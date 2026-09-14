Tuyển Thái Lan triệu tập Chanathip, Supachok để phục thù Việt Nam

TPO - Chiều 14/9, HLV Anthony Hudson công bố danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup. Chanathip là một trong những cựu binh trở lại đội hình của "Voi chiến".

So với ASEAN Cup 2026, sức mạnh của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup tăng đáng kể với sự góp mặt của Chanathip, Supachok, Supachai và Nicholas Mickelson. HLV Hudson bỏ qua bộ đôi lão tướng Theerathon và Teerasil Dangda. Tiền đạo Suphanat vắng mặt vì chấn thương.

Trước đó, HLV Hudson trình lên Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) danh sách 55 tuyển thủ sơ bộ có thể triệu tập cho FIFA ASEAN Cup. FAT nhanh chóng thông báo đến từng CLB về danh sách của HLV Hudson. Khác ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup khởi tranh trong lịch trình FIFA Days, nên từng CLB phải có nghĩa vụ cho phép cầu thủ khoác áo đội tuyển.

Bên cạnh Chanathip, Supachok, Supachai và Nicholas, Thái Lan chờ đợi sự tươi mới từ các nhân tố như Jude Soon-sup Bell và Teerapat.

Đội hình Thái Lan giành ngôi á quân ASEAN Cup 2026 được truyền thông nước này đánh giá là đội hình "B". Người Thái nhận định chỉ cần có Chanathip và Supachok, hỏa lực tấn công của đội tuyển khác hẳn. FIFA ASEAN Cup là nơi để tất cả kiểm chứng sức mạnh thật sự của Thái Lan dưới thời HLV Hudson.

Tại FIFA ASEAN Cup, Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, Philippines và Pakistan. Từ ASEAN Cup 2024 đến ASEAN Cup 2026, người Thái liên tục ngã ngựa trước Việt Nam ở chung kết. Và cả 4 trận đấu đó, "Voi chiến" không có Chanathip.

Những phát biểu của Chanathip về Việt Nam gần đây sẽ là yếu tố để đẩy sức nóng cho trận đại chiến giữa 2 đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup.