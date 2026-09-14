TPHCM dẫn đầu Giải vô địch trẻ Roller Sports quốc gia 2026

Giành 16 huy chương vàng, đoàn TPHCM đứng nhất toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ Roller Sports quốc gia 2026. Chủ nhà Tây Ninh xếp thứ hai, đồng thời là đoàn giành nhiều huy chương nhất giải.

Chiều 13/9, Giải vô địch trẻ Roller Sports quốc gia 2026 khép lại sau hai ngày tranh tài tại Khu phức hợp sinh hoạt cộng đồng Công viên Xuân Hồng, tỉnh Tây Ninh.

Giải quy tụ hơn 170 vận động viên đến từ 14 tỉnh, thành phố và ngành, tranh tài ở 50 nội dung dành cho nam và nữ thuộc nhiều nhóm tuổi. Chương trình thi đấu gồm ba nhóm bộ môn: patin tốc độ, patin nghệ thuật và trượt ván.

Đoàn TPHCM giành ngôi nhất toàn đoàn với 16 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB) và 11 huy chương đồng (HCĐ). Chủ nhà Tây Ninh đứng thứ hai với 14 HCV, 10 HCB và 11 HCĐ. Với tổng cộng 35 huy chương, Tây Ninh là đoàn có số huy chương nhiều nhất giải, hơn TPHCM một huy chương. Đồng Tháp xếp thứ ba với 8 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ.

Ở các nội dung cá nhân, Nguyễn Quang Phát của Tây Ninh gây chú ý khi giành cú đúp HCV trượt ván ở nội dung Game of Skate nam và Street nam. Trần Phương Vy đóng góp hai HCV trượt ván nữ cho TPHCM, trong khi đồng đội Trần Ngọc Minh Thy giành hai HCV ở nội dung Classic Slalom Senior nữ và Battle Slalom nữ. Phạm Nguyễn Hữu Đức cũng là gương mặt nổi bật của đoàn chủ nhà với ba HCV.

Một điểm nhấn chuyên môn của giải năm nay là việc đưa các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào chương trình tranh tài. Qua đó, các vận động viên trẻ có cơ hội làm quen với thể thức, tích lũy kinh nghiệm và rèn bản lĩnh thi đấu. Đây cũng là dịp để các địa phương đánh giá lực lượng, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện.

Theo đánh giá của ban tổ chức, giá trị của giải không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở việc tạo sân chơi cho vận động viên trẻ, phát hiện nhân tố mới và chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển trẻ quốc gia. Việc có thêm các địa phương giành huy chương cũng cho thấy phong trào Roller Sports đang mở rộng ra ngoài các đô thị lớn.

Ban tổ chức kỳ vọng các địa phương, câu lạc bộ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên và duy trì lực lượng trẻ tham gia hệ thống thi đấu quốc gia. Đây là nền tảng để Roller Sports Việt Nam nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới các giải đấu khu vực và châu lục.