Zverev đánh bại Shelton, vô địch US Open 2026

Cây vợt người Đức Alexander Zverev đánh bại Ben Shelton sau bốn set tại chung kết US Open, qua đó giành Grand Slam thứ hai trong năm 2026 và tiếp tục áp sát Jannik Sinner trong cuộc đua vị trí số một thế giới.

Alexander Zverev đã khép lại một mùa giải Grand Slam 2026 đầy ấn tượng bằng chức vô địch US Open, đánh bại tay vợt chủ nhà Ben Shelton với tỷ số 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 trong trận chung kết diễn ra vào rạng sáng 14/9 (giờ Việt Nam). Đây là danh hiệu Grand Slam thứ hai của tay vợt người Đức trong năm nay, sau khi anh đã đăng quang tại Roland Garros hồi tháng 6.

Trong trận đấu kéo dài 3 giờ 33 phút tại sân Arthur Ashe, Zverev đã liên tục hóa giải sức mạnh của Shelton bằng những cú đánh sâu và chính xác. Tay vợt người Đức cho thấy khả năng kiểm soát vượt trội trong các pha bóng kéo dài, khiến Shelton, vốn nổi tiếng với những cú giao bóng uy lực và lối chơi tấn công, gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp độ quen thuộc.

Tay vợt 29 tuổi người Đức đã trở thành người thứ tư trong Kỷ nguyên Mở giành hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong cùng một mùa giải. Thành tích này càng trở nên ý nghĩa hơn khi nhìn lại nỗi thất vọng của anh vào đầu năm 2025, khi Zverev đã bật khóc sau trận thua Jannik Sinner ở chung kết Australian Open, trận chung kết Grand Slam thứ ba liên tiếp anh để thua.

“Tôi muốn cảm ơn đội ngũ của mình. Chúng tôi đã trải qua 30 năm mà không giành được một danh hiệu Grand Slam nào, và giờ đã có hai danh hiệu chỉ trong vòng ba tháng. Tôi nghĩ Chúa đã chứng kiến chúng tôi làm việc chăm chỉ như thế nào, đã chịu đựng ra sao và trải qua bao nhiêu đau đớn. Tôi nghĩ năm 2026 là kết quả của tất cả những gì đã diễn ra trong những năm trước đó", Zverev chia sẻ sau trận đấu.

Mặc dù phải thi đấu tổng cộng 19 giờ 38 phút trên hành trình vào chung kết, dài thứ tư trong lịch sử kể từ năm 1991, Zverev vẫn nhập cuộc đầy sung sức. Shelton mắc hai lỗi giao bóng kép trong set đầu, đều xảy ra ở những game anh đối mặt với break-point, giúp Zverev giành set đầu với tỷ số 6-3.

Sang set hai, Shelton thường xuyên lên lưới hơn nhằm phá nhịp đánh của Zverev, nhưng vẫn liên tục chịu sức ép trong những game giao bóng. Tay vợt người Mỹ thoát hiểm ở các game 4-5 và 5-6 để đưa set đấu vào loạt tie-break. Tuy nhiên, Zverev nhanh chóng kiểm soát tình hình, dẫn trước 5-0 và khép lại loạt tie-break với sự quyết đoán.

Ở set ba, Shelton đã tạo được bước đột phá. Sau khi Zverev cứu break-point đầu tiên và duy nhất của trận đấu bằng một cú trái tay thắng điểm sau pha giao bóng với tốc độ khoảng 214 km/h, Shelton tiếp tục gây sức ép. Tay vợt người Mỹ buộc Zverev mắc lỗi trong game 12 và tận dụng cơ hội để thắng set 7-5, thắp lại hy vọng ngược dòng.

Tuy nhiên, Zverev không cho phép đối thủ có thêm cơ hội. Tay vợt số hai thế giới lập tức bẻ game giao bóng đầu tiên của Shelton trong set 4, sau đó tiếp tục áp đảo bằng những cú đánh từ cả hai bên cánh. Zverev liên tục đẩy Shelton vào thế phòng ngự khó khăn, giành 12/14 điểm cuối trận để khép lại chiến thắng 6-2 và đã thắng 45/46 trận gần nhất trước các tay vợt thuận tay trái.

Với chiến thắng này, Zverev đã tạo khoảng cách 700 điểm với Sinner trên bảng ATP Live Race To Turin, một thước đo quan trọng cho cuộc đua giành vị trí số một thế giới cuối năm. Tay vợt người Đức sở hữu thành tích 25 thắng, 2 thua tại các giải Grand Slam trong năm 2026 và đang đứng trước cơ hội lớn cạnh tranh ngôi số một thế giới.

Dù thất bại trong trận chung kết Grand Slam đầu tiên, Ben Shelton vẫn có một giải đấu đáng nhớ. Tay vợt 23 tuổi từng đánh bại nhà đương kim vô địch Carlos Alcaraz ở tứ kết và sẽ vươn lên vị trí cao nhất sự nghiệp, hạng 4 ATP, trong bảng xếp hạng công bố vào hôm nay (14/9).

“Ben là một tay vợt tuyệt vời và một con người tuyệt vời. Đây là trận chung kết Grand Slam đầu tiên của anh, nhưng tôi đã nói với anh rằng anh sẽ còn trở lại đây rất nhiều lần nữa”, Zverev nói với Shelton trong lễ trao cúp.

Shelton bước vào trận chung kết với mục tiêu trở thành tay vợt nam người Mỹ đầu tiên vô địch Grand Slam kể từ Andy Roddick năm 2003, đồng thời hướng đến việc trở thành tay vợt nam da màu người Mỹ thứ hai đăng quang ở cấp độ này sau Arthur Ashe năm 1975. Đáng tiếc, anh chưa thể vượt qua Zverev.

Với danh hiệu Grand Slam thứ hai, Zverev rời New York với 53 trận thắng trong năm 2026, nhiều nhất ATP. Anh cũng thu hẹp đáng kể khoảng cách với Sinner trong cuộc đua giành vị trí số một thế giới, hiện còn kém Sinner 1.810 điểm trên bảng xếp hạng trực tiếp.