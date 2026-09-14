MU thua oan vì bàn thắng không hợp lệ của Erling Haaland

TPO - Một chuỗi sai lầm trong nhận định tình huống và tư vấn trọng tài chính của tổ VAR đã giúp Man City thắng MU 1-0 trên sân Old Trafford vào tối 13/9.

Sai lầm nghiêm trọng của trọng tài khi bỏ qua tình huống tham gia bóng của Enzo.

Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (Pro Ref) thừa nhận tổ VAR mắc sai lầm nghiêm trọng khi công nhận bàn thắng của Erling Haaland ở trận derby Manchester. Sai sót này trực tiếp định đoạt kết quả, khiến MU chịu thất bại cay đắng 0-1 trước Man City tại vòng 4 Premier League 2026/27.

Đại diện Pro Ref thừa nhận đã có sai sót trong nhận định, phán đoán tình huống, dẫn đến sự cố nghiêm trọng. Họ chủ động liên hệ xin lỗi ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester ngay trong đêm.

Tình huống tranh cãi xảy ra ở phút 60, bắt đầu từ khoảnh khắc Josko Gvardiol thực hiện quả tạt cho Haaland ghi bàn. Ngay sau khi mành lưới MU rung lên, trọng tài biên phất cờ báo việt vị đối với tiền đạo người Na Uy. Tuy nhiên, tổ VAR do ông Matt Donohue điều hành tiến hành kẻ vạch việt vị và công nhận bàn thắng của Man City.

Tổ VAR mắc sai lầm nghiêm trọng khi bỏ qua tình huống tham gia của Enzo Fernandez. Khi Gvardiol chuyền bóng, Enzo Fernandez đứng ở tư thế việt vị rõ ràng và có động tác lao người, cố đánh đầu. Tiền vệ Man City không chạm bóng, nhưng có chủ đích tham gia tình huống và gây nhiễu loạn hàng thủ MU.

Trung vệ Lisandro Martinez buộc theo kèm Enzo và để hổng Haaland ở phía sau. Pro Ref thừa nhận tổ VAR đã làm việc máy móc khi chỉ tập trung vào việc Enzo có chạm bóng hay chưa. Sai lầm tiếp theo của tổ VAR đến từ việc họ không tư vấn cho trọng tài Michael Oliver trực tiếp xem màn hình quay chậm và đánh giá tình huống.

Sau trận đấu, HLV Michael Carrick nổi nóng với trọng tài Michael Olivier và tổ VAR. Chiến lược gia người Anh gọi quyết định công nhận bàn thắng cho Man City là phán quyết "gây sốc và đáng lo ngại" cho bóng đá Anh.

Haaland đệm bóng cận thành để ghi bàn.

Trung vệ Lisandro Martinez công khai chỉ trích trọng tài. Martinez cho rằng việc có tới 5, 6 trọng tài, tính cả đội ngũ trong phòng VAR, lại cùng nhau mắc phải một sai lầm dẫn đến bàn thắng này tại Premier League là điều không thể chấp nhận.

Trong trận derby Manchester, Phil Foden nhận thẻ đỏ từ phút 23. MU chơi hơn người nhưng không thể chuyển hóa thế trận áp đảo thành bàn thắng. Khi "Quỷ đỏ" miệt mài tổ chức tấn công, họ phòng ngự sơ hở và nhận đòn trừng phạt từ Man City.

Patrick Dorgu mắc sai lầm tai hại khi đánh đầu chuyền vào chân Haaland ở giữa sân. Chỉ sau vài nhịp triển khai, Gvardiol tạt bóng đến vị trí của Haaland di chuyển và Man City đưa bóng vào khung thành MU. Với sự góp sức của trọng tài, "The Citizens" ghi bàn để thắng tối thiểu trong thế trận chơi thiếu người.

MU thực hiện 16 pha dứt điểm ở trận này và có 2 lần đưa bóng dội khung gỗ Man City. Thầy trò Michael Carrick bế tắc khi triển khai tấn công ở 1/3 cuối sân. Ngay cả khi tung Benjamin Sesko vào sân, sức khoan phá của nửa đỏ thành Manchester vẫn không cải thiện. Trong trận đấu không hay và kém may, MU phải ngậm ngùi nhận thất bại thứ 2 từ đầu Premier League 2026/27.