sau Tomomi Miyamoto, người hiện dẫn dắt CLB INAC Kobe Leonessa. Miyamoto trở lại đội tuyển vào tháng 10/2006 sau khi sinh con.

HLV Tomohisa Kano cho biết ông đã theo dõi Seno từ trước khi cô sinh con và tiếp tục quan sát phong độ sau khi cô trở lại sân cỏ. Ông đánh giá cao sự đa năng của hậu vệ này khi có thể đảm nhận cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự, cùng khả năng phát động tấn công và đọc tình huống tốt.

Với ông, việc triệu tập một cầu thủ vừa sinh con không chỉ đơn thuần là quyết định chuyên môn mà còn mang ý nghĩa lớn hơn, khi ông cho rằng cần xây dựng một môi trường để bất kỳ ai làm bóng đá đều có thể yên tâm làm việc dù đang nuôi con nhỏ hay rơi vào hoàn cảnh riêng nào đó. Theo ông, điều này cần trở thành chuẩn mực chung chứ không phải trường hợp cá biệt.

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HLV Tomohisa Kano của đội tuyển nữ Nhật Bản.

Chính trải nghiệm tại Mỹ năm ngoái đã khiến HLV Kano nhìn thấy rõ điều đó. Trong một chuyến khảo sát, ông tận mắt chứng kiến Ashley Hatch, tiền đạo của CLB Washington Spirit, khi đó đang trong giai đoạn giữa thai kỳ, vẫn tập sút bóng với vòng bụng đã lớn.

Bài tập được thiết kế riêng, không có đối thủ gây áp lực, tốc độ và cường độ được kiểm soát chặt chẽ, thậm chí Hatch vẫn duy trì các bài tập thể lực theo giáo án riêng. Ông Kano nhìn nhận đó là điều đã được tính toán trong giáo án và là chuyện bình thường tại Mỹ, chứ không phải ngoại lệ.

Không chỉ trong lúc mang thai, các CLB tại Mỹ còn chuẩn bị sẵn phòng chăm sóc trẻ nhỏ ngay trong khu tập luyện để cầu thủ yên tâm quay lại sân cỏ sau sinh. Tại Nhật Bản, từ năm 2008, JFA cũng đã xây dựng chế độ hỗ trợ nuôi con cho cầu thủ, bao gồm chi trả chi phí thuê người trông trẻ cũng như chi phí di chuyển, lưu trú cho người thân đi cùng.

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Đội tuyển nữ Nhật Bản nằm cùng bảng E với đội tuyển nữ Việt Nam.

Ở đợt tập trung này, nhờ có sự hỗ trợ từ gia đình, Seno không sử dụng đến chế độ trên, nhưng JFA vẫn nhiều lần trao đổi với cô và làm việc với Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC) để tìm phương án phù hợp nhất. Kết quả, Seno sẽ có một vài dịp được gặp con trong thời gian thi đấu.

HLV Kano cho biết dù thời gian diễn ra ASIAD 20 không hề ngắn nhưng đội tuyển sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa để Seno không cảm thấy xa cách con nhỏ và duy trì được động lực thi đấu. “Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa để cô ấy biến sự đặc biệt của mình thành sức mạnh trên sân cỏ”, nhà cầm quân người Nhật nói.

Tại ASIAD 20, đội tuyển nữ Nhật Bản ở cùng bảng E với Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan. Với vị thế chủ nhà và lực lượng rất mạnh, các cô gái Nhật Bản là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng tại đại hội.

Nguyễn Khánh
#Đội tuyển Nhật Bản #Yuki Seno #ASIAD 20 #bóng đá nữ #hỗ trợ mẹ bỉm #bóng đá Nhật Bản #đội tuyển nữ

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