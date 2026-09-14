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Thể thao

Hai ngày trước trận ra quân, U23 Nhật Bản vẫn chưa đủ quân số tập luyện

Nguyễn Khánh

TPO - Hai ngày trước trận ra quân tại Asiad 20, đội tuyển U23 Nhật Bản vẫn chỉ có 18 cầu thủ và phải mượn thêm 4 “quân xanh” để tập luyện. Cách chuẩn bị chắp vá này dường như đang đi ngược với mục tiêu HCV mà HLV Go Oiwa đặt ra cho đội chủ nhà ở giải đấu năm nay.

Chiều 14/9, không khí tại đại bản doanh Toyota (tỉnh Aichi) của U23 Nhật vẫn ngổn ngang. Bộ ba Masataka Kobayashi, Soichiro Mori và Mihiro Sato chỉ vừa kịp hội quân sau khi xong nhiệm vụ ở CLB. Thậm chí, để có đủ 22 người cho giáo án tập luyện trước trận ra quân gặp Hồng Kông vào ngày 16/9, HLV Go Oiwa đã phải “mượn” 4 cầu thủ sinh viên từ Đại học Chukyo.

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Các cầu thủ U23 Nhật Bản tập luyện trước trận ra quân tại Asiad 20 gặp U23 Hồng Kông

Nhưng khó khăn về quân số cho các buổi tập chỉ là một phần của thách thức lớn hơn với HLV Oiwa: Dù là chủ nhà Asiad 20, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) vẫn kiên quyết cử lứa U21 tham dự. Giải thích cho việc "chấp tuổi" trước các đối thủ, Giám đốc Kỹ thuật Masakuni Yamamoto khẳng định JFA xem Asiad là bước chạy đà để Nhật Bản hướng tới mục tiêu tối thượng: tấm vé dự Olympic Los Angeles 2028.

Cách tiếp cận này tạo ra sự tương phản lớn với các cường quốc bóng đá châu Á khác. Chẳng hạn Hàn Quốc, đối trọng của Nhật Bản ở Đông Á, dự Asiad năm nay bằng lứa U23, triệu tập 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và sử dụng cả 3 suất quá tuổi. Hoặc một siêu cường châu lục khác là Iran cũng cử đội U23 tới giải đấu tại Nhật Bản.

Nhưng đây không phải lần đầu tiên JFA mang lực lượng trẻ dự Á vận hội. Thậm chí, chính tư duy xem Asiad là bước đệm cho Olympic khiến bóng đá nam Nhật Bản sở hữu thành tích khá khiêm tốn ở sân này.

Qua 19 kỳ Asiad, Nhật Bản mới chỉ duy nhất 1 lần giành HCV vào năm 2010. Con số này hoàn toàn lép vế nếu đặt cạnh Hàn Quốc - kỷ lục gia với 6 lần đăng quang (trong đó có chuỗi 3 lần vô địch liên tiếp gần nhất), hay Iran với 4 lần bước lên bục nhận HCV.

Trở lại với Asiad 20, dù mang tới giải đội hình “chấp tuổi” nhưng HLV Go Oiwa vẫn khẳng định mục tiêu của U23 Nhật Bản là giành HCV. “Chúng tôi không tham dự giải đấu này chỉ để các cầu thủ có thêm trải nghiệm. Chúng tôi xuất phát từ mục tiêu vô địch và tập trung vào việc chiến thắng ngay từ trận đầu tiên. Điều quan trọng là kết quả đó sau cùng sẽ trở thành kinh nghiệm cho các cầu thủ”, ông Oiwa nói với tờ Nikkan Sports.

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HLV Go Oiwa sẽ chỉ có đủ quân số 2 ngày trước trận cuối cùng của U23 Nhật Bản tại vòng bảng.

Chiến lược gia này cũng cho biết thêm, 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu gồm Rion Ichihara (AZ Alkmaar), Keita Kosugi (Eintracht Frankfurt), Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) và Uche Brian Nwadike (Aalborg) sẽ hội quân vào ngày 21/9 để kịp đá trận cuối vòng bảng, gặp U23 Thái Lan ngày 23/9.

Nhưng dĩ nhiên, cả 4 cầu thủ kể trên cũng đều thuộc lứa U21 và sự xuất hiện của họ có giúp U23 Nhật Bản đi đến trận cuối cùng như mong muốn của ông Oiwa hay không thì vẫn là câu hỏi khó, với cả vị thuyền trưởng của đội chủ nhà cũng như những CĐV bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

Nguyễn Khánh
#U23 Nhật Bản #Asiad 20 #bóng đá nam #HLV Go Oiwa #HCV #Olympic #chấp tuổi

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