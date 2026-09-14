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Phạm Lý Đức đeo băng thủ quân, U23 Việt Nam hướng tới 'mổ băng' đối thủ

Vĩnh Xuân

TPO - Trung vệ Phạm Lý Đức được tín nhiệm đeo băng thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam tại Asiad 20 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản). Mục tiêu đầu tiên thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng tới là tấm vé vượt qua vòng bảng.

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Phạm Lý Đức ngày càng trưởng thành trong màu áo U23 Việt Nam

“Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”-HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ trước ngày đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đầu tiên tại Asiad 20.

Tại bảng C,U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Kuwait ngày 15/9, sau đó lần lượt đối đầu Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Mục tiêu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra với 2 đội bóng đá nam và nữ là vào tới tứ kết. Với U23 Việt Nam, đại hội thể thao tại Nagoya đồng thời còn là dịp rèn quân chuẩn bị cho SEA Games 27 (Malaysia), diễn ra vào năm sau.

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Ban cán sự đội tuyển U23 Việt Nam tại Asiad 20

Để chuẩn bị, hôm 13/9 đội tuyển Việt Nam đã tới Nagoya. Thời tiết tại đây khá nóng, độ ẩm cao. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết đây không phải trở ngại lớn do điều kiện thời tiết như vậy khá tương đồng với Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối vào chiều nay để chuẩn bị cho trận ra quân. Ông Đinh Hồng Vinh đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, về cả ăn nghỉ và điều kiện sân bãi, tập luyện.

Được biết, BHL đội tuyển U23 Việt Nam đã tiến hành phân tích băng hình, mổ xẻ và đánh giá lối chơi của các đối thủ ở bảng C. Hôm nay, trung vệ Phạm Lý Đức được tín nhiệm trao băng thủ quân đội bóng. Đội phó là thủ môn Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn.

Vĩnh Xuân
#U23 Việt Nam #Asiad 20 #Phạm Lý Đức #Nagoya #Nhật Bản

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