Yamal tỏa sáng, Barca thắng nghẹt thở Levante

TPO - Barca đánh bại Levante 4-2 trên sân khách để giành trọn 15 điểm sau 5 vòng đầu La Liga 2026/27, dù bị đối thủ gỡ liên tiếp hai bàn trong những phút cuối trận. Lamine Yamal ghi cú đúp, Raphinha có thêm hai đường kiến tạo, trước khi Karim Adeyemi ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Barca bước vào trận đấu với phong độ tấn công ấn tượng khi ghi tới 22 bàn trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Hansi Flick vì thế không mất nhiều thời gian để thể hiện sức mạnh trước Levante.

Ngay phút thứ 5, Barcelona đã vượt lên. Xavi Espart bó vào trung lộ và nhận bóng trước vòng cấm địa Levante rồi tung cú dứt điểm đưa bóng găm vào góc thấp bên trái khung thành, mở tỷ số cho đội khách.

Xavi Espart tung cú sút mở tỷ số cho Barca.

Dù thủng lưới sớm, Levante cũng cố gắng không bị cuốn vào thế trận một chiều. Khoảng 15 phút sau, đội chủ nhà có cơ hội rõ ràng để gỡ hòa khi Roger Brugué thực hiện cú sút từ chấm 11 m, nhưng thủ môn Joan García đã xuất sắc cản phá.

Và đội chủ nhà đã phải trả giá ngay sau pha bỏ lỡ cơ hội đó. Phút 19, Raphinha có pha xử lý đầy tự tin, vượt qua Mathew Ryan trước khi chuyền bóng từ góc khá hẹp ra cho Lamine Yamal băng vào dứt điểm. Ngôi sao số một của Barca dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 với một pha băng vào đá nối, qua đó có bàn thắng thứ 5 tại La Liga mùa này.

Levante vẫn cố gắng chơi sòng phẳng thay vì lùi sâu chịu trận. Trước khi hiệp một khép lại, một sai lầm trong hệ thống phòng ngự Barca suýt giúp Víctor García rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, đội chủ nhà cuối cùng vẫn phải chấp nhận bước vào giờ nghỉ với hai bàn thua.

Ngay đầu hiệp 2, hy vọng tạo ra cuộc ngược dòng của Levante bị giáng một đòn mạnh. Phút 48, Yamal bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh bước lên thực hiện quả phạt đền. Tiền đạo 19 tuổi bình tĩnh đánh lừa thủ môn Ryan, hoàn tất cú đúp và đưa Barca dẫn 3-0.

Đó cũng là thời điểm trận đấu tưởng như đã nằm trong tầm kiểm soát của đội khách. Raphinha, người đã có hai đường kiến tạo, suýt tự mình ghi bàn khi cú dứt điểm của anh ở phút 57 đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Yamal lập cú đúp trước Levante để nâng số bàn thắng tại La Liga mùa này lên 6 bàn.

Cách biệt 3 bàn khiến HLV Hansi Flick tự tin rút cả Yamal lẫn Gordon khỏi sân ở phút 67 để thay bằng 2 cầu thủ tấn công khác là Karim Adeyemi và Dani Olmo. Bàn thắng tưởng như sẽ tiếp tục đến với Barca trong thế trận áp đảo đó. Nhưng Levante không chấp nhận đầu hàng.

Phút 70, tiền đạo Iván Romero của đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội khó tin khi cú sút cận thành bị Andreas Christensen chặn ngay trước vạch cầu môn. Chỉ một phút sau, Romero tiếp tục thử sức với Joan García nhưng thủ môn Barca vẫn chiến thắng trong pha đối mặt ở góc gần.

Sức ép cuối cùng cũng giúp Levante có bàn thắng. Phút 79, Romero tận dụng sai lầm của hàng thủ Barca để rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Chưa dừng lại ở đó, Brugué thực hiện một pha solo ấn tượng rồi dứt điểm thành công, đưa Levante trở lại trận đấu với cách biệt chỉ còn 1 bàn khi thời gian thi đấu chính thức gần kết thúc.

Barca bất ngờ rơi vào thế chống đỡ sau khi từng dẫn 3-0 trong khi Levante liên tục gây sức ép và khiến đội khách trải qua những phút cuối đầy căng thẳng. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Barca tung ra đòn quyết định. Karim Adeyemi kết thúc một pha phản công nhanh, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách.

Romero mở đầu màn ngược dòng hụt của Levante, khiến Barca suýt rơi điểm.

Chiến thắng giúp Barca có trận thắng thứ năm liên tiếp tại La Liga và tiếp tục đứng đầu bảng, hơn Real Madrid 3 điểm. Đây cũng là trận đấu ghi dấu cột mốc đặc biệt của Lamine Yamal: anh trở thành cầu thủ thứ hai trong thế kỷ 21 ghi ba cú đúp trong 5 trận đầu mùa của một đội tại La Liga, sau Lionel Messi ở mùa 2012/13 - cũng trong màu áo Barca. Trong khi đó, Raphinha đã có đóng góp trực tiếp vào 9 bàn thắng tại La Liga mùa này (6 bàn, 3 kiến tạo), thành tích tốt nhất của một cầu thủ Barca sau 5 trận đầu mùa kể từ sau Messi mùa 2017/18.

Barca sẽ hướng tới chiến thắng thứ 6 liên tiếp khi trở lại Camp Nou tiếp Racing de Santander vào thứ Tư. Nhưng đội bóng xứ Catalonia cũng sẽ cần siết lại hàng phòng ngự, nếu không muốn một lần nữa trải qua những phen đau tim như ở cuối trận đấu với Levante.